Finanční poradce poslouží i rodině s nízkým příjmem

Dokáže totiž mimo jiné naplánovat spoření, tak aby si rodina co nejdříve pořídila vlastní bydlení, i když ji měsíčně z výplaty mnoho nezbývá, nebo zajistila dobrý start do života svým dětem. Sestaví takzvaný finanční plán, ve kterém doporučí, kde a jak nejvýhodněji spořit, co si pojistit, případně od koho si půjčit, vždy s ohledem na vaše přání do budoucna (chcete stavět, poslat potomky na studia, šetřit na důchod, koupit nové auto a podobně). Zároveň za váš může vyřídit část formalit přímo ve finančních ústavech, vy budete jen podepisovat smlouvy (poradci totiž do rukou své peníze nikdy přímo nedáváte, je jen jakýmsi prostředníkem mezi vámi a finanční institucí). Aby byl poradce opravdu užitečný, musíte ale dobře vybírat.

Ještě před několika lety poměrně málo známá profese se na tuzemském trhu finančních služeb už dobře uchytila. Působí tu nejen samostatní poradci, ale i celé firmy, pod jejichž hlavičkou pracují jednotlivci. Podle čeho zvolit toho pravého?

Zásadní rozdíl existuje v ceně poradenských služeb. Můžete je získat zdarma nebo za ně platit, a to obvykle podle složitosti sestavovaného finančního plánu několik set až tisíc korun ročně.

Dostat něco zdarma je lákavé, ale logicky si asi položíte otázku: není v tom nějaký zádrhel? Poradci, kteří za své služby nic nechtějí „žijí“ z provizí finančních institucí, kterým shánějí klienty. V tomto případě tedy hrozí riziko, že doporučený typ spoření, pojistky či půjčky přinese větší užitek peněžence poradce než vaší. Někdy také můžete narazit na člověka, který se za nezávislého poradce pouze vydává, ale přitom pracuje pouze pro jedinou finanční skupiny. Váš finanční plán pak sestavuje nikoli z těch pro vás nejvýhodnějších produktů, které se na trhu nabízejí, nýbrž jen z nabídky své „mateřské“ společnosti. Nemusí být nutně špatná, ale nemáte šanci se dozvědět, zda by služby jiných bank, pojišťoven či spořitelen nebyly pro vás výhodnější. Smysl setkat se takovým agentem má pouze tehdy, pokud jste přesvědčeni, že chcete konkrétní produkt od dané instituce.

Poradci, kteří jsou schopni sestavit finanční plán z nabídky většiny finančních ústavů na trhu, si obvykle nechávají za své služby platit. (nemusí to být ale pravidlem). V tomto případě máte větší šanci, že vyberou z nabídky opravdu jen to, co se pro vás hodí.

