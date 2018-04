Finanční poradce žije z provizí, za rady mu nikdo neplatí

musíte si zařídit Sociální pojištění Po získání živnostenského listu máte osm dní na to, abyste na správě sociálního zabezpečení a ve své zdravotní pojišťovně ohlásili, že začnete podnikat. Pokud budete finanční poradce na plný úvazek, musíte rovnou platit zálohy:

• zdravotní pojišťovně 1 601 korun měsíčně,

• správě sociálního zabezpečení minimálně 1 731 korun,

• pokud si chcete platit i nemocenské pojištění, pak ještě 56 korun navíc Jestli poradenství jen tak zkoušíte a zároveň zůstáváte zaměstnáni, zálohy v prvním roce platit nemusíte. Pojistnému však neuniknete, zaplatíte ho v následujícím roce, podle toho, jakých příjmů z podnikání dosáhnete Registrace na úřadech Do třiceti dní od chvíle, kdy máte živnostenský list, se registrujte na finančním úřadě jako plátce daně z příjmů. Pokud budete k podnikání používat auto, registrujte se i jako plátce silniční daně, abyste si náklady na provoz vozu mohli zahrnout do účetnictví. Protože si o svých klientech budete vést důvěrné záznamy, musíte se registrovat i na úřadě na ochranu osobních údajů. Registrace je bezplatná, potřebné formuláře si stáhnete na http://www.uoou.cz/uoou.aspx.