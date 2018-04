Finanční poradci a analytici doporučují, kam investovat

1. Jakou investici byste v současné době považoval za bezpečnou a jakou za velmi výnosnou?

2. Má dnes smysl přehodnotit a přesunout takto investované peníze?

40 000 korun ve fondu peněžního trhu

30 000 korun v dluhopisovém fondu

20 000 korun uloženo v akciích

20 000 korun na běžném účtu

50 000 korun na termínovaném účtu

20 000 korun na účtu v eurech

40 000 korun na účtu v dolarech

50 000 ve zlatých špercích

druhým rokem stavební spoření s měsíční splátkou 1500 korun

Petr Sedlář, BBG Finance

1. Mezi bezpečné investice lze jistě zařadit fondy dluhopisové a peněžního trhu. U nich lze předvídat dlouhodobou stabilitu. Bezpečí uložení peněz je však vyváženo dosahovaným výnosem, který nepatří k nejvyšším. Mezi výnosné investice by se v delším časovém horizontu - pět let a více - měly zařadit akciové fondy.

2. Závisí především na preferencích člověka - tedy jaké je ochoten podstupovat riziko, a na jeho věku - na jak dlouho hodlá investovat a také kolik chce uložit. Navrhované portfolio je značně konzervativní v tom smyslu, že tři čtvrtiny celkové sumy jsou v hotovosti, na termínovaných účtech, dluhopisech a podobně - tedy konzervativních nástrojích. Důsledkem tohoto rozložení bude výnos zhruba na úrovni inflace, reálné zhodnocení tedy bude přibližně nulové.Jestliže by investor očekával skutečné zhodnocení vyšší než inflace, bylo by nutné portfolio učinit více rizikovým, tedy zvýšit podíl dluhopisů a akcií. Vzhledem k celkové částce 270 tisíc korun je portfolio relativně roztříštěné, proto bych doporučil i určitou konsolidaci, například fond peněžního trhu změnit na dluhopisový či zvážit nutnost držet peníze na účtu v eurech.

Radek Khýr, Trojan

1. Jako bezpečnou investici doporučujeme produkty se státní dotací - to znamená stavební spoření, penzijní připojištění a kapitálové životní pojištění. Jestliže pomineme stavební spoření s výnosem 14 procent ročně, tak výnosnou investicí jsou všechny nástroje finančního i nefinančního trhu, které jsou velmi rizikové, ale s možností vysokého růstu. Je to pouze otázka spekulací. Jedná se zejména o komodity jako zlato, stříbro, samozřejmě akcie, otevřené podílové fondy akciové nebo smíšené, zahraniční měny a jiné.

2. Každý člověk, který má uloženy finanční prostředky kdekoliv, by měl stále sledovat své portfolio a upravovat je podle aktuálního vývoje, nejenom v dnešní nejisté době. Na uváděném modelu konkrétního investora doporučujeme maximálně posílit státem podporované produkty a jako určitou likvidní finanční rezervu ponechat peníze na běžném účtu a v podílovém fondu peněžního trhu nebo v dluhopisovém fondu. Termínovaný účet zrušit a nahradit podílovým fondem peněžního nebo dluhopisového typu. Zůstatky na devizových účtech ponechat jen v nezbytně nutné výši, a pokud není klient znalec šperků či starožitností, pak padesát tisíc korun přesunout také do podílových fondů, stavebního spoření či investičního životního pojištění. Nedoporučujeme tedy příliš riskovat ani tolik rozmělňovat investovanou částku. Jako likvidní hotovost postačí zhruba 60 tisíc korun na běžném účtu a ve fondech peněžního trhu, pro zbylých 210 tisíc korun by byly postačující tři až čtyři investiční varianty - dluhopisové a smíšené podílové fondy, investiční životní pojištění.

Miriam Hanáková, Slon

1. Za bezpečnou investici lze považovat stavební spoření a fondy peněžního trhu. Do této skupiny můžeme zahrnout také termínované vklady i přes jejich nevýhodné malé úročení. Velmi výnosným způsobem investování v aktuálním časovém období je stavební spoření. Ovšem z dlouhodobého časového horizontu jasně vedou smíšené a akciové fondy.

2. Pro změnu portfolia záleží na druhu zvolené investice. Nejisté je zlato, v ostatním záleží na časovém horizontu investovaných peněz, přijatelnosti míry rizika a očekávaném výnosu. Náklady na změnu vždy závisí od stávajících a zamýšlených investičních produktů - může se jednat o vstupní a výstupní poplatky fondů, poplatky při prodeji a nákupu akcií, sankční poplatky v případě předčasného zrušení termínovaných vkladů. Pro takového investora doporučuji zachovat peníze ve fondu peněžního trhu a dluhopisovém fondu. Akciové fondy neprodávat a vyčkat stejně jako u devizových účtů vzhledem k současným nízkým kurzům. je sice možný další propad, ale dlouhodobě lze očekávat vývoj směrem nahoru. Běžný účet zachovat, prostředky z termínovaného vkladu přesunou do fondů peněžního trhu a dluhopisových. Vhodné by bylo nadále pokračovat ve stavebním spoření. Šperky považujeme za nejistou investici.

Petr Podolka, ING Investment Management