Finanční poradci tlačí OVB k nápravě

Firmy, které v terénu radí lidem s penězi, se bojí o svou pověst a tlačí OVB k nápravě. Na tom, jak silný tlak vznikne, záleží případné odškodnění klientů. Poradci OVB před sedmi lety začali svým klientům radit, aby vložili peníze do švýcarské realitní společnosti Helvag, která se posléze ukázala jako podvodný podnik.

Místo vysokých výnosů v bohaté alpské zemi klienti utrpěli velké ztráty. Minimální vklad byl 200 tisíc korun. Ty putovaly do německých a švýcarských firem, kde se měly zhodnotit výstavbou bytů, kancelářských center nebo restaurací specializovaných na hovězí bifteky. Vedení Helvagu peníze zpronevěřilo a někteří aktéři už byli za hranicemi odsouzeni za trestnou činnost. OVB uvádí, že v Česku kvůli tomu 1200 lidí dohromady přišlo o 300 milionů.

Prokuristka české centrály OVB Vladimíra Martincová již připustila, že peníze jsou s největší pravděpodobností definitivně ztraceny. Nejdůležitější na celém případě je nyní otázka, jak firmy typu OVB odpovídají za to, co lidem poradí. OVB se brání tím, že šlo o podvod, který nemohl nikdo předpokládat.

„OVB nemůže a nebude přebírat odpovědnost za trestné činy spáchané třetími osobami na území jiných států, a to ani morální,“ říká Martincová. Náhrada škody tedy podle ní není na místě.



V profesní asociaci AFIZ, která sdružuje větší sítě finančních poradců a zprostředkovatelů, však převládl jiný názor. „Není možné se zříci morální odpovědnosti za doporučení produktu klientovi tak, jako by si klient příslušný produkt koupil zcela bez účasti zprostředkovatele či poradce,“ uvedl sekretář AFIZ Martin Gardavský v písemném usnesení asociace.



Jestliže se OVB odpovědnosti zříká, popírá tím podle Gardavského smysl práce finančních poradců a škodí pověsti celého oboru. Názor na to, jak by „morální odpovědnost“ měla vypadat, se v asociaci liší. Někteří členové ji podle Gardavského vnímají tak, že by se škody měly klientům vynahradit.



To si myslí i náměstek ministra financí Tomáš Prouza, jehož úřadu působí švýcarská blamáž vážné starosti. „Hraje se o důvěryhodnost celého finančního poradenství,“ prohlašuje Prouza. OVB svým postojem podle něho nyní buď zachrání image celého odvětví, nebo naopak vydá signál, že jediným zájmem finančního poradce je rychle prodat cokoliv bez zájmu o klienta.

Co je OVB?



Síť finančních poradců s centrálou v Německu, v česku jedna z největších. Radí drobným klientům, kde spořit, jak se pojistit a jak nakládat s penězi.



Co je Helvag?



Švýcarský Investiční projekt, který OVB doporučovala mezi lety 1998 a 2001. Klienti posílali peníze rovnou na účty Helvagu, jenž je sliboval investovat do nemovitostí a restaurací ve Švýcarsku a Německu.



V čem je problém?



Peníze vedení Helvagu zpronevěřilo.



Kdo má vinu?



Šéfové Helvagu byli v Německu odsouzeni za trestný čin podvodu. O odpovědnosti se diskutuje - OVB ji odmítá, podvod prý nešlo předvídat.

Jaké jsou škody?

Do Helvagu v Česku investovalo 1200 lidí a přišil dohromady o 300 milionů korun. OVB již potvrdilo, že peníze jsou definitivně ztraceny.