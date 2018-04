Sedm kroků, jak si upravit finanční portfolio, když zakládáte rodinu

S narozením dítěte ženy obvykle přeruší kariéru, pečují o dítě a z mužů se stávají jediní živitelé rodiny. Partneři by v takové chvíli neměli řešit jen nákup kočárku a výbavičky, ale měli by si také upravit finanční portfolio. Mají tak větší šanci, že období výpadku jednoho platu bez problému ustojí. V sedmi krocích zjistíte, jak na to.

1 Zrušte odpovědnost vůči zaměstnavateli

Nastávající maminky by měly co nejdříve ukončit pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli, pokud ho mají sjednáno. Nadále platit v průměru 800 až 2000 korun za rok je zbytečné.

2 Životní pojištění žen: Pozor na nevratnost úprav

Změnit je možné také životní pojištění, ale velkou úsporu nečekejte. Životní pojištění u žen se může buď zcela ponechat, nebo upravit jen určité body smlouvy. Měnit by se nemělo pojištění smrti a invalidity. Po hlubším propočtu i se sirotčím a vdovským důchodem lze zjistit, že krytí na smrt může být poníženo na úroveň kompenzace pouze rozdílu původního příjmu matky a náhrad, které by otec dítěte pobíral v případě její smrti.

Jak tedy ušetřit? Možností je vyřadit kompenzační připojištění platu, pracovní neschopnosti a denního odškodného. Bez nich se domácnost obejde. Snížit nebo zrušit lze i hospitalizaci, ale až poté, co se dítě narodí a žena se vrátí v pořádku domů.

Důležité je, aby bylo životní pojištění správně nastaveno. Mělo by hlavně chránit, ne vydělávat. Naopak může trochu stoupnout, pokud k němu přidáte pojištění dítěte.

Tip: Opatrně při snižování nebo vylučování částek v pojistných smlouvách. Pokud se vám během pobytu na rodičovské dovolené něco stane, pojišťovna už vám následně nemusí původní částu nabídnout. Stejné je to i s cenou rizik. Čím jste starší, tím jsou rizika dražší. Po dvou nebo třech letech doma bude stejné krytí nákladnější, než bylo. Necháte-li smlouvu beze změny a nastanou zdravotní komplikace, pojišťovna bude plnit a nehrozí, že by něco odmítla. Cena přitom zůstane stejná.

3 Kolik dávat do životního pojištění, aby mělo smysl?

Ponížení smlouvy u životního pojištění by se určitě nemělo dotknout muže, živitele rodiny. Dobře nastavená smlouva vyjde na 1 000 až 1 200 Kč měsíčně. Platí, že horší finanční scénář by pro rodinu nastal, pokud by muž zůstal invalidní po vážné nehodě, než kdyby zemřel. V případě úmrtí by totiž rodina měla nárok na vdovský a sirotčí důchod.

4 Pojištění majetku a občanské odpovědnosti neměňte

V žádném případě nerušte pojištění majetku proti škodám a nenadálým okolnostem. Samozřejmostí by mělo být také pojištění občanské odpovědnosti. Považujete je za zbytečné? Až v supermarketu strhne vaše malé dítě na zem malý regál s vínem, bude se vám hodit. Není drahé, vyjde nanejvýš na 900 korun za rok.

5 Pojištění nemovitosti se vyplatí

Většina pojišťoven nabízí produkty, které se vztahují zároveň na běžný občanský život i na odpovědnost z nemovitosti. Ta je naopak dobrá pro chvíle, kdy praskne hadice u pračky a vám zazvoní u dveří rozlícený soused bydlící pod vámi.

6 Neplatíte spoření a investice? Nevadí, ale smlouvu nerušte

Ušetřit můžete u investic, penzijního a stavebního spoření a u příspěvku do transformovaných fondů. Ani jeden z produktů není povinný a při neplacení na žádném z nich nevzniká, ani nenarůstá dluh.

Když rodinu postihne finanční problém, je možné platby snížit nebo i zcela zastavit. Pozastavením plateb nedojde ke zrušení produktů. Není proto třeba produkt zcela rušit s tím, že časem uzavřete novou smlouvu. Znamenalo by to pro vás jen další finanční náklady. Platí ovšem, že každý výpadek placení má dopad na budoucí celkovou částku, a konečná suma se tak snižuje.

Tip: Je lepší raději dva roky neposílat peníze na investici nebo na penzi než živořit, hladovět a dostat se do problémů s neplacením služeb za bydlení.

7 Sloučením úvěrů můžete ušetřit

Opačná je situace u úvěrů a hypoték. Splácet se musejí, jde o fixní výdaje. Ale vyplatí se sloučit je do jednoho, získat tak lepší podmínky a ušetřit na splátkách. U hypotéky, pokud nejste ve fixační obrátce, není žádná úprava možná.

Příklad z praxe: Pavel a Eva zakládají rodinu

Pavel a Eva čekají miminko. Plánují, že Eva bude s dítětem dva roky doma, následně se vrátí do zaměstnání. Dítě bude v jeslích, nebo je do tří let, než nastoupí do mateřské školy, bude hlídat babička. Komplikace se vyskytly hned na začátku. Eva se svým příjmem 13 000 korun na dvouletý rodičovský příspěvek ve výši 11 500

Jednotný strop rodičovského příspěvku činí 220 tisíc korun. Doba čerpání závisí na rozhodnutí rodičů, maximálně může trvat 4 roky. Výše příspěvku je omezena částkou 11 500 korun a zároveň 70 procenty původního výdělku. Na nejvyšší měsíční příspěvek 11 500 korun dosáhne rodič jen tehdy, pokud měsíční hrubý příjem alespoň jednoho z rodičů byl 16 500 korun. Lze to vypočítávat i z mužova příjmu, aniž by musel jít na rodičovskou dovolenou. Tak se stalo i v případě Pavla a Evy.korun nedosáhne.

Díky tomu se dlouhodobý příjem obou partnerů sníží jen o 1 500 korun, ale musí počítat s tím, že vzrostou náklady. Vyplatí se proto šetřit, případně zvýšit příjem přivýdělkem. U dítěte staršího dvou let je možné pracovat bez omezení, u mladšího platí, že je možné dát ho do předškolního zařízení jen na 46 hodin za měsíc.

Manželé nenechali nic náhodě a ještě během Evina těhotenství se sešli s finančním poradcem a změnili své platby následovně:

Příjmy rodiny se snížili o 1 500 Kč.



Narozením dítěte vzrostly výdaje o 2 000 Kč.



Životní pojištění Evy stouplo o 150 Kč pojištěním dítěte.



Příspěvky do transformovaných fondů se zastavily.



Pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli Evy bylo zrušeno.



Platby do stavebního spoření byly zastaveny.