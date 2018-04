Nejčastější předsevzetí Evropanů se týkají financí, Češi zaostávají

"Dávat si novoroční předsevzetí je tradice a je naprosto přirozené, že se nemalá část z nich dotýká financí," říká Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank.

Zatímco se zlepšením svých financí hodlá například zabývat devět z deseti Francouzů, Španělů i Turků, Češi takové ambice nemají. Jak ukázal mezinárodní průzkum ING, finanční předsevzetí si dalo jen 62 procent Čechů, a spolu s Nizozemci se zařadili na konec tabulky.

Jaká finanční předsevzetí si dávají Češi nejčastěji?

Zatímco 38 procent Evropanů si dává za cíl více spořit, nejčastější předsevzetí Čechů je snížit své dluhy (32 procent), více spořit by chtělo 30 procent Čechů a kontrolovat své finance 27 procent.

Je zajímavé, že stejný počet, tedy 27 procent Čechů by chtělo letos lépe kontrolovat své finance i v průzkumu mezi dlužníky skupiny KRUK, která působí v oblasti vymáhání dluhů. To je dobré předsevzetí, protože dlužníci jsou si vědomi, že finanční plánování není jejich silná stránka. Stejně důležitá je i potřeba pravidelného šetření, bez ohledu na to, jestli mají konkrétní cíl nebo chtějí obecně dávat stranou peněžní prostředky "na horší časy".

Polovina respondentů průzkumu totiž utrácí všechny vydělané peníze, a pokud se v jejich životě objeví neplánované výdaje, mohou snadno skončit v dluzích.

