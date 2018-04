Finanční problém? Zkuste požádat stát

Rodičovský příspěvek náleží tomu, kdo pečuje o dítě do čtyř let věku, nebo do sedmi, když jde o dítě zdravotně postižené. Rodič může být matka i otec a stát už mu dnes nebrání, aby si k příspěvku přivydělal jakoukoli částku. Musí však zabezpečit, aby v době, kdy tak činí, bylo o dítě postaráno. Tím se však nemyslí zařízení, jako jsou jesle a školky - ty smí dítě navštěvovat jen pět dní v měsíci. Ale třeba hodná babička hlídat může. Výše rodičovského příspěvku je 3635 korun měsíčně, pokud je rodičem nezaopatřené dítě, například student, je částka o dvě stě korun vyšší.

D ávky pro každého



Žena, které se narodí dítě, má nárok na porodné. To je ve výši pětinásobku životního minima, tedy 8600 korun. Narodí-li se dvojčata, bude to dokonce šestinásobek za každé, celkem tedy 20 600 korun. Nárok na porodné má i ten, kdo převezme dítě mladší jednoho roku do trvalé péče.

Naopak, když člověk zemře, má jeho příbuzný, který se postaral o pohřeb, nárok na pohřebné. Příspěvek má pevnou výši 5000 korun a dostane ho i ten, kdo se v Česku rozloučí se strýčkem z ciziny. Vztahuje se totiž i na pohřby v tuzemsku vypravené.

P omoc rodinám při nečekaných výdajích

Zákon pamatuje i na situace, kdy rodina s dětmi potřebuje jednorázovou finanční injekci. Dávka až do výše 15 000 korun je určena například na:

základní vybavení domácnosti (pračka, ...);

ozdravný pobyt dítěte (tábor, škola v přírodě, ...);

vybavení do školy (učebnice, ...).

Na tuto pomoc však není právní nárok a pracovníci úřadu vždy individuálně posuzují situaci rodiny. Dávka může být poskytnuta v peněžní i ve věcné podobě, to například tam, kdy by peníze mohly skončit v hracím automatu, místo aby posloužily k nákupu lednice. Kromě rodin s dětmi o ni mohou žádat i těhotné ženy.

S tarám se o cizí děti a stát mi pomáhá



Pěstounské rodiny také dostávají finanční přilepšení od státu. Je jím příspěvek na každé dítě ve výši dvojnásobku životního minima podle věku dítěte. Pěstouni též dostávají odměnu, která je určitým způsobem společenské uznání osobě, pečující o cizí dítě. Ta činí 1180 korun za dítě.