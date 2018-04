Davidovy finance: Při studiu se musel ohánět, zvládl však i šetřit

V prvním dílu seriálu David studuje vysokou školu, zatím je svobodný. Jaké finanční produkty jsou vhodné pro studenta ve věku 20 až 25 let?

Profil Davida Vysokoškolák, nejprve svobodný, později ženatý se dvěma dětmi.



Žije v krajském městě.



Pracuje jako správce sítě v IT firmě.



David se rozhodl pro studium na soukromé vysoké škole, což není zrovna levná záležitost. Žije u rodičů, takže nemá žádné výdaje s bydlením, stravou či ošacením, ale rodiče mu nedávají žádné kapesné na další aktivity. Přivydělává si jako externí IT správce pro několik menších firem. Celé studium se vyšplhá přibližně na 200 tisíc korun.

1 Na studium si musel půjčit

Davidovo studium je drahé, za pět let zaplatí 200 tisíc korun, proto si musel vzít půjčku. Udělal dobře, že se v bance cíleně sháněl po půjčce na studium, protože banky tyto půjčky oproti standardním spotřebitelským úvěrům zvýhodňují.

Kromě zvýhodněné ceny jsou tyto půjčky také zajímavé tím, že v době studia může David platit pouze úroky a k samotnému splácení úvěru může dojít až po studiu. Čili až v momentě, kdy nastoupí do zaměstnání a začne pravidelně vydělávat. I když je dobré mít tato zadní vrátka, lepší je se přerušení splácení vyhnout. Celková přeplacenost se nakonec může navýšit. I v době přerušení totiž musí dále bance platit úroky. Odkládá si tak vlastně pouze část určenou na splácení jistiny.

David si půjčil 200 tisíc na pět let, čili na dobu studia. RPSN, tedy roční nákladovost dosahuje 10,37 procenta. Měsíční splátka je 4 240 korun. Zvolil banku, kde nevyžadují další ručitele, aby nemusel zatěžovat starší sestru či rodiče. Celkem za studia zaplatí 260 tisíc korun, půjčených 200 tisíc tedy přeplatí o 60 tisíc korun.

Výhodou vybrané banky je i fakt, že má David jako student k půjčce běžný účet zdarma.

2 Sehnal stálou práci, mohl spořit

Davidovi se v průběhu studia podařilo uchytit v jedné z firem, kde brigádničil a získal svoji první externí pracovní smlouvu. Tím se jeho měsíční příjem navýšil z devíti na 13 tisíc korun. Mohl si tak dovolit odkládat bokem více peněz.

První tři roky si ukládal zhruba 450 korun měsíčně, což je celkem 16 200 korun bez započtení zhodnocení, které je však velice nízké.



Ve čtvrtém roce si David odkládal zhruba čtyři tisíce měsíčně, což znamená 48 tisíc za rok, opět bez zhodnocení.



Celkem měl k dispozici 64 200 korun a rozhodl se, že studentskou půjčku předčasně splatí. V té době činí jistina zhruba 56 tisíc korun. V bance se domluvil na postupu a dozvěděl se, že se ho ani nebude týkat žádný poplatek za předčasné splacení úvěru.



Davidovi se během studií na vysoké škole podařilo nejen získat svoji první pracovní smlouvu, ale také předčasně splatit úvěr a do nové etapy života jde takzvaně s čistým štítem. Navíc si začal vytvářet návyky na pravidelné odkládání peněz, což se mu bude hodit v budoucnosti.

V posledním roce studií už nesplácel půjčku a mohl trochu více investovat do sebe a svých zájmů. I přesto dokázal měsíčně odkládat zhruba čtyři tisíce korun, za rok si tedy naspořil dalších 48 tisíc korun.

Jaké spořicí produkty si David vybral

Protože chtěl peníze využít na splacení půjčky, rozhodl se pro velmi flexibilní spořicí účet. Úroky sice v současné době nejsou nijak závratné, ale peníze se zhodnocují více než na běžném účtu, a to zhruba 1,1 procenta ročně. Výnosy jsou pak daněny 15 procenty.

Dalším spořicím produktem, který si David v posledním ročníku studia uzavřel, je doplňkové penzijní spoření. Sice se to může zdát jako velmi předčasné řešení, ale David jednal velice prozíravě. Uzavření tohoto produktu v mladém věku mu přinese dlouhou dobu spoření, takže nemusí ukládat vysoké částky, aby si naspořil dostatečnou sumu. Stačí, aby si měsíčně odkládal tisíc korun, a do důchodu si naspoří milion i při konzervativní strategii.

Navíc při úložce tisíc korun dostane od státu maximální příspěvek, 230 korun měsíčně. Pokud se nezalekne dynamického fondu, mělo by zhodnocení být vyšší. Například při zhodnocení čtyři procenta nad inflaci by měl mít po započtení státní podpory za 45 let naspořeno přes 1,7 milionu v dnešních korunách. V budoucnu je možné, že mu na smlouvu bude chtít přispívat i zaměstnavatel, čímž se měsíční úložky zase zvýší.

3 Rozumné je pojistit si zdraví a cestování

Z neživotního pojištění by měl David využívat především cestovní pojištění v případě, že pojede do zahraničí. Pojištění majetku či vozidla se ho netýkají, stejně jako pojištění proti ztrátě zaměstnání.

Krátkodobé úrazové pojištění by v jeho případě bylo přílišným luxusem. Jako student i jako externí „ajťák“ dokáže fungovat i se zlomenou rukou či nohou bez výraznějšího omezení.

U životního pojištění by měl David řešit vážné následky úrazů a nemocí s dlouhodobým dopadem. Jako mladý a zdravý člověk má velkou výhodu v tom, že uzavřená pojistka pro něj bude v tomto věku finančně výhodnější, než kdyby ji uzavřel za deset, či patnáct let. Měl by však pečlivě zvážit, na jaká rizika se pojistit.

V jeho případě by to měla být jednoznačně invalidita, doplněná připojištěním trvalých následků úrazu. Pokud by se totiž následkem úrazu, či nemoci stal invalidní, podle stupně invalidity by přišel o možnost výdělku v téměř celém svém produktivním věku. Cena tohoto pojištění se může pohybovat v rozmezí 500 až 1 500 korun měsíčně podle rozsahu krytí.

David se rozhodl jít cestou kvalitnějšího zajištění a pokrýt vážná rizika na vysoké částky s ohledem na budoucí délku jeho produktivního života a typ zaměstnání. Platí tedy 836 korun měsíčně. Pojištění pokrývá invaliditu všech tří stupňů, trvalé následky úrazu a závažná onemocnění. Ostatní rizika není nutné v tomto věku tolik řešit.

Davidova rozvaha První tři roky studia měsíční příjmy z brigád: 9 000 Kč



měsíční výdaje: 8 550 Kč (půjčka 4 240 Kč, doprava 460 Kč, strava mimo domov 1 500 Kč, osobní potřeby 350 Kč, zábava 1 000 Kč, obuv a oblečení 1 000 Kč)



ušetřil měsíčně: 450 Kč Čtvrtý rok studia měsíční příjmy z externí spolupráce: 13 000 Kč



měsíční výdaje: 8 550 Kč (půjčka 4 240 Kč, doprava 460 Kč, strava mimo domov 1 500 Kč, osobní potřeby 350 Kč, zábava 1 000 Kč, obuv a oblečení 1 000 Kč)



ušetřil měsíčně: 4 450 Kč

Pátý rok studia: měsíční příjmy z externí spolupráce: 13 000 Kč



měsíční výdaje: 8 146 Kč (doprava 460 Kč, strava mimo domov 1 500 Kč, osobní potřeby 350 Kč, zábava 2 000 Kč, obuv a oblečení 2 000 Kč, penzijní spoření 1 000 Kč, životní pojištění 836 Kč)



ušetřil měsíčně: 4 854 Kč



Příklad plnění z životního pojištění: Pokud by byl Davidovi přiznán invalidní důchod druhého, nebo třetího stupně, vyplatila by mu pojišťovna částku čtyři miliony korun. Takové plnění by Davidovi přineslo měsíční rentu ve výši 15 tisíc korun po dobu přibližně 30 let. Pokud by čerpal pouze 10 tisíc korun měsíčně, vydržela by mu obdržená částka zhruba po dobu 40 let, tedy do důchodu. Od státu by navíc dostal invalidní důchod okolo 10 tisíc korun měsíčně.

Sjednaná pojistná částka v průběhu času klesá (lineárně do věku 65 let), protože jak bude David stárnout, bude potřebovat nižší krytí. Jednak proto, že pokud se stane invalidní ve vyšším věku, přijde (nevydělá) o méně finančních prostředků a jednak v budoucnu bude růst hodnota jeho majetku a rezerv. Toto nastavení by Davidovi dlouhodobě dorovnalo výpadek průměrného příjmu, který se v současné době pohybuje okolo 26 tisíc korun hrubého. Je možné, že v budoucnu, pokud bude mít David nadstandardní příjmy, bude potřeba pojistné krytí navýšit.

Pokud by byl David v prvním stupni invalidního důchodu, pojistná částka je nastavena ve výši jednoho milionu korun, tato částka také lineárně klesá. Je nižší zejména proto, že se předpokládá, že by měl David dlouhodobě najít alternativní zaměstnání, a peníze z pojišťovny by tedy měly sloužit spíše na překlenutí určitého období, než se David se zdravotní komplikací vypořádá a přizpůsobí jí svůj život. V pojistce jsou také kryty případy, kdy by David vážně onemocněl, případně by se mu stal úraz s dlouhodobými následky, ale nestal by se invalidní.