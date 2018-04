Finanční produkty v roce 2002

Stavební spoření ve znamení úvěrů

Stavební spoření bude v tomto roce pod vlivem několika faktorů, z nichž nejdůležitější z nich bude patrně diskuse o úpravách státní podpory. Zatímco z jedné strany jsme svědky snahám o zvýšení této státní podpory (její úroveň činí v současnosti maximálně 4 500 Kč), stále silněji se ozývají i hlasy pro její snížení či vyšší cílenost. Mezi návrhy této skupiny patří prodloužení stavebního cyklu na 7 let či podmínění státní podpory čerpáním úvěru. S vysokou pravděpodobností nás však do voleb zřejmě žádná změna nečeká. Výše případného poklesu zájmu o stavební spoření by záležela na konkrétních podmínkách snížení a atraktivitě spoření v porovnání s alternativami. Výrazně negativní dopad změn v systému stavebního spoření na Slovensku by ale měl znamenat přinejmenším důrazné varování.

První vlaštovky z minulého roku signalizují, že příští rok bude pro marketingová oddělení stavebních spořitelen jednoznačně ve znamení úvěrů. Ve srovnání s ostatními zeměmi je totiž podíl přátelských klientů (tj. těch, kteří pouze spoří a nečerpají úvěr) spořitelen k celkovým klientům stále výrazně vyšší. Snahou spořitelen v tomto roce bude tento podíl výrazně změnit ve prospěch klientů žádajících o úvěr. V tom by jim mohly pomoci i případné sliby státu o poskytnutí bezúročných či nízkoúročených půjček pro vybrané skupiny obyvatelstva (např. pro mladé rodiny).

I po snížení úroků z vkladů u některých spořitelen zůstane stavební spoření každopádně i příští rok nejatraktivnějším spořícím produktem v České republice.

Změnu lze očekávat i v oblasti úročení stavebního spoření. Vzhledem k tomu, že spořitelny letos své úrokové sazby při nečerpání úvěrů již snížily (popřípadě to udělají v lednu 2002), lze výraznější pohyb očekávat u překlenovacích úvěrů, jejichž úročení by se ze současných 6-10% mohlo ještě dále snížit.

Penzijní připojištění a životní pojištění pod taktovkou zaměstnaneckých výhod

V oblasti těchto dlouhodobých produktů neočekáváme žádné dramatické změny, což se především týká výnosů pro klienty. Rychlejší růst pravděpodobně zaznamená životní pojištění, u něhož se daňové výhody zavedly o rok později než u penzijního připojištění a které je zatím méně rozšířeno.

Stejně jako v loňském roce bude motorem růstu objemů systém zaměstnaneckých výhod, kdy příspěvky podniků zaměstnancům právě do těchto produktů jsou daňově zvýhodněné. Díky těmto příspěvkům se snižuje i relativní nevýhoda těchto produktů v podobě ne příliš atraktivních výnosů. Ty v důsledku očekávaného dalšího poklesu úrokových sazeb těžko překonají předloňský rok.

V oblasti penzijních fondů bude pravděpodobně i nadále pokračovat konsolidace a počet aktivních penzijních fondů se díky dalším očekávaným fúzím zmenší, což je dlouhodobě jen ku prospěchu klientům díky vyšší efektivitě správy získaných úspor.

Tak jak se nyní hovoří o snížení státní podpory pro stavební spoření, u penzijního připojištění a životního pojištění připadá v úvahu spíše další navýšení státní podpory, aby se ještě více obyvatelstvo stimulovalo k utváření dlouhodobých úspor, které budou hrát klíčovou roli v nevyhnutelné důchodové reformě. Letos však k žádné úpravě pravděpodobně nedojde

V oblasti pojištění s daňovými úlevami nejrychleji poroste pravděpodobně důchodové pojištění (s nulovou pojistnou ochranou), které má v porovnání s velmi drahými kapitálovými pojistkami řadu výhod. V honbě za lepšími výnosy se budou stále více prosazovat pojistky v tzv. investiční formě, kdy si sami klienti volí, kam by měla daná pojišťovna umísťovat jejich příspěvky (poměr akcií a dluhopisů).

U penzijního připojištění není vyloučeno, že zákonodárci přijmou opatření (podobné tomu, které se vztahuje na životní pojistky) týkající se dodatečného dodanění, pokud dojde k předčasnému zrušení připojištění a výběru odbytného. Doposud je totiž možno uzavírat a rušit penzijní připojištění v ročních intervalech, aniž by stát vrácení daňové úlevy z vlastních úložek požadoval.

Co si myslíte vy o těchto produktech a jejich budoucnosti? Jsme zvědavi na vaše názory.