Vydělejte s koncem roku. Rady, na jaké finanční produkty poslat peníze

1. Penzijní připojištění/Doplňkové penzijní spoření

Staré penzijní připojištění a jeho mladší bratr, doplňkové penzijní spoření, patří mezi oblíbené finanční produkty. Jedná se o dlouhodobý spořicí produkt, který je pod přísnou kontrolou ČNB a státu. Slouží k tvorbě rezerv na důchod, a to buď s garancí, že se smlouva nikdy nedostane do minusu (u smluv uzavřených do konce roku 2012), nebo s možností volby vlastní investiční strategie u doplňkového penzijního spoření.

Průměrná platba českých střadatelů je přibližně 700 Kč měsíčně a průměrný příspěvek zaměstnavatele se pohybuje okolo 800 korun. Tyto statistické údaje svědčí o tom, že lidé, ani zaměstnavatelé, nevyužívají nabízené daňové výhody naplno. Co lze získat?

Státní příspěvek: Podpora od státu dosahuje až 230 Kč za měsíc a získá ji každý, kdo si pošle na svůj účet alespoň 1 000 Kč měsíčně. Pokud jste se nyní rozhodli získat co nejvíce, je už pozdě, jednorázový doplatek totiž nepomůže. Státní příspěvky se odvíjejí od sumy, kterou posíláte na svůj účet pravidelně každý měsíc. Nyní je spíše čas pro pěkné novoroční předsevzetí, kterým si pravidelnou platbu navýšíte tak, abyste od státu dostávali maximum.

Daňové zvýhodnění: Možnost snížit si v březnu daňový základ až o 12 tisíc Kč za rok znamená, že vám stát vrátí až 1 800 Kč. Tato maximální výhoda se ale týká jen těch, kteří si za rok uložili ze svého alespoň 24 tisíc Kč. Pokud chcete získat maximum, prověřte si, kolik peněz jste si zatím na svůj účet poslali a přidejte takovou částku, abyste ke konci roku měli zaplaceno právě 24 tisíc Kč. Posílat více není nutné. Z případného přeplatku již žádné daňové zvýhodnění nedostanete.

Příspěvky zaměstnavatele: Na penzi mohou lidem přispívat také zaměstnavatelé. Tato možnost patří mezi oblíbené zaměstnanecké benefity, protože příspěvky až do výše 30 tisíc Kč za rok nepodléhají povinným odvodům. Limit se vztahuje na úhrn plateb za daný rok. Firmy mají nyní ideální příležitost využít benefit naplno a doposlat peníze do limitu k maximálnímu využití tohoto zaměstnaneckého benefitu.

Změny od roku 2017: Od příštího roku podpoří stát penzijko ještě více. Zaměstnavatelé budou moci přispívat až 50 tisíc Kč ročně bez jinak povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Od ledna se změní i částka, která lidem umožňuje snížit daňový základ za vlastní platby na smlouvu. Z původních 12 tisíc korun to bude dvojnásobek. Maximální roční daňová úspora bude tedy 3 600 Kč.

Příklad státního příspěvku a daňové úspory Měsíční platba 300 Kč 700 Kč 1000 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč Státní měsíční příspěvek 90 Kč 170 Kč 230 Kč 230 Kč 230 Kč 230 Kč Roční úspora na daních (čistého) 0 0 0 900 Kč 1 800 Kč 3 600 Kč Celkem roční výhody 1 080 Kč 2 040 Kč 2 760 Kč 3 660 Kč 4 560 Kč 6 360 Kč

Tip: Pokud chcete využít státní výhody na maximum, posílejte si na svou smlouvu pravidelně 2 000 Kč měsíčně (od ledna 2017 pak 3 000 Kč). Za každý měsíc získáte nejvyšší možný státní příspěvek a poté za celý rok ještě daňový bonus 1 800 (další rok až 3 600) korun navíc.

2. Životní pojištění

Stát daňově zvýhodňuje i soukromé životní pojištění. Jedná se o kapitálové životní pojištění, ale především o rozšířené investiční životní pojištění. To kombinuje možnost pojištění a investic do podílových fondů. Stát je podporuje buď zvýhodněním příspěvků zaměstnavatele, nebo daňovým zvýhodněním plateb, které si lidé posílají sami.

Daňové zvýhodnění: Investiční životní pojištění umí snížit daňový základ až o 12 tisíc korun ročně. Tedy pokud si pojištění lidé platí ze své kapsy. Tato výhoda směřuje na dvě části pojistky: platby za pojištění pro případ smrti a platby do tzv. investiční složky. Znamená to, že připojištění, která se vztahují například na závažná onemocnění, invaliditu, nebo třeba trvalé následky úrazu, již daňové zvýhodnění nenabízí.

Rovněž druhá varianta daňové úlevy je diskutabilní, protože spoření v rámci investiční životní pojistky nedoporučuje ani Česká národní banka. Právě ta ve spojitosti s životním pojištěním dokonce slovo „spoření“ zakázala používat. A oprávněně, jedná se totiž o drahý způsob vytváření finanční rezervy.

Příspěvky zaměstnavatele: Hlavní zvýhodnění je směřované na zaměstnavatele. Mají nižší odvody sociálního a zdravotního pojištění, jestliže svým pracovníkům přispívají. Současný roční limit pro toto zvýhodnění dosahuje 30 tisíc korun (v součtu s příspěvky na penzijní připojištění).

Změny od roku 2017: Také u životního pojištění budou od ledna platit větší daňové výhody. Díky správně nastavené smlouvě si lidé budou moci snížit daňový základ až o 24 tisíc korun. Pokud vám na smlouvu přispívá zaměstnavatel, tak i pro vás má stát dobrou zprávu. Od ledna vám zaměstnavatel může přispívat až do výše 50 tisíc korun ročně. Tato částka je opět součtem příspěvků zaměstnavatele na penzijní produkty a životní pojištění.

Tip: Pokud si můžete v práci vybrat mezi příspěvkem zaměstnavatele do životního pojištění, nebo do penzijka, využijte to druhé. Penzijní připojištění je ideálním spořicím produktem. Čerpat příspěvky na životní pojištění se vyplatí v případě, že se potřebujete pojistit na riziko smrti, a to na pojistné částky v řádech stovek tisíc až milionů korun. Sjednat si životní pojištění, kde se pojistíte proti smrti pouze na nějaké minimum (např. 50 tisíc) a budete tam především spořit, je nesmysl.

3. Stavební spoření

Jedná se o další finanční produkt, který stát podporuje. Minulé vlády sice finanční příspěvky snížily, přesto má stavební spoření ve finančním portfoliu rodiny své místo. Zaměstnavatel na něj sice přispívat nemůže, ale stát vám po dobu šesti let přidá každý rok 10 % z částky, kterou jste v daném období sami naspořili.

Ze státní kasy ale přidá nanejvýš 2 000 Kč ročně. Ale i to je v době minimální úrokových sazeb zajímavý výnos. Na to, že své peníze dostanete, se můžete spolehnout, protože stavebko nepatří mezi rizikové finanční nástroje. Navíc v současnosti nabízí relativně zajímavé zhodnocení.

Tip: Zjistěte, kolik jste na svou smlouvu za tento rok poslali. Doplatit si částku do celkových 20 tisíc korun je to nejvýhodnější, co nyní můžete udělat. Pro rodinný rozpočet bývá příznivější si vklady během roku rozložit, optimální měsíční platba pak činí 1 700 Kč.