Finanční rádce: jak se chovat k penězům z prvního zaměstnání

První příjem obvykle představují peníze vydělané na brigádě během studia. V porovnání s příjmy ze zaměstnání jde většinou o menší částky, které bývají vypláceny v hotovosti, takže není potřeba kvůli nim zřizovat bankovní účet. U prvního zaměstnání se už situace otáčí. Při pravidelném příjmu se bez účtu v bance prakticky neobejdete. Ale zase se odhalíte.

První výplata versus lákadlo snadných úvěrů

Jen co banka zjistí, že na váš účet přichází pravidelná výplata, začíná být velmi aktivní a snaží se na klientovi vydělat. V současnosti se nabídky hrnou zejména z oblasti úvěrů. A tady pozor. Po dlouhém období studia a přípravy na budoucí povolání je nabídka úvěru, tedy rychlých peněz, pro mnohé čerstvě dospělé lákavá. Mohou si pořídit věci, které přesahují jejich úspory. Ovšem zadlužení na začátku dospěláckého života rozhodně není tím správným prvním krokem k finanční samostatnosti.

Úvěr na nepotřebné auto, drahý počítač nebo sportovní vybavení, znamená automaticky měsíční splátku v řádu několika tisíc. Zároveň se taková věc z důvodu úroků prodražuje. Další negativum je skryté a zdánlivě malé: splátka úvěru, stejně tak i limit na kreditní kartě či kontokorentu, se započítává do bonity každého člověka. Zejména se k ní přihlíží u žadatelů o hypoteční úvěr. Spotřebitelský úvěr z mladistvé lehkovážnosti může tedy ztížit cestu k vlastnímu bydlení v blízké budoucnosti.

Začít hned šetřit? Nuda, která se ale vyplatí

Vyberte správný spořící účet Zvětšujte svou finanční rezervu s možností si peníze kdykoliv vybrat. Pokud nevíte, kde účet založit, pomůže vám online srovnání spořících účtů. Ilustrační snímek

První příjmy znamenají první kroky k samostatnosti: odstěhování se od rodičů, pořízení vlastního bydlení, založení rodiny. Málokdo si uvědomuje, že právě v tomhle období má jedinečnou příležitost vytvořit si finanční rezervy, které se budou hodit.

Kdy jindy spořit, než když je člověk bez závazků, má minimální náklady na bydlení, protože stále ještě bydlí u rodičů nebo sdílí pronájem bytu, nemá děti a své budoucí kariéře může věnovat hodně času.

Domácnosti se doporučuje odkládat v průměru 10 až 20 % příjmu na finanční rezervy, u mladého člověka to ale může být i 50 %. Tak lze poměrně rychle nachystat finanční polštář. V budoucím životě totiž číhá řada nástrah a nebezpečí, kterým se daleko lépe čelí s rezervou než s prázdnou kapsou či spotřebitelským úvěrem. Na co si tedy spořit?

Vlastní bydlení

Bez výraznější pomoci rodičů je pro mladé lidi finančně náročné pořídit si vlastní bydlení. Existují ale samozřejmě možnosti úvěrů na bydlení, které mají smysl na rozdíl od těch spotřebitelských. Koupit si byt na hypotéku znamená mít k dispozici ideálně 20 % vlastních zdrojů. Takže ke koupit bytu za 2 miliony korun potřebujete úsporu ve výši 400 tisíc.

Rezerva na splátky hypotéky

Když už se podaří získat hypoteční úvěr v bance, je potřeba myslet na to, že hypotéka je běh na dlouhou trať a spousta věcí se může během let změnit. Pokud se zhorší finanční situace nebo překvapí nečekané výdaje, opět situaci nejlépe zachrání vlastní rezerva.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Partners

Rezerva na rodičovskou

Běžný postup je takový, že si mladí lidé vyřídí hypotéku na koupi vlastního bydlení a následně plánují rodinu. Narození dětí je radostná událost, ale je to také finanční zodpovědnost. Před podpisem hypotéky v bance by tedy mělo být jasno v tom, že bude možné splácet i v období, kdy jeden z rodičů bude na rodičovské dovolené. To přinese nejen snížení příjmu, ale také zvýšení výdajů. Pokud by měla být finanční bilance domácnosti záporná, situaci může vyřešit opět rezerva.

Penze

Pro mladého člověka jde o velmi vzdálenou budoucnost, kterou ani nechce řešit. Ale výhodou je v tomto případě čas. Stačí si odkládat méně, ale pravidelně. Díky efektu složeného úročení může na dlouhodobé investici získat několikanásobek svého vkladu.

Příklad 1 Místo cestování byt

Vysokoškolák Jirka pracuje jako programátor. Jeho příjem je 29 tisíc korun, bydlí ve sdíleném pronájmu za 5 500 korun měsíčně, další měsíční provozní náklady má ve výši 9 tisíc. Měsíčně mu zbývá 14 500 Kč, za rok 174 tisíc Kč. Doposud Jirka veškeré volné úspory dával na svůj velký koníček - cestování.

Na kolik vyjde hypotéka? Stačí zadat potřebnou částku a online kalkulačka vám spočítá veškeré poplatky.

Komentář:

Jirka si uvědomil, že bude chtít v budoucnu bydlet sám nebo s přítelkyní a že bude lepší koupit si byt. Na byt za 2,5 mil. Kč potřebuje akontaci pro banku ve výši alespoň 20 %, tj. 500 tisíc Kč. Proto se Jirka rozhodl omezit své cestovatelské vášně a snížil volnočasový rozpočet na 60 tisíc za rok. Zhruba 110 tisíc ročně ušetří. K tomu použije spořící účet, kam bude měsíčně odkládat 9 tisíc korun.

Příklad 2 Peníze na stavební spoření a spořící účet

Středoškolačka Kristína pracuje jako asistentka. Její příjem je 21 tisíc Kč měsíčně, bydlí u rodičů, kterým na provoz domácnosti měsíčně přispívá třemi tisíci.

Komentář:

Na stavebním spoření, které ji založili rodiče a na které si později posílala peníze ze zahraničních brigád, má půl milionu korun. Chce se osamostatnit. Stálého přítele nemá, ale přeci jenom bydlení u rodičů má svá pro a proti. Rozhodla se tedy jít do pronájmu a dál šetřit, aby si v budoucnu mohla koupit vlastní byt. Podle jejího odhadu se zvýší měsíční výdaje na 14 tisíc korun, sedm tisíc jí bude zbývat. Částečně bude tyto peníze posílat na stavební spoření a z části na spořící účet, aby mohla s penězi disponovat. Ročně naspoří kolem 80 tisíc korun.