Co si ohlídat, abyste o dovolené v Chorvatsku zbytečně netratili

1. Když vyjedete bez pojištění

Chorvatsko je členem Unie, a tak v něm platí průkaz EHIC (kartička zdravotní pojišťovny). Znamená to, že v případě potřeby vás budou ve smluvních zařízeních léčit za stejných podmínek jako chorvatské občany. Smluvní lékaři a lékárny jsou označeny cedulkami s nápisem „Ugovorni“. Ve zdravotních střediscích (Dom zdravlja) jsou všichni lékaři, včetně stomatologů, smluvní.

S jakou spoluúčastí je nutno počítat:

Praktický lékař, zubní lékař, gynekolog: 10 kun

Specializovaný lékař: 25 kun

Nemocnice: 100 kun/den

Stomatologické pomůcky: až 1 000 kun

Léky: 10 kun za předpis

www.kancelarzp.cz

Pozor, ke specializované péči nebo hospitalizaci (s výjimkou akutních stavů) vydává doporučení praktický lékař. Číslo na záchranou službu v Chorvatsku je 194. Využít však můžete i mezinárodně platnou linku 112.

2. Volání a SMS za rozumné ceny

Doby, kdy desetiminutový hovor s domovem znamenal zásadní finanční problém, jsou pryč. Dnes z Chorvatska píšete SMS v ceně okolo dvou korun, voláte za průměrnou cenu 1,50 Kč plus propojovací poplatek maximálně 1,66 koruny. Ti, kdo mají v Česku sjednaný neomezený tarif, platí jen onen propojovací poplatek. Průměr je však průměr a nemusí zobrazovat vaši situaci. Pokud máte některý starší tarif či voláte s předplacenou kartou, zeptejte se na cenu volání raději svého operátora. Pokud by volání bylo drahé, můžete si v místě pořídit místní turistickou SIM kartu Tele2 s 500 minutami volání za 50 kun.

Zákazníci O2 s roamingovým tarifem Volání bez hranic získávají v době letních prázdnin solidní cestovní pojištění zdarma – stačí se registrovat.

3. Připravte se na problémy

Věříme, že se vám nic zlého nestane. Přesto: zapište si číslo, kde blokovat ztracenou platební kartu a mobilní telefon. Zaregistrujte se do systému ministerstva zahraničí DROZD (www.drozd.mzv.cz). Je to zdarma, systém slouží k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi.

VELVYSLANECTVÍ ČR:

Záhřeb, zagreb@embassy.mzv.cz nouzová linka: 00385-91-6121533 KONZULÁRNÍ JEDNATELSTVÍ (od 15. 6. do 15. 9.)

Split, KJsplit@inet.hr nouzová linka: 00385-91-6121660

Rijeka, nouzová linka: 00385-91-6121560

4. Vlakem či letadlem

Do Splitu se můžete dostat vlakem a auto si půjčit v půjčovně na místě. Z Prahy a Brna jezdí přímý vlak od 17. 6. do 26. 8. v úterý a pátek, ze Splitu od 18. 6. do 27. 8. ve středu a v sobotu.

Cesta trvá 22 hodin. Ale pozor. Rodinu s dvěma dětmi 10 a 12 let vyjde zpáteční jízdenka i s lůžkovým příplatkem na 21 000 korun. Ušetřit přibližně 2 000 mohou ti, kdo mají InKartu ČD (tříměsíční za 150 korun). Letecky se do Splitu stejná rodina dostane za obdobné peníze, ale jen za hodinu a půl.

5. K moři se psem

Jedete-li do Chorvatska se psem, nezapomeňte, že musí být označen mikročipem, musí mít platné očkování proti vzteklině a musí být vybaven takzvaným pasem zvířete v zájmovém chovu (modrý). Pozor, není to stejné jako obyčejný očkovací průkaz.

Není váš pes čipovaný? Pozor, zvíře musí být přeočkované po vydání petpasu. Nenechávejte návštěvu veteriny na poslední chvíli – očkování bude totiž platné až za 21 dní.

Na cestu samotnou přibalte dost vody – v případě zácpy na silnici bude nejen k pití, ale možná bude třeba psa i namáčet.