Sedm tipů pro plavbu k finanční svobodě

Možná proplouváte vodami finančního trhu jako zkušení mořeplavci řadu let. Možná si teprve zakládáte svůj první běžný účet. Ať už jste v jakékoli fázi, jednou za čas je dobré se na tento oceán podívat z vrchu a připomenout si ty nejzákladnější principy finanční gramotnosti – co byste měli ovládat nehledě na vaše cíle, sny i výši vašeho konta.

Šetřete na horší časy Uložte si své peníze. Spořicí účty jsou tím správným řešením.

Některé z následujících principů vám dají jistotu, že i v těžkých časech nezůstanete bez prostředků. Další vás povedou k disciplíně, abyste nesešli z cesty ke svým snům. Většina z nich vám ovšem zajistí finanční svobodu a možnost rozhodovat se podle vašich priorit a ne podle aktuálního stavu konta. A jaké zásady vás k takové svobodě dovedou? To nám v sedmi tipech prozradí kapitán této plavby.

Tip 1 Pryč se špatnými úvěry

Co nejdříve se zbavte všelijakých úvěrů, kromě úvěru na bydlení. Ideálně si je samozřejmě ani neberte. Zapomeňte na to, že peníze na kreditní kartě nebo na kontokorentu jsou vaše, že je to vaše rezerva. Ledaže byste místo rentiéry chtěli být kontokorentiéry.

Rada kapitána: Odstraňte přebytečnou zátěž ještě před plavbou, ať neklesnete ke dnu.

Tip 2 Vytvořte si pořádný finanční polštář

Stát se může cokoliv a na ledacos se dá dopředu připravit. Výpadek příjmu kvůli úrazu, krátkodobé nemoci či ztrátě zaměstnání nejlépe překlene vytvořená rezerva. Je to vlastně to nejlevnější možné pojištění. Šesti až dvanáctinásobek měsíčních výdajů umístěný na spořicím účtu vám dovolí pokojně spát a udrží vás v klidu, i když přijde nějaký ten neplánovaný výdaj.

Rada kapitána: Nezapomeňte na zásoby jídla a pití na cestu.

Tip 3 Kryjte se před velkými riziky

Jsou události, na které si jen tak nenaspoříte. Čtyřicetiletý člověk s měsíčními příjmy 20 tisíc korun čistého v případě invalidity třetího stupně přichází až o dva miliony korun svého nejcennějšího aktiva, totiž svého pracovního příjmu.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Partners

Máte-li závazky, nebo kohokoli, kdo je na vás finančně závislý, pojistěte si i riziko úmrtí. Pojištění asi nemá rád nikdo, faktem ale zůstává, že pět procent vašeho příjmu stačí na dobrý plán zabezpečení životního standardu, tedy na dobrou pojistku. Zbude vám 95 % příjmu a jistota, že v případě průšvihu pokryjete své nebo rodinné výdaje.

Rada kapitána: Pro případ bouře si připravte záchranný plán.

Tip 4 Jděte do vlastního

Pro dlouhodobé bydlení je lepší hypotéka než nájem, protože nájem roste s růstem reálných mezd. Splátka hypotéky sice může vlivem vyšší úrokové sazby také poskočit, ale neporoste do nebes. Navíc, po dvaceti, třiceti letech hypotéku splatíte a nebudete si muset dělat hlavu s placením nájmu.

Rada kapitána: Buďte kapitánem své lodě, ne otrokem na něčí galeji.

Tip 5 Spořte. Každá koruna se počítá

Zdánlivě banální doporučení. Úsporu ale najdete skutečně všude. Každá koruna, kterou dnes ušetříte, přinese po osmnácti letech další navíc – i po započtení inflace. Cíle spoření má každý jiný, ale přesto je zde spojovací prvek. Tím je svoboda. Možnost rozhodnout se, na co naspořené peníze za deset, dvacet let použijete. Zda si je ponecháte pro sebe, zabezpečíte jimi své děti nebo třeba zajistíte rodičům důstojnější stáří.

Rada kapitána: O každém pohybu přemýšlejte, neplýtvejte energií a šetřete síly.

Tip 6 Myslete na zadní kolečka

Udržet krátkodobou rezervu, vytvářet si střednědobou, a ještě najít prostředky na budování majetku směrem k vlastní rentě, je náročný úkol. Přesto, máte-li možnost, dávejte si 10 % svého příjmu stranou. Důvod? Opět svoboda. V důchodovém věku nebudete muset tolik utahovat opasek a nezůstanete na krku svým dětem. Při tvorbě dlouhodobé rezervy vás podpoří stát státním příspěvkem nebo daňovou úlevou. A příspěvek vám možná poskytne i zaměstnavatel. Myslím ale, že není potřeba někoho přesvědčovat, že se o nás ve stáří stát postará. Žít s osmi či deseti tisíci měsíčně asi není příliš atraktivní představa.

Rada kapitána: Nevyčerpejte své síly už v půlce plavby. Nezapomeňte, že je potřeba doplout bezpečně až do přístavu.

Tip 7 Mějte plány a realizujte je

V první řadě je potřeba se zamyslet, co byste si vlastně přáli. Je jedno, jestli to má být dovolená nebo způsob, jak trávit stáří. Když totiž víte, co chcete, je mnohem snazší rozhodnout se, jak s penězi naložit. Ke svým cílům pak stačí naplánovat cestu a držet se jí. Jednou za čas přijde bouře nebo vlnobití. Ale ten, kdo se řídí těmito základními pravidly, dopluje do cílového přístavu s mnohem větší pravděpodobností.

Rada kapitána: Plánujte. Anebo byste snad vyrazili na otevřený oceán, aniž byste věděli, kam chcete doplout, a co k tomu všechno potřebujete...?