Finanční úřade, spočítej mi daňovou povinnost na rok dopředu

Nejprve si systémově vysvětleme, jak celý institut daně stanovené paušální částkou funguje a posléze se zaměřme na výhody a nevýhody takového rozhodnutí. Většina poplatníků je zvyklá, že nejdříve celý rok podniká a pak se ti pečlivější v lednu či únoru probudí a začnou pracovat na svých daňových povinnostech. Ti méně pečliví si na daňové povinnosti rezervují druhou polovinu března a zbytečně si potom připravují velké nervy. Systém daně stanovené paušální částkou funguje poněkud jinak.

Hned na začátku zdaňovacího období je nutné požádat finanční úřad

Pokud se někdo rozhodne využít systému daně stanovené paušální částkou, musí si vše promyslet dopředu a nejpozději do konce ledna podat žádost na finanční úřad. V té by měl uvést předpokládané příjmy pro právě započaté zdaňovací období, předpokládané výdaje a eventuálně další důležité skutečnosti pro běžné zdaňovací období.

Finanční úřad si vyhradí několik měsíců na svoje rozhodnutí a vydá souhlasné nebo zamítavé stanovisko. Poplatník s ním může souhlasit a stanovenou daň akceptuje nebo jej odmítne a má stejné povinnosti jako drtivá většina ostatních poplatníků (do března následujícího kalendářního roku podat daňové přiznání).

Daň stanovenou paušální částkou nemohou využít úplně všichni poplatníci

Bohužel i tady není realita úplně jednoduchá a ne všichni poplatníci mohou tohoto rychlého a jednoduchého systému využít. Zaměřme se tedy na skupinu poplatníků, kterým se tato možnost nabízí.

Institutu daně stanovené paušální částkou mohou využít poplatníci, kterým kromě příjmů od daně osvobozených nebo příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně dle paragrafu 36 ZDP plynou příjmy:

Podle paragrafu 7, odst. 1 písm. a) až c) – tj. příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů

Včetně úroků z podnikatelského účtu poplatníka

Za předpokladu, že provozuje svoji podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo spolupracujících osob (jedinou výjimkou je spolupracující osoba manžel či manželka)

Za předpokladu, že ve třech po sobě jdoucích zdaňovacích období jeho příjmy nepřekročily úhrnem hodnotu pěti miliónů korun

Poplatník není účastníkem sdružení bez právní subjektivity

S ohledem na širokou čtenářskou obec v následující tabulce nabízím nejčastější daňové pozice, ve kterých se tuzemští poplatníci – fyzické osoby nachází.

Příjmy od jednoho zaměst-navatele Souběžné příjmy od více zaměst-navatelů Příjmy dle paragrafu 7, odst. 1, a) až c) Řešení daňové povinnosti Poplatník A x nic Poplatník B X Podat DP Poplatník C x Daň stanovená paušální částkou nebo podat DP

Vysvětlivky k tabulce: Samozřejmě je nutné vzít v úvahu spoustu dalších výjimek a pravidel. Tak kupříkladu poplatník A mající příjmy sice od jednoho zaměstnavatele může mít hypotéku nebo využije společného zdanění a těmito atributy si „naběhne“ na povinnost podat daňové přiznání.

Poplatníkovi B jednoduše nic jiného nezbývá než řešit svoje příjmy podáním DP.

Poplatník C má za podmínek uvedených v tabulce na výběr mezi podáním daňového přiznání nebo požádání FÚ o stanovení daně paušální částkou, avšak nesmí mít žádné jiné příjmy ze závislé činnosti ani nesmí mít žádné další příjmy (například příjmy z pronájmu dle paragrafu 9 nebo ostatní příjmy dle paragrafu 10). V takovém případě by musel řešit celou situaci opět podáním daňového přiznání.

Finanční úřad stanoví daň podle předpokládaných příjmů a výdajů

Obě tyto proměnné (očekávané příjmy i výdaje) rozhodující pro stanovení základu daně musí do žádosti uvést poplatník, přičemž v případě příjmů by měl vycházet z nějakého reálného očekávání a v případě výdajů buď využít hodnoty z paragrafu 7, odst. 9 anebo tyto hodnoty ještě nadsadit. Jenom pro zajímavost tyto paušální hodnoty činí:

U příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80 %

U příjmů ze živnosti řemeslných 60 %

U příjmů ze živností s výjimkou živností řemeslných 50 %

Stojí tedy za zvážení poplatníka, zda vyjít přesně z těchto v zákoně uvedených hodnot anebo zkusit tyto hodnoty navýšit. Finanční úřad ovšem ještě před vydáním stanoviska (nejpozději do 15.5.) by měl celou záležitost s poplatníkem projednat a zapsat do protokolu. Jeho součástí by měla být následující fakta:

Předpokládaná výše příjmů

Předpokládaná výše výdajů

Rozdíl mezi předpokládanými příjmy a výdaji

Výši uplatněných částek dle paragrafu 15

Výši daně

Zdaňovací období, kterého se týká

I po stanovení daně paušální částkou je poplatník povinen dodržovat určitou evidenční povinnost – zaznamenávat dosahované příjmy, pohledávky a údaje o hmotném majetku pro podnikání. Co se týče zaplacení daně, tak musí být dodržen již jednou zmíněný termín 15.12. běžného zdaňovacího období.

Případná změna povahy příjmů rozhodnutí přímo neruší

Pozorný čtenář si nyní možná položí otázku, co se stane v případě změny povahy příjmů poplatníka. Představme si běžného živnostníka, který začátkem roku 2006 požádal o daň paušální částkou a FÚ mu ji následně k polovině května skutečně stanoví. Během roku 2006 ovšem dojde k jedné z níže uvedených situací:

Živnostníkovi se v podnikání příliš nedaří a nastupuje do zaměstnání

Živnostník prodá byt ve svém osobním majetku, avšak nedodrží časový test pro osvobození

Dojde k prodeji akcií a nedodržení časového testu

S ohledem na naplnění výše uvedených skutečností se během roku změní podmínky a poplatník musí učinit dodatečný krok ke splnění svých daňových povinností. Nevystačí si se zaplacením daně stanovené paušální částkou, avšak musí podat daňové přiznání za rok 2006 (do konce března 2007). Zde uvede všechny zdanitelné příjmy a spočítá výslednou daňovou povinnost. Daň stanovenou paušální částkou (a zaplacenou) odečte od výsledné daňové povinnosti a uhradí finančnímu úřadu doplatek. Není tedy v takovém případě žádný důvod k panice, avšak je nutné vyřešit vzniklou daňovou pozici podáním DP.

Daň stanovená paušální částkou je ze strany českých poplatníků poměrně málo využívaný institut. S ohledem na vysoký počet živnostníků je ovšem škoda, že této varianty nevyužívají, neboť by si výrazným způsobem ušetřili práci. Za jejím malým využíváním stojí spíše liknavost a otálení s řešením budoucích daňových povinností.

