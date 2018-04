Manželství versus volný svazek. „Chomout“ je finančně výhodnější

1. Jaké jsou daňové výhody

Novomanželským půjčkám a společnému zdanění manželů už je sice konec, ale zákony manžele stále zvýhodňují. Finanční podpora ze strany státu je manželským párům poskytována prostřednictvím daňových opatření. Hlavní daňovou výhodou je sleva na manžela nebo manželku bez příjmů. „Tu lze v daňovém přiznání k dani z příjmů nebo v ročním zúčtování u zaměstnavatele uplatnit ve výši 24 840 korun ročně, pokud manžel nebo manželka nemá vlastní příjem vyšší než 68 000 korun za rok,“ vysvětluje daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

Pokud je zákonný partner držitelem průkazu ZTP/P, pak je možné slevu uplatnit dokonce ve dvojnásobné výši, tedy v hodnotě 49 680 korun. Slevu odečte buď zaměstnavatel v ročním zúčtování, nebo je ji možné uplatnit v daňovém přiznání.

„Dále je daňovou výhodou manželů, že při prodeji, či nabytí nemovitosti, kterou mají ve společném jmění manželů, podávají jen jedno daňové přiznání. A to jak na daň z převodu nemovitých věcí, tak na daň z nemovitosti. Přiznání podává kterýkoliv z manželů. Pokud nejsou svoji, přiznání musí podat každý spoluvlastník zvlášť. Stejné danění jen u jednoho z manželů platí také u příjmů z pronájmu,“ doplňuje Blanka Štarmanová.

2. Jaké jsou dědické výhody

V případě, že jeden z manželů zemře, je druhý z manželů podle zákonné dědické posloupnosti zařazen do první třídy dědiců společně s dětmi zesnulého. Pokud nežije pár v manželství, dědický zákon upřednostňuje v první linii děti a rodiče zesnulého.

„V případě, že je druhý z páru pouze druhem zemřelého, dědí, pokud již nežijí rodiče zemřelého, až ve třetí třídě dědiců spolu se sourozenci zemřelého, a to za podmínky, že žili nejméně jeden rok před smrtí ve společné domácnosti,“ popisuje Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

3. Jaká je důchodová výhoda

Vdovský a vdovecký důchod je výsadou pouze zákonných manželů. Nárok na tento důchod po dobu jednoho roku má po zemřelém zákonný partner pouze tehdy, pobíral-li už sám zemřelý starobní, nebo invalidní důchod, případně pokud zemřel následkem pracovního úrazu.

Při tragických úmrtích, kdy nejde o pracovní úraz, rozhoduje o přiznání pozůstalostní penze to, zda by zemřelému ke dni jeho smrti vznikl nárok na invalidní důchod. Od roku 2012 vzniká nárok i v případě, jestliže v době smrti splní zemřelý podmínky pro nárok na předčasnou penzi (více čtěte zde).

„Vdovský či vdovecký důchod náleží vdovám či vdovcům i po uplynutí jednoho roku v případě, že sami dosáhli důchodového věku nebo pokud pečují o nezaopatřené dítě, své rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, kteří s nimi žijí v domácnosti a jsou na této péči závislí,“ vysvětluje Jiří Hartmann.

4. Jaká je výhoda předmanželské smlouvy

Pokud se rozhodnete uzavřít manželství, je dobré vědět, že stále více párů řeší majetkové vztahy předmanželskou smlouvou. Když vztah nevyjde, rozvod je jednodušší a předejde se tahanicím o majetek.

Fakta Zatímco v roce 1993 uzavřelo v ČR sňatek přes 66 tisíc párů, v roce 2012 to bylo jen kolem 45 tisíc.

Sezdané soužití častěji volí vysokoškolsky vzdělané osoby bez ohledu na pohlaví. Naopak nejnižší podíl tohoto typu soužití je zaznamenán u osob se základním a středním vzděláním bez maturity.

V případě partnerského vztahu vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku do 35 let žilo v roce 2012 celkem 73,4 % v sezdaném svazku, pouze 26,6 % v nesezdaném svazku. Zdroj: ČSÚ

„Předmanželskou smlouvou si mohou snoubenci upravit společné jmění manželů odlišně od znění zákona. Ta může oddělovat jmění budoucích manželů, určovat vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i upravovat rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění manželů,“ říká advokát Jiří Hartmann.

Jak dodává, nový občanský zákoník navíc umožňuje předmanželskou smlouvu zapsat do veřejného seznamu prostřednictvím notáře. „Díky tomu páry předejdou případným námitkám ze strany třetích osob, které napadnou její platnost s odůvodněním, že o existenci smlouvy nevěděly.“

V případě úmrtí jednoho z manželů je však předmanželská smlouva bezpředmětná. „Prostřednictvím předmanželské smlouvy nelze ochránit manžela před věřiteli v případě, kdy druhý partner zemře a zanechá dluhy. Zákon poskytuje pro tyto situace zvýšenou ochranu věřitelům, to znamená, že v případě úmrtí manžela zodpovídá druhý z partnerů za manželovy dluhy vždy,“ přibližuje Jiří Hartmann.

Smlouva může být uzavřena i o již existujícím společném jmění, ale smlouva ale nemá zpětný účinek. „Pokud by bylo možné upravit manželský majetkový režim zpětně k určitému datu, docházelo by k častému zneužívání práva v tom smyslu, že pohledávky vzniklé vůči společnému jmění manželů by byly zpětně na základě daného smluveného režimu mezi manžely ze společného jmění vyňaty a jejich následné uplatnění by mohlo být možné pouze vůči majetku jednoho z manželů, čímž by byli věřitelé výrazně zkráceni na svých právech,“ vysvětluje Jiří Hartmann.

Jak dodává, smlouvu o manželském majetkovém režimu je rovněž možné zapsat do veřejného seznamu prostřednictvím notáře.