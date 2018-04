Finančního poradce si zvolte sami. Nenechte se ulovit

Abyste si uvědomili, čeho pomocí peněz, které máte k dispozici, chcete dosáhnout, vám pomůže spolupráce finančního poradce. Obrátili jsme se na centrály jednotlivých společností a je to i krok, který se dá doporučit klientům.

Když vás osloví poradce sám telefonicky, nikdy nemáte jistotu, že to není zoufalec, který sotva prošel firemním školením. Ovšem obrátíte-li se na firmu přes internet, samy poradenské firmy připouštějí, že se vám nejspíš dostane nadstandardní péče.

Požádali jsme o zpracování finančního plánu pro modelovou klientku (viz box). Všechny oslovené společnosti dodaly zpátky materiál, který působil velmi profesionálně. Od dvou přehledných stránek s přílohami (Benefita) až po čtyřicet stránek (KFP).

Krok první: cíle

Poradci se nejprve snažili stanovit finanční cíle klientky. Nasnadě je, že když má vyřešené bydlení, bude se chtít zabezpečit na stáří a bude chtít i finanční rezervu na vzdělání dítěte. To odhadly všechny společnosti, ty pečlivější si záměr telefonicky ověřily. A pak to, co stálo již v úvodním požadavku klientky: pořádek v pojistkách.

Krok druhý: zajištění

Ze zadání je zřejmé, že klientka myslela na pojištění dítěte, sebe neřešila. V případě jejích zdravotních problémů, nebo dokonce smrti by však právě tohle byl problém.

Společnosti proto všechny správně navrhují pojistku i pro matku. Rozcházejí se v koncepci. Jednou možností je pojistit jen trvalé následky úrazu a pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti či při hospitalizaci vynechat. Klientka se přitom spoléhá na rezervní úspory na spořicím účtu. Druhá možnost pojišťuje vše, což je pochopitelně o něco dražší.

Čtyři společnosti (Broker Consulting, Fincentrum, KFP, OVB) si velmi správně povšimly, že klientce a její dceři chybí pojistka odpovědnosti, a doporučily ji. Pojištění tohoto typu stojí okolo 400 korun ročně a ve finančním plánu by se rozhodně mělo objevit.

Krok třetí: spoření

Žádná z oslovených firem neopomněla rezervu, kterou by si klientka měla nechat na běžném či spořicím účtu, ta se pohybovala od 66 tisíc korun (trojnásobek měsíčního příjmu).

Spoření na stáří a na vzdělání dítěte řešili poradci dvěma základními způsoby: investicemi do fondů nebo investicemi prostřednictvím životních pojistek. Druhá možnost bývá pro klientku o něco dražším řešením, vzhledem k poplatkům a vypláceným provizím.

Na studia navrhovaly některé společnosti stavební spoření, ale například Fincentrum upozorňuje, že to by mělo být pouze v případě, že rozvedení rodiče spolu dobře vycházejí, jinak by mohl nastat problém při vybírání peněz, které musí schválit oba rodiče.

Krok čtvrtý: přehlednost

Aby byl plán přehledný, měli byste z něj kromě sáhodlouhých analýz vyčíst i to, za jakým účelem budete platit, kolik peněz a co z toho případně budete mít. To se ukázalo největším úskalím navržených finančních plánů, přehledná tabulka chyběla například OVB či společnosti Broker Consulting. Partners sice přehled udělali, zahrnuli do něho však jen nově navrhované smlouvy, stávající pojistky v celkovém součtu nefigurovaly.