Kde sehnat peníze na pořízení družstevního bytu

Obecně platí, že na financování bydlení je nejlepší hypoteční úvěr. Čím vyšší úvěr, tím výhodnější bude hypotéka před stavebním spořením. Jenže družstevní byt nekupujeme do vlastnictví, dochází jen k převodu členských práv a povinností, vlastníkem bytu je a zůstává družstvo a to je i jako vlastník zapsáno v katastru nemovitostí. Družstevní byt proto nelze zastavit a klasická hypotéka tak není možná.

Předhypoteční úvěr nebo ručení jinou nemovitostí

Pokud budete družstevní byt převádět do vlastnictví, můžete využít předhypoteční úvěr, a to i bez zástavy. Společně s předhypotečním úvěrem se podepisuje smlouva o hypotečním úvěru. „Je to jakýsi balíček řešení, kdy v okamžiku převodu bytu z družstva do vlastnictví je předhypoteční úvěr automaticky splacen bez jakýchkoliv sankcí. Nevýhodou je vyšší úroková sazba a také to, že přehypoteční úvěr se nesplácí, ale platí se pouze úroky, což celé řešení prodražuje,“ vysvětluje poradce Partners Lukáš Urbánek.

Banka je ochotna takový úvěr poskytnout na základě prohlášení družstva, že bude možné k určitému dni byt do vlastnictví převést. Maximální lhůta pro převod je dvanáct měsíců, ale některé banky akceptují až dvouletou lhůtu.

Ideální je, pokud máte k dispozici pro banku jinou zástavu. Převod členských práv je pak možné vyřešit klasickou hypotékou. Úvěr se začne splácet hned a odpadne tím fáze úroků u předhypotečního úvěru.

Stavební spoření

U stavebního spoření je princip podobný. V případě souhlasu družstva s převodem do vlastnictví do dvanácti měsíců lze získat úvěr za standardních podmínek. „Může se stát, že úroková sazba bude dokonce nižší než u hypotéky,“ podotýká Urbánek. Podle poradce je důležité podívat se na strukturu úvěru.

Je rozdíl, zda bude u úvěru aplikována anuitní splátka anebo se jedná o meziúvěr, kdy se platí úroky z celé půjčené částky a současně se spoří. V případě první varianty se bude jednat o výhodné řešení. Úvěrem ze stavebního spoření (na rozdíl od hypotéky) můžete koupi družstevního bytu financovat i v případě, že byt do vlastnictví družstvo převádět nebude, ale úroková sazba bude zhruba o 2,5 % vyšší.

Co na to banky

Zmapovali jsme situaci na trhu a zeptali jsme se v sedmnácti bankách a stavebních spořitelnách. Jejich zástupci nám v podstatě potvrdili názor finančního poradce. Hypotéku poskytnou pouze v případě, že klient ručí jinou nemovitostí a pokud do jednoho roku dojde k převodu družstevního bytu do vlastnictví, nabízejí předhypoteční úvěr. Speciální produkt pro financování družstevního bytu většina z nich nenabízí.

Výjimkou je Modrá pyramida. Při pořizovací ceně bytu do ceny 800 000 korun je možné využít její Rychloúvěr, a to i bez zajištění nemovitostí. Ještě vyšší úvěrový limit nabízí stavební spořitelna Wüstenrot. V rámci produktu Půjčka pro bydlení je možné získat až 1,5 milionu korun.



Ale je zde ještě jedna možnost. „Některá družstva již nabízejí financování družstevního bydlení z úvěrů poskytnutých družstvu. Dlužníkem banky je tedy družstvo a vy jako člen, kterému byl družstevní byt přidělen, splácíte úvěr spolu s platbami za užívání bytu,“ přibližuje předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil. Výhodou je, že pokud se rozhodnete z bytu odstěhovat, při jeho převodu pak nemusíte vypořádávat hypoteční zástavní právo. S převodem podílu přechází povinnost splátky automaticky na nástupce, na kterého byl družstevní byt převeden.

„V případě družstevního bytu se bude vždy jednat o složitější financování a je potřeba porovnávat varianty komplexně,“ shrnuje poradce. Než se do koupě družstevního bytu pustíte, porovnejte si všechny nabídky, důkladně si prostudujte podmínky a dobře počítejte. Nebo se poraďte s odborníky.