Fincentrum a iDNES spojují své síly

Server Fincentrum.cz se od dnešního dne stává částí zpravodajského portálu iDNES, který provozuje vydavatel deníku Mladá Fronta DNES, mediální dům MAFRA, a.s. Tým Fincentra přechází společně se serverem pod křídla vydavatelství MAFRA, kde bude mít na starost rozvoj jejích aktivit v oblasti multimediálního finančně-ekonomického zpravodajství. Fincentrum tak „přebírá“ především ekonomický ostrov iDNES , o jehož rozvoj bude dále pečovat. Na českém internetu tímto vzniká nejsilnější skupina ekonomicko-finančních informací.

Pro server Fincentrum a jeho uživatele to především znamená záruku dalšího rozvoje, rozšíření obsahu a zkvalitnění služeb. Cílem je maximálně využít informační zázemí deníku Mladá fronta DNES, nejčtenějšího deníku v zemi, a největšího zpravodajského webu, iDNES. Každodenní ekonomické zpravodajství deníku MF DNES doplňuje pravidelná týdenní příloha Peníze, věnovaná aktuálním tématům osobních financí. Právě kontakt s redakčním týmem MF DNES zaručuje ještě aktuálnější a úplnější informace, které Fincentrum bude svým uživatelům poskytovat. Zařazení Fincentra do rodiny serverů portálu iDNES umožní zasadit čistě finanční informace do širšího kontextu. Příkladem budiž server o bydlení Dům a byt. V sekcích o financování bydlení Fincentra si můžete spočítat, na jak vysokou hypotéku stačí Vaše příjmy… abyste si poté v katalogu Dům a byt serveru iDNES zjistili, kdo Vám za tyto peníze může domek postavit. A naopak: Vaše manželka požaduje satelitní anténu, na serveru Dům a byt zjistíte, jakou a kam ji nejlépe namontovat… a na Fincentru si přečtete, zda ji můžete zaplatit z úvěru na stavební spoření, za jakých podmínek a podobně. To vše jste mohli provést i dříve: po začlenění Fincentra do serveru iDNES však bude propojení finanční a obsahové stránky mnohem hladší a úplnější. Informace o bydlení, automobilech a cestování, jsou prvními oblastmi, v nichž současné využití obsahu iDNES a Fincentra přinese uživatelům novou hodnotu, nové funkce a ještě lepší služby.

Pro server iDNES a jeho uživatele je právě obohacení stávajícího obsahu o finanční problematiku a služby hlavním přínosem začlenění Fincentra do rodiny serverů iDNES. Viz příklad Domu a bytu v předchozím odstavci: Zaujme Vás možnost rekonstrukce umakartové koupelny… a Fincentrum Vám přímo nabídne modelové způsoby financování i s možností přímého uzavření smlouvy s některou z nabízených finančních institucí.

Převzetí ekonomického zpravodajství portálu iDNES (ekonomika.iDNES) manažerským a analytickým týmem Fincentra navíc znamená intenzivnější rozvoj tohoto ekonomického serveru s obrovským potenciálem. V některých oblastech nastalo zlepšení obsahu již nyní – například zpravodajství o otevřených podílových fondech, ještě včera zahrnující jen české fondy, využívá od dnešního dne nového fondového zpravodajství Fincentra. Uživatelé tak mají přístup k datům o českých i zahraničních fondech, a to na denní bázi.

Server Fincentrum vhodně doplňuje stávající portfolio portálu iDNES, kde specializovaný finanční server chyběl. Na druhou stranu iDNES obohacuje Fincentrum v oblastech, které naše uživatele zajímají nejvíce: ekonomické zpravodajství, bydlení, leasing a úvěry. Pro uživatele obou serverů by mělo jít v každém ohledu jen a pouze o změnu k lepšímu. Spojení obou serverů v žádném případě neznamená, že některé stávající služby budou zpoplatněny, či že budou zrušeny. Nikoliv: Cílem sloučení do jednoho harmonického celku je poskytování lepších informací a služeb, tak, aby vedoucí pozice obou serverů byla dále posílena a upevněna.

S historií serveru Fincentrum.cz a týmem lidí, kteří jej připravují, se můžete seznámit zde. Máte-li zájem o další informace o spojení Fincentra s mediálním domem MAFRA, napište nám.

Co od nově vzniklého uskupení očekáváte? Jaké ekonomicko-finanční informace byste na posíleném Fincentru / ekonomice.iDNES rádi našli? Chcete serverům iDNES/Fincentrum něco popřát?