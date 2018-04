Fincentrum slaví druhé narozeniny

Fincentrum se stalo špičkou mezi finančními servery. Články a analýzy týkající se bydlení, penzijního připojištění, pojištění, investování, podílových fondů, leasingu či bankovních produktů patří k tomu nejlepšímu, co lze na internetu najít. K posílení naší pozice pomohly i investigativní kauzy, ve kterých Fincentrum varovalo před neseriózním jednáním společností typu KTP Quantum, Year of the Snake či OVB v kauze Helvag. Pokračovali jsme v aktivním sledování kauzy Private Investors. Připravili jsme pro vás také řadu zajímavých testů - namátkou jmenujme test směnáren, test finančních poradců či v neposlední řadě aktuální test internetového bankovnictví.

Mazi další zajímavé projekty, na které jste mohli v uplynulém roce na Fincentru narazit, patří také předvolební sonda mezi programy politických stran, ve kterých jsme se jich ptali na jejich plány v oblastech bydlení či penzijního připojištění a rovněž publikace praktických rad a doporučení pro ty z vás, které postihly srpnové povodně. Veliký úspěch také sklidila Valentýnská kalkulačka.

Za posledních dvanáct měsíců jsme pro vás připravili 2883 článků, komentářů a analýz, ke kterým jste vy, naši čtenáři, připojili přes 13 500 názorů. Během posledního roku na Fincentrum zavítalo přes 500 000 čtenářů, což nás s velikým náskokem řadí jednoznačně na první místo mezi finančními servery.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat i našemu analytickému týmu, který pro vás zajímavá témata připravuje. Jmenovitě se jedná o Janu Jarošovou, Miroslava Beneše, Jiřího Louthana, Martina Gaislera, Šárku Papežovou, Vladimíra Dvořáka či Dušana Šídla. Nesmíme zapomenout ani na naše externí přispěvatele, kteří dokáží do svých příspěvků vnést neocenitelný pohled z praxe.