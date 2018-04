Finnex – další bolehlav investorů

V r. 1996 přišel obchodník s cennými papíry Finnex Praha, spol. s r.o. s tehdy velmi zajímavým produktem IPPDA neboli Investiční program na podporu drobných akcionářů (následován Investičním Spořením určeným pro majetnější klienty). Společnost nabízela správu a zhodnocování majetku od vkladu ve výši 10 000 Kč, a to i formou kupónových akcií. Produkt fungoval poměrně dobře a společnost připisovala velmi zajímavé výnosy svým klientům.

Rok 1996 1997 1998 1999 Výnos p.a. 37,0% 23,7% 18,1% 15,3%



Zdroj: Finnex Praha

Způsob distribuce

Pro získání klientů využívala společnost rozsáhlou síť poradců / prodejců, kteří využívali zázemí servisní společnosti MN Marketing s.r.o. (dříve Finnex Marketing, spol. s r.o.). Jako hlavní argument pro přesvědčování klientů sloužily velmi slušné výnosy, které společnost svým klientům zpočátku připisovala (viz výše). O serióznosti společnosti přesvědčoval údajně finanční poradce i Doc. Antonín Kubíček, nynější předseda Asociace obchodníků s cennými papíry, v rámci série přednášek o fungování kapitálového trhu.

(pozn. Asociace obchodníků s cennými papíry v současnosti sdružuje pouze devět malých obchodníků s cennými papíry – mezi nimi i bývalý Finnex Securities – a její vliv na dění na kapitálových trzích je tudíž velmi omezený.)

První náznak problémů

Vše se zdálo být skvělé, jak pro klienty, kteří dostávali nadprůměrné výnosy, tak pro poradce, kteří dostávali štědré distribuční provize. Náznaky možných problémů se objevily začátkem roku 1999, kdy Finnex Praha přišel s nápadem investovat svěřené peníze / akcie do nově vydaných akcií rok staré společnosti Pražský fond pozemků, a.s. (nyní s názvem CDC-Credit and Development Company, a.s.). Zanedlouho poté proběhla podobná operace s akciemi společnosti Evropský průmyslový holding, a.s.

Během roku 1999 se na účtech klientů využívajících služeb společnosti Finnex Praha objevily neveřejně obchodované akcie obou výše zmíněných firem (PFP a EHP). Klienti byli v pasti. Neveřejně obchodované akcie lze těžko prodat a jediným východiskem z této situace bylo vypovězení smlouvy s Finnex Praha a žádost o vyplacení svěřených prostředků v hotovosti, čemuž byl Finnex Praha dle smlouvy povinen dostát do 3 měsíců. Byl to začátek konce pro několik tisíc klientů, kteří podle některých odhadů svěřili společnosti Finnex Praha asi 250 mil. Kč. Smutné je, že ani jejich poradci je nebyli schopni včas varovat i přes jasné signály blížícího se nebezpečí.

Volný pád

Počátkem roku 2000 se začaly zpožďovat platby klientům, a to až o 6 měsíců. Úplný útlum nastal v polovině r. 2000, kdy společnost přestála vyplácet své klienty úplně. Tato situace trvá dodnes. Následovala série trestních oznámení ze strany některých poškozených klientů. K ještě většímu zkomplikování došlo začátkem letošního roku, kdy společnosti okolo Finnex Group změnily vlastníka, který v dopisech ujišťoval klienty, že po provedení konsolidace bude vše v pořádku a klienti začnou dostávat své peníze. Nové naděje klientů Finnex Praha však rychle zhasly, když společnost záhy změnila názor a nevyplácení vkladů začala zdůvodňovat podáním návrhu na konkurz Finnex Praha některými klienty a nemožností nakládat s těmito prostředky.

O co ve skutečnosti šlo?

Zpočátku Finnex Praha prováděla klasickou správu portfolií svých klientů. Pak ale přišla s pro ni velmi výhodným nápadem zainvestovat jí svěřené peníze či akcie do neveřejně obchodovaných akcií společností, které byly pod efektivní kontrolou spřízněných osob či firem (Finnex Group). Takto se snadno využívaly prostředky klientů pro podporu vlastních aktivit skupiny Finnex. Celé velmi netransparentní schéma navíc dovolovalo společnosti libovolně manipulovat s vykazovanými výnosy (jaká je hodnota neveřejně obchodované akcie?).

Nákup neveřejně obchodovaných společností a k tomu ještě společností blízkých je každopádně v rozporu se zásadou odborné péče zakotvené v zákoně o cenných papírech. Problém pro klienty je ovšem ten, že od určitého okamžiku podepisovali pro ně nevýhodné smlouvy o správě portfolia, které obsahovaly smrtící formulaci „společnost smí do klientova portfolia nakoupit cenné papíry, které emitovala nebo které emitovala osoba společnosti blízká“ (!). Původní smlouvy z roku 1996 tuhle formulaci ještě neobsahovaly. Pokud klienti, kteří podepsali smlouvy bez této formulace, nepřistoupili na změnu smlouvy, mají v rukou velmi účinný právní nástroj v boji proti Finnexu. Ostatní klienti se smlouvami s touto nebezpečnou formulací se mohou opřít jen o porušení smlouvy (nevyplácení prostředků do 3 měsíců) a institut odborné péče.

Role KCP

V polovině září 2000 začala Komise pro cenné papíry provádět ve společnosti Finnex Praha kontrolu především v souvislosti s nákupem veřejně neobchodovaných akcií do portfolií klientů. Komisi můžeme k dobru přičíst jen to, že promptně zakázala Finnexu Praha přijímat další peníze od klientů. Nepříjemné je to, že i přes probíhající kontrolu společnost ke konci roku 2000 nakoupila na účty svých klientů další neveřejně obchodované akcie. Je s podivem, že KCP kromě zákazu přijímat další peníze nijak výrazně nezareagovala především na fakt, že se klienti nemohou dostat ke svým penězům, což je situace trvající již bezmála celý rok.

Garanční fond

Garanční fond chrání klienty obchodníka s cennými papíry pouze před úpadkem tohoto obchodníka, nikoli před investičním rizikem plynoucím ze správy prostředků svěřených tomuto obchodníkovi. Je velmi pravděpodobné, že skutečná hodnota neveřejně obchodovaných akcií, které jsou v portfoliích klientů, bude výrazně nižší oproti současně vykazovanému stavu (ve Smlouvě o správě portfolia se uvádí „pokud nelze ocenit cenný papír cenou dosaženou na veřejném trhu, stanoví se cena ocenění jako nákupní cena tohoto cenného papíru, který společnost do portfolia koupila“). Nicméně pokud by došlo k nedodržení závazků tohoto obchodníka ke svým klientům, Garanční fond by plnění poskytnul. Vzhledem ke kauze Private Investors a krátkému fungování Fondu ovšem nelze očekávat, že by klienti byli vyplaceni dříve než za rok.

Co dál?

Několik klientů již údajně podalo návrh na konkurz. Zatím se však situace nijak výrazně pozitivně neposunula. Podobně jako v případě Private Investors se připravuje založení asociace, která by měla poskytovat aktuální informace svým členům a vyjednávat se společností Finnex Praha a Komisí pro cenné papíry, případně i s Garančním fondem. Pro usnadnění komunikace s poškozenými klienty bude Fincentrum aktivitu této asociace mediálně podporovat.

Společnosti se současnými nebo bývalými vazbami na Finnex Group

Finnex Praha, spol. s r.o. (obchodník s cennými papíry) – vznik v r. 1994

Bradley, Rosenblatt & Company, a.s., dříve Finnex Securities, a.s. (obchodník s cennými papíry, člen BCPP) – vznik v r. 1997

Bohemia Inwest Group a.s., dříve Finnex Group, a.s. (holdingová společnost) – vznik v r. 1997

MN Marketing s.r.o., dříve Finnex Marketing, spol. s r.o. – vznik v r. 1996

Invescom, a.s., investiční společnost, dříve Finnex Trust, a.s. investiční společnost a ještě dříve Terra Invest a.s. – Investiční společnost – vznik v r. 1994

Finnex Ukraine Co., Ltd. (ukrajinský obchodník s cennými papíry) – vznik v r. 1997

Myslíte si, že klienti Finnexu ještě své peníze někdy uvidí? Myslíte si, že došlo k selhání managementu Finnexu (podobně jako u Private Investors) nebo spíše k úmyslnému poškození? Máte nějakou dobrou radu pro poškozené klienty? Napište nám své názory!