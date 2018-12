Nejčastější triky obchodníků: jak je rozpoznat a nesednout jim na lep

Lidský mozek má své vrtochy. Jedním z nich, který se občas uplatňuje i při rozhodování o koupi, je sklon řídit se okolnostmi, které nejsou podstatné. Někdy může jít o zcela nevýznamné detaily, které s vlastnostmi předmětu či služby, o jejichž nákupu se rozhodujeme, nijak nesouvisí, například barevný tón či způsob balení. Ovlivněni však můžeme být i způsobem, kterým firma či prodejce zboží prezentují.

Svou roli často hraje i okamžik, kdy se o koupi rozhodujeme, nebo čas, který na své rozhodnutí máme. Kvalitu našeho rozhodování snižuje únava, někdy, provádíme-li nákupů více, i „únava z rozhodování“. Tyto i podobné okolnosti mohou vyvolávat takzvané impulzivní nakupování, kterého spotřebitel po krátkém čase lituje. Jde o nákupy, které jste neplánovali, či nepotřebujete. Byly vyvolány jen tím, jak nebo v jaké situaci vám bylo určité zboží nabídnuto.

Nákupní rozhodnutí, která činíte, totiž nejsou zcela racionální. Věděli to již ve starém Římě, kdy to vyjádřili zásadou „caveat emptor“ – kupující by si měl dát pozor. A to nejen na vyslovené podvodníky a nepravdivé informace, které o svém zboží uvádějí, ale i na vlastní sklon podléhat určitým psychologickým tlakům či svodům.

Nejčastější obchodní triky prodejců

Jaké jsou nejčastější triky, které prodejci používají? K těm nejznámějším patří nabídka „výhodné“ ceny, tvrzení o „omezenosti nabídky“ a strašení tím, že ceny zboží porostou.

Jan Urban (1953) Je absolventem VŠE Praha a Filosofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Věnuje se dlouhodobě personálnímu a manažerskému poradenství i firemnímu a manažerskému vzdělávání.

Je autorem publikací Přestaňte se v práci stresovat a Jak lépe naložit s časem.

Drahé zboží nemusí být nutně kvalitní, laciné zboží je však téměř vždy s kvalitou na štíru. Většina spotřebitelů to ví a prodejci ho proto často prezentují jako „mimořádnou hodnotu za danou cenu“. Nákup velmi laciného zboží však většinou vychází draho: jen málokdo je tak bohatý, aby si mohl dovolit kupovat velmi levné věci.

Nejčastější psychologické triky

Tvrzení o „omezenosti nabídky“, docházejících zásobách, „limitované edici“ či nabídce „platné jen do doprodání zásob“ mají jasný cíl – spotřebitelem manipulovat a přimět ho k rozhodnutí o koupi dříve, než bude mít možnost o ní rozumně a do detailů uvažovat. Rychlé rozhodnutí může i stresovat a stres, jak známo, kvalitu našeho rozhodování snižuje.

Nabídky tohoto typu bývají navíc často provázeny i odkazem, že cena daného zboží v budoucnu „určitě poroste“. Prodejní manipulace má v tomto případě i další cíl – vzestup ceny daného zboží může zvýšenou poptávkou skutečně vyvolat.

K nejčastějším psychologickým trikům, používaným při prodeji, patří zpravidla následujících osm taktik.