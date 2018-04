Čtenář: Banka mi strhla 250 korun za dotaz úřední osoby, není to fér

Na pobočce se dozvěděl, že se na něj informovala nějaká úřední osoba a že jsou s tím spojené náklady, které mu banka naúčtovala. Kdo přesně se na něj ptal, mu však neřekli. Prý tuto informaci nemohou poskytnout. A tak pátral dál. Přes svůj nejmenovaný kontakt v bance zjistil jméno a příjmení tazatele a na Googlu mu vypadlo, že jde nejspíš o exekutora.

"Nejsem si vědom žádné exekuce, a i kdyby, nevidím důvod, proč by si banka měla účtovat bez mého souhlasu nějaký poplatek. Když se na mě bude nějaká úřední osoba informovat třeba každý týden, to si banka za měsíc stáhne z mého účtu bez mého souhlasu 1 000 korun? Nevím, jestli na to má nárok, ale v každém případě je to přinejmenším nefér," napsal do redakce iDNES.cz pan Tomáš.

Cenová politika je interní záležitost

Fio banka tvrdí, že je vše v pořádku, protože všechny banky mají ze zákona povinnost s úřady spolupracovat. "Tato povinnost vyvolává nemalé náklady, protože ji zatím bohužel nelze plně automatizovat. Jelikož tyto náklady příslušná úřední osoba bance nehradí, považuje Fio banka za oprávněné požadovat jejich uhrazení od klienta, jehož přičiněním bylo vůči němu zahájeno řízení," říká mluvčí Fio banky Vendula Žaloudíková.

Tedy jinými slovy - zákon je zákon, když na klienta vznese dotaz exekutor, banka má za to, že se klient na exekučním řízení přičinil a tudíž za informace o své osobě zaplatí bance 250 korun. A proč má platit tak vysokou částku? "Na tento dotaz neodpovíme, cenovou politiku považujeme za interní záležitost," reaguje Vendula Žaloudíková.

To, že si banka účtuje poplatek bez vědomí klienta, vysvětluje mluvčí velmi logicky. "Informace můžeme klientovi poskytnout až ve chvíli, kdy nehrozí, že by tím mohlo dojít k maření řízení, u kterého banka součinnost poskytla. Jakmile tomu nebrání žádné zákonné důvody, banka neprodleně poskytne požadované informace."

Fio banka si účtuje poplatek jako jediná

Ostatní banky jsou ale jiného názoru. "Přestože zákon umožňuje bance žádat úhradu věcných nákladů při dotazech úřední osoby, třeba soudu pro účely občanského soudního řízení a soudního exekutora pověřeného provedením exekuce, my tyto poplatky těmto úředním osobám, ani klientům neúčtujeme," říká mluvčí České spořitelny Klára Pačesová.

Fakta Kde je dotaz úřední osoby za poplatek Fio banka: 250 Kč Kde je dotaz úřední osoby zdarma: Air Bank, Equa Bank, Era, Citibank, ČSOB, Česká spořitelna, Ge Money Bank, LBBW, mBank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Sberbank, Zuno Zdroj: jednotlivé banky

"U nás je to jednoduché, žádný takový poplatek v souvislosti s dotazem soudního exekutora klientům neúčtujeme," sděluje Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank. A stejně jednoduché, tedy bez jakéhokoliv poplatku, je to i ve všech ostatních bankách. Fio banka je tak se svým 250korunovým poplatkem za poskytnutí informace úřední osobě českou raritou.

A jak by měl Tomáš postupovat, pokud byl dotaz exekutora na jeho osobu neoprávněný? "Stejně jako u jakéhokoliv jiného poplatku může klient podat reklamaci. Pokud se ukáže, že konkrétní úřední osoba ve svém požadavku na součinnost chybovala, Fio banka poplatek bez dalšího zkoumání stornuje," vysvětluje Vendula Žaloudíková.

"Jsem klientem této banky zhruba čtyři roky a až dosud jsem byl se službami spokojen. Pokud mě Fio banka v nejbližší době nekontaktuje a nepřispěchá s omluvou a zrušením tohoto nesmyslného poplatku, jsem rozhodnutý okamžitě účet zrušit a přejít k jiné bance," hodnotí svou zkušenost čtenář z Opavy.

