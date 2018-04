Fio se mění na jedinou českou banku a má co nabídnout

Fio chce založit banku hlavně proto, aby do ní sloučila stávající aktivity. Všechny plánované služby už coby družstevní záložna poskytuje, jen prostřednictvím jednotlivých členů finanční skupiny. Nelze tedy očekávat žádné výrazné novinky. "Přeměna v banku nebude znamenat žádnou změnu v hlavní strategii poskytování kvalitních bankovních služeb s nulovými či nízkými poplatky," uvedl Ján Franek, tiskový mluvčí finanční skupiny Fio.

Nejpozději příští prázdniny

K tomu, aby se Fio, burzovní společnost mohla stát bankou (stávající legislativa neumožňuje přeměnu záložny na banku, proto byla zvolena cesta přeměny v banku Fio burzovní akciové společnosti), musí však ještě splnit zákonem stanovené podmínky. Jsou jimi například základní kapitál 500 milionů korun (minimálně v této výši musí být tvořen peněžitými vklady), průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a dalších finančních zdrojů banky, jejich dostatečnost a vyhovující skladba, splacení základního kapitálu v plné výši apod.

. Co se všechno se skrývá pod "střechou" Fio Finanční skupinu Fio tvoří dva základní právní subjekty – Fio, holding a.s. (mateřská společnost FS Fio) a Fio, družstevní záložna. Obchodování s cennými papíry (akciemi) pak provádí prostřednictvím Fio, burzovní společnosti, která je dceřinou společností Fio, holdingu. K prodeji svých služeb pak využívá poměrně široké sítě poboček RM Systému.

"Česká národní banka vydá své rozhodnutí o udělení či zamítnutí bankovní licence do 6 měsíců od zahájení správního řízení (doručení žádosti). Jestliže by žádost nebyla úplná a ČNB si vyžádala její doplnění, vydá ČNB rozhodnutí do 12 měsíců od zahájení správního řízení. V těchto lhůtách musí být rozhodnutí také doručeno," vysvětluje Pavel Palivec ze Samostatného odboru komunikace ČNB.

Základní služby bez poplatků, další v cenách ČSOB

Portfolio služeb, které finanční skupina Fio dokáže v současnosti nabídnout, pokrývá ty nejzákladnější potřeby velké části bankovní klientely.

Základním kamenem produktové "skládačky" je běžný účet, který lze zřídit v českých korunách, eurech a amerických dolarech. Vedení účtu, internetové bankovnictví, vydání 2 elektronických platebních karet či tuzemský platební styk záložna poskytuje zcela zdarma, čímž se v daný moment nejblíže podobá bezpoplatkové mBank. Zpoplatněné jsou např. hotovostní vklady na účet u Fio přes pobočky ČSOB, výběry z bankomatu či vydání embosované platební karty (dle sazebníku Fio, případně v cenách ČSOB).

Pro střadatele nabízí finanční skupina spořicí účet Fio konto se zhodnocením 3,1 % p.a., termínovaný vklad s obnovou či vklad s výpovědní lhůtou. Vklady jsou stejně jako u bank pojištěné, a to do výše 90 % vkladu, maximálně však 25 tis. eur. Investorům do akcií, investičních derivátů apod. se nabízí investiční internetový portál Fio e-Broker, nebo mohou například využít známý RM-Systém.



. finanční skupina fio Založení finanční skupiny – v roce 1993 (záložny v r. 1996)

Počty klientů k 30.6.2008 - 10 500 členů/klientů Fio, družstevní záložny a 16 000 klientů Fio, burzovní společnosti

Počet poboček – 55 po celé ČR (s pokladní činností je 8 poboček)

Počet zaměstnanců – celkem více než 150

Hlavní majitelé - RNDr. Petr Marsa a Mgr. Romuald Kopún – každý z nich je majitelem 50 % akcií společnosti Fio holding a.s. a přibližně 46,5% podílu na základním kapitálu Fio, družstevní záložny.

Vedení - Mgr. Jan Sochor – předseda představenstva Fio, burzovní společnosti, a.s.

Mgr. Josef Valter – předseda představenstva Fio, družstevní záložny



Z úvěrové oblasti však Fio standardně nabízí pouze zpoplatněný kontokorent k běžnému účtu (ve dvou variantách – s úrokem 8,3 % p.a., resp. 14,3 % p.a.) a pak úvěr na obchodování s cennými papíry.

Vše od založení účtu přes žádost o platební kartu po podání žádosti o úvěr je možné zařídit na pobočkách Fio. Největším omezením je v tuto chvíli dostupnost hotovostních přepážek, které naleznete pouze na osmi místech v ČR. To by se však mělo změnit, neboť pokladnou by měly být vybaveny všechny pobočky s celotýdenním provozem.

Když chcete účet záložny Fio

Pokud si dnes chcete zřídit běžný účet u Fio, družstevní záložny, musíte se stát zároveň i členem družstva. Tím se stanete zaplacením 1 koruny členského vkladu, který je při ukončení členství vratný. Jeho složením získáte právo nejen využívat služby záložny, ale rovněž právo například na informace o hospodaření záložny, právo účastnit se členské schůze či klást dotazy přímo nejvyšším představitelům záložny.