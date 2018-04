Firemní časopis by neměl být jen o informacích, ale i bavit

Časopis je ideální prostředek pro komunikaci uvnitř firmy. Díky němu je možné informovat o změnách, školit zaměstnance a případně jím i posilovat firemní kulturu a vztahy. "Abyste na něm neprodělávali, je důležité vědět, co chcete zaměstnancům sdělit, jaký má být jeho cíl a čemu má posloužit," radí Pavel Brabec, prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA).

Komu se vyplatí?

Firemní časopis nemá smysl pro společnost, kde je zhruba stovka zaměstnanců. Protože je vedení může o změnách informovat na poradách a k narozeninám popřát každému z nich osobně. Všichni se pak mohou setkat třeba na vánočním večírku.

Ve firmě s tisícovkou zaměstnanců naopak není lepší komunikační prostředek než právě časopis. Může vycházet jen čtyřikrát do roka, ale třeba i dvanáctkrát. Ale musí mít jasný cíl. Má posílit vztahy mezi zaměstnanci a firemního ducha, nebo více informovat o firemní politice a událostech v oboru, v němž podnikáte?

Zdánlivě je možné si vybrat, ale zaměstnance banky budou lákat jiná témata než třeba pracující v síti hypermarketů. Vždy se podle Pavla Brabce vyplatí průzkum, co zaměstnance zajímá a co by rádi četli. Například, zatímco RWE se v časopise Team především zaměřuje na novinky a trendy v oblasti energetiky a plynárenství, dm +Plus, vydávaný řetězcem drogerií, je mnohem více laděný pro rodinu.

Jak časopis využít?

Časopisem ukazuje firma nejen to, že prosperuje, ale i to, co se jí líbí a jaké hodnoty považuje za prvořadé. Proto může být časopis dobrá reklama. "Firma jím dává najevo, že má o své zaměstnance zájem a že jí na nich záleží. Ukazuje, že je ochotná do nich investovat, což je výborný signál pro konkurenci," říká Pavel Brabec.

Časopisem je možné posílit i vazby s obchodními partnery. Jako příklad uvádí firemní list řetězce dm, který informuje o novinkách jednotlivých značek na pultech této sítě drogerií. Díky tomu získávají zaměstnanci přehled o tom, co je nového na trhu a co zákazníkům nabízí.

A nemusí jít jen o výrobky. "Například České aerolinie mohou mít ve svém firemním časopise rozhovor s majitelem cestovní kanceláře a tento vztah mohou optimalizovat i obchodně," vysvětluje Brabec. Podobně se dá časopisu využít k posílení vztahů se všemi obchodními partnery.

Své místo má i zábava

Firma také může informovat jen sama o sobě, což je příklad časopisu České spořitelny Trendy. Na rozdíl od dm se zaměřuje výhradně na informace o vlastních produktech, projektech a ambicích. Rozhovory s úspěšnými zaměstnanci doplňuje známými lidmi, kteří charakterizují firemní kulturu, jako například významní sportovci či umělci. Ta je posilována i texty o sponzorských projektech anebo charitativních akcích.

Drogerie dm více sází na teambuilding – rozhovory s vlastními zaměstnanci o jejich koníčcích, zájmech i zkušenostech ve firmě. Představuje nové tváře a připomíná i ty, kteří v ní oslavili deset let. Nevyhýbá se ani kuriozitám nebo zajímavostem z jednotlivých poboček, a reportáže z cest či seminář si často píší sami zaměstnanci.

Ani Trendy a ani dm +Plus přitom nevynechávají zábavu. Recepty, křížovky, hádanky, fotoreportáže z firemních akcí i angličtiny mají v obou časopisech velký prostor.

Blýskněte se před partnery

Nicméně i výborný obsah se dá pokazit špatnou grafikou nebo nevhodným názvem. Také to může vést k tomu, že časopis si zaměstnanci málo oblíbí.

Grafika, která neupoutá, a špatný obal může hodně pokazit u těch, před kterými by se firma měla svým časopisem blýsknout – tedy před dodavateli, zákazníky i obchodními partnery. Ti přitom mohou časopis spolufinancovat, například dm +Plus má vedle redakční části i prostor komerční, který využívá pro reklamy svých dodavatelů a partnerů – výrobců kosmetiky.

Důležité jsou emoce

I když je hlavním cílem časopisu informovat o důležitých změnách ve firmě, neznamená to, že musí být plný vyjádření z vedení a suchých textů. "I nezáživné věci se dají sdělovat poutavým způsobem," zdůrazňuje prezident AČRA. "Základním pravidlem je, že texty nikdy nesmějí být nezáživné a musí ve čtenáři pozitivní emoce."

Proto se vyplatí spolupracovat s profesionály, kteří se v médiích orientují. Můžete jim dokonce zadat výrobu celého časopisu na klíč. Je to nejsnadnější cesta, která firmu nebude stát mnoho energie. Na druhou stranu není nutné zvyšovat náklady tím, že se celá výroba zadá některé reklamní agentuře. "Stačí využít jen jejich poradenství, jak časopis atraktivně zpracovat," doporučuje Pavel Brabec. O texty se pak mohou starat stálí členové redakce, která ani nemusí být velká, pokud jsou do časopisu schopni přispívat sami zaměstnanci.

