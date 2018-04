Firemní kultura: kroky k úspěchu

Charakterizuje, jak se většina zaměstnanců firmy drží psaných, a zejména nepsaných pravidel. Firemní kultura ovlivňuje motivaci zaměstnanců i jejich fluktuaci.



Ideální kultura a nepsaná pravidla



Hledá-li společnost nového zaměstnance, měla by kromě jiného pečlivě zvážit, z jaké firemní kultury přichází a zda do společnosti svým chováním bezproblémově zapadne. Klima, pracovní postupy a zvyklosti malých i velkých firem, stejně jako zahraničních a českých, se velice liší.

Pro nového zaměstnance je pak nezbytné začít co nejdříve rozlišovat mezi tím, co hlásají firemní pravidla, a tím, jaký je skutečný obraz každodenního jednání zaměstnanců. Zaměstnanec si tak udělá obrázek o tom, jak to ve společnosti opravdu takzvaně chodí.



Jaké jsou základní charakteristiky firemní kultury úspěšných firem?





* Zaměstnanci respektují své manažery, a naopak.

* Ve firmě panuje otevřenost a dobrá vzájemná komunikace.

* Problémy se řeší společně se zaměstnanci.

* Zaměstnanci se cítí spoluodpovědni za úspěch.

* Panuje rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.



Firma s rozvinutou firemní kulturou by měla také podporovat průběžné vzdělávání zaměstnanců, oslavovat úspěchy, odměňovat dosažené výkony, a tím dále zajišťovat vyšší kvalitu a produktivitu práce. Nedosahuje-li firma výkonnosti a chtěného rozvoje, je chyba nejen v technologii, marketingu a prodeji, ale i ve firemní kultuře. Problémem může být chování zaměstnanců k sobě navzájem - v atmosféře uvnitř firmy - ale i ve vnímání firmy navenek a chování pracovníků k zákazníkovi.

Často může platit, že zaměstnanec, který se neumí dohodnout s kolegou, nebude umět jednat lépe ani s klientem, což může značně pošpinit firemní reputaci.



Co udělat pro oživení firemní kultury?



* Vytvořit v lidech potřebu změny.

* Vysvětlit, co bude změna znamenat pro každého zaměstnance, o změnách průběžně mluvit.

* Nechat firemní kulturu postupně vžít do vědomí zaměstnanců a mapovat všechny změny.

* Pracovat pravidelně s týmy i jednotlivci a pravidelně dávat zpětnou vazbu.

* Nabírat vhodné zaměstnance a podporovat jejich vzdělávání, zvyšovat odpovědnost zaměstnanců za dosahování výsledků.