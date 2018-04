Firemní party se blíží. Jak se chovat?

„Někteří zaměstnavatelé pořádají v předvánočním čase firemní kolektivní zábavu: bowling, paintball nebo intimnější posezení v restauraci,“ říká Vítězslav Hájek, majitel nábytkového studia Alpha Dream. Tyto večírky mají svůj předem stanovený program: občerstvení, možná imódní přehlídka, bývá třeba pozvána některá z osobností... Je důležité, aby nejen hostitel byl milý, ale i každý zaměstnanec by měl uplatnit znalost základních pravidel společenského vystupování.

Co na sebe?

„Instrukci, co na sebe, bychom měli najít na pozvánce, tam se obvykle uvádí styl: tmavý oblek (formal dress), neformální oblečení (casual), neformální, ale módní (smart casual), neformální, ale slavnostní (festive casual), smoking (black tie),“ říká odborník na etiketu Ladislav Špaček. Pokyn se uvádí obvykle pro muže, žena se pak přizpůsobí muži tak, aby spolu vytvořili souladný pár. Její možnosti, jak se zařadit do stylové roviny, jsou nekonečné. Není-li na pozvánce stanoven jasný styl oblečení, očekává se jak od mužů, tak od žen decentní volba vhodná pro tuto příležitost. Pozvánky na firemní setkání však nebývají pravidlem, a tak o vhodném oblečení musíme často rozhodnout sami podle denní doby, prostředí, kde se akce koná, podle programu a tradic ve firmě.

Čím nic nezkazíte

Pro dámy jsou vhodné tmavší večerní šaty nebo sukně s halenkou a boty na vyšším podpatku. Důležitý je účes a šperky. I doplňky by měly ladit s oblečením a mělo by jich být méně, aby lépe vynikly. Parfém může mít pro tuto příležitost intenzivnější vůni. Večerní líčení bývá kvůli umělému osvětlení nápadnější.

„Muži by měli zvolit tmavší oblek s kravatou. Ti, kteří chtějí působit nápadnějším dojmem, mají uvázaného motýlka nebo v kapsičce u saka barevný kapesníček. Boty jsou vhodné šněrovací. Ponožky zvolíme zásadně tmavé a tak dlouhé, aby se ani při přehození nohy přes nohu neodhalilo chlupaté lýtko. Rovněž účes i zvolený parfém by měl být v souladu s osobností muže,“ tvrdí Ladislav Špaček. Několikadenní vousy je důležité mít dobře upraveny.

Doplňky, jako třeba pásek od kalhot, by měly být ve stejné barvě jako boty. Také manžetové knoflíčky či hodinky jsou součástí večerního obleku. Pro ženy i pro muže jsou důležitým doplňkem brýle, rukavice, v zimním období i šály nebo šátky.

Když řízek spadne pod stůl

Předtím než zazní pozvání k občerstvení, zdvořile vyslechneme pár úvodních slov nadřízeného. Šéf by měl pochopit, že jde o večírek, kam se lidé přišli bavit, a neměl by hovořit déle než tři minuty.

Dostaneme-li v rámci předem připraveného menu jídlo, s nímž bychom měli problémy při stolování, máme možnost se buď rozhlédnout kolem sebe, nebo se nenápadně zeptat obsluhujícího personálu. Pokud nechceme riskovat nějaké faux pas nebo vypadat nejistě, objednáme si takový pokrm, o kterém víme, že nám nebude dělat potíže.

V případě, že jde o formu bufetu, přistupujeme až po vyzvání jednotlivě k rautovým stolům. Pokrmy si nabíráme příborem, který je k určitému pokrmu na mísách připraven. Rozhodně nepoužíváme příbor, kterým budeme pak jíst. Jídla si bereme na talíř méně, aby nám z druhé strany nepadalo. Párátka pokládáme zpátky na talíř. Sklenička by měla být po každém napití čistá, bez stopy po jídle či rtěnce. Ubrousek držíme pod talířkem. Stane-li se nějaká nehoda během jídla či pití, nenápadně upozorníme personál. Spadne-li nám vidlička nebo řízek, pomůžeme si sami: nenápadně je zasuneme nohou pod rautový stůl… Tam v klidu počká do konce recepce. V žádném případě na situaci hlasitě neupozorňujeme ostatní kolem sebe.

Na večírku se svým partnerem

Na tyto akce někdy býváme zváni s manželem, či manželkou. Je to příležitost seznámit je s kolegy. Zásadně představujeme mladšího staršímu, muže ženě nebo svůj protějšek nadřízenému. I podání ruky má svá pravidla. Proto vyčkejme, až podá ruku žena, nadřízený nebo starší člověk.

Nadřízení, hostitelé, se mají postarat o dobrou zábavu pozvaných osobností, ale nezavírat se s nimi v saloncích. Pokud se tak stane, je slušné se brzy vrátit a pokračovat v zábavě. Když si některý ze zaměstnanců chce popovídat se známou osobou, je vhodnější, aby ho představil nadřízený, ale může se seznámit i sám. Měl by však vyčkat na vhodný okamžik a mít jasno, proč chce osobnost oslovit. Je-li jeho idol příjemný, určitě si rád chvíli popovídá, případně se nechá pozvat na skleničku. Neobtěžujeme ho však déle než deset minut a přenecháme ho dalším zájemcům.

Občas se stane nějaký ten trapas

Určitě jste se už někdy ocitli v situaci, v níž byste raději nikdy nebyli. Jak trapasy řešit? Pokud je to možné, snažme se je ponechat bez povšimnutí. V případě nutnosti nenápadně upozorníme kolegu například na některou z nedokonalostí v oblečení nebo požádáme o nápravu blízkého kamaráda, rodinného příslušníka. „Protože se tyto večírky neobejdou bez alkoholu, je důležité kontrolovat jeho míru. Začne-li vás někdo nepříjemně obtěžovat, snažte se poodejít k jiné skupince společnosti. I my sami se musíme stále kontrolovat. Prvním varovným příznakem je přílišné horko a nutkání odložit si sako a povolit si kravatu u krku,“ říká Špaček.

Rozhodně není tento večer vhodný, abychom si se svými spolupracovníky vyříkali věci, které nás trápí, nebo začali vyvolávat nějaké spory. Trvá-li některý z kolegů na vyřízení problému, je vhodné nabídnout jiný čas nebo odejít stranou. Tyto záležitosti se vyřizují vždy mezi čtyřma očima.

Mezi trapasy můžeme zařadit i nevhodné pokusy o tykání. Stane se, že v opilosti nabídnete šéfovi tykání. Když se urazí, omluvte se. Může se ale stát, že ho přijme, a ráno o celé situaci pochybujete. Jde-li to, vyhněte se tykání i vykání a počkejte, jak vás osloví šéf. Nebo mu vykejte. Uvidíte, zda se proti tomu ohradí či ne. Pokud vám v povznesené náladě nabídl tykání on a vy si nejste jisti, jestli si to bude pamatovat i druhý den, raději mu vykejte.

Obecně platí, že tykání navrhuje vždy žena muži, starší mladšímu. V pracovních vztazích může tykání ale navrhnout jen šéf, nikdo jiný.