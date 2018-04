Firemní party? V klubu i v hale

Kde nejčastěji slaví zaměstnanci Vánoce? Většinou na svých pracovištích, v restauracích a klubech. Ale movité firmy s tisíci lidmi si pronajímají třeba i letištní nebo tovární haly, sklad. Výjimečně vlak či cirkusový stan.

Velké farmaceutické firmy, banky, pojišťovny, auditorské společnosti a mobilní operátoři -to je část zaměstnavatelů, pro něž je prezentace firmy velmi důležitá, a neváhají proto věnovat jí značné finanční prostředky. Jejich vánočních oslav se často účastní i obchodní partneři, klienti. Aproto musí být bombastické, s vybraným jídlem, pitím a nejlépe za účasti hvězd showbyznysu.

"Nemohu samozřejmě prozrazovat jména, ale firmy mají zájem o pronájem letištních a továrních hal, skladových prostor. Ale zájem je i o historické prostory, divadla, vlaky, lodě a cirkusové stany," říká Josef Miřácký z Joe PR.

V Praze, kde má sídlo většina velkých firem, je podle jednatele společnosti Europeak Petra Krále velký zájem o palác Žofín, Slovanský dům, Veletržní palác, historické prostory břevnovského kláštera, restaurant Petřínské terasy. Za tato místa firmy platí statisíce až několik milionů korun. "Dnes jsou ale v oblibě spíše větší restaurace," dodává Král. V Brně se firemní večírky slaví například ve čtyřhvězdičkovém Hotelu Holiday Inn aAvanti Ville, v Ostravě pak v hotelu Imperial a Atom.

Zveme všechny, a to stojí hodně

Tchajwanský Foxconn v Pardubicích pořádá vánoční večírky, na kterých rozhodně nešetří. Pronajímá si celou pardubickou ČEZ Arénu pro tři tisíce zaměstnanců a jejich rodinné příslušníky. Na pořadu bývá bohatý kulturní program i raut, Foxconn za večírek zaplatí stovky tisíc korun.

"V létě pořádáme party pod širým nebem, takže to máme jednodušší, ale přiznám se, že v zimě je to trochu problém," říká Martina Kemrová, mluvčí T-Mobilu. "Slavili jsme už v T-Mobil Aréně, Veletržním paláci, letos v libeňském klubu Abaton. Tam nás bylo patnáct set z dvou a půl tisíce zaměstnanců, a taktak jsme se vešli," poznamenává. Řádově to firmu podle ní stálo miliony korun, přesnou částku tají.

V jakém duchu letos?

Trend poslední doby a chuť pobavit se velí dát večírku nějaký motiv. V T-Mobilu letos slavili ve Vánoční galaxii, opatřeni růžovými pásky světélkujícími ve tmě. "Před dvěma lety jsme pro jednu firmu organizovali socialistickou party. Byla to recese, nechali jsme tisknout i falešné bony a v deset večer přišel zábavu ukončit příslušník Veřejné bezpečnosti," vzpomíná Josef Miřácký ze společnosti Joe PR. "Bylo to v odlehlém hotelu v Beskydech, který byl dán jako zástava bance ještě s původním inventářem, takže iluze totalitních let byla dokonalá."

Méně je někdy více

Ať je k tomu nutí omezené finance nebo nechuť k velkolepým akcím, drtivá většina firem dává přednost skromnějším oslavám. "Velké akce sice mají přednost v tom, že vytvářejí pocit firemní soudružnosti, cítíte se součástí něčeho perspektivního, vlivného a jste na to pyšní. Ale i na takových akcích se lidé časem rozdělí do menších skupinek, aby si jen tak přátelsky popovídali," říká psycholog Vladimír Täubner.

V malých firmách mají lidé šanci si být blíž a zvláště při vánočním večírku v klubu má i šéf možnost ukázat svou lidštější tvář. "Rozhodně nedoporučuji slavit přímo na pracovišti," varuje Täubner. "Obecně je vždy lepší oddělit zábavu od věcí spojených s prací." Nebezpečí je podle něj v tom, že pokud tam lidé třeba vidí šéfa, jak se nechová vhodně, těžko jej pak na pracovišti budou vnímat jinak.

Čím se liší Akce velkých společností

1. Budete si muset vzít společenský oděv.

2. V případě přítomnosti klientů na oslavě se musíte věnovat především jim.

3. Užijete si dostatek pití, jídla i pestrého programu, a to zadarmo.

4. Začne-li vás někdo nudit, máte spoustu jiných možností, s kým se jít bavit.

Skromná oslava v malé firmě

1. Nemusíte tolik dbát na vhodný oděv a reprezentativní chování.

2. Setkáte se s lidmi, které vídáte každý den - najít neotřelé téma k diskusi bude těžké.

3. Pravděpodobně si sami zaplatíte alespoň pití.

4. Nemusíte nic předstírat. Lidé, kteří s vámi slaví, vás stejně dobře znají.