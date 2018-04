Firemní počítač může být důvodem k vyhazovu

Pražský Dopravní podnik (DP) si koncem loňského roku objednal rozsáhlý audit. Nechal zkontrolovat více než tři tisíce firemních počítačů, respektive to, co na nich zaměstnanci dělají. "Na základě zjištění auditu se okamžitě vedení podniku dohodlo se 44 lidmi na zrušení pracovního poměru," potvrdil mluvčí DP Ondřej Pečený. Důvod? Hraní her a surfování po internetu v pracovní době.

Existují i méně zjevná porušení pracovní kázně

Smíte dostat výpověď třeba za to, že si vyřídíte v pracovní době a z pracovního počítače soukromou mailovou korespondenci? A má vůbec zaměstnavatel nárok vás "špehovat"? Kam až smí zajít?

Účinná obrana - blokování

Každá firma má vlastní pravidla pro využití počítačů a elektronickou komunikaci. Stojí za to se s nimi při nástupu do práce seznámit. Obecně platné způsoby sankcí za porušení interních předpisů však neexistují. Každý šéf řeší konkrétně případ od případu. Některé přečiny jsou zjevné a snadno prokazatelné. Je-li například zakázáno používat programy typu ICQ či Skype a vy zákaz porušíte, nesmíte se pak postihu divit.

Osvícený šéf nezačne rozdávat sankce, když zjistí, že jste za den poslali i několik soukromých mailů (a zjistit to může). Nikdo vám nebude tolerovat hodiny strávené s kamarády na ICQ. Aby vás před podobným pokušením uchránily, mají mnohé firmy nastavená různá omezení. Například ICQ vám vůbec nepůjde stáhnout. Nainstalovat vám jej případně mohou pouze firemní správci sítě s výslovným svolením vašeho nadřízeného.

Pro podniky znamenají obdobná opatření hned dvojí jištění. Neumožňují pracovníkům zabíjet čas chatováním, ale zároveň chrání vlastní síť před napadením zvenčí. Některé firmy navíc blokují nejen jednotlivé programy, ale i přístup na konkrétní například pornografické stránky. Na nepovolenou stránku se sice nedostanete, ale přesto pozor: při podobném auditu, jaký proběhl v Dopravním podniku, bude možné zjistit, že jste se o to pokoušeli.

Komu píšete tak často?

Pokud si myslíte, že aspoň soukromé e-maily si v pracovní době můžete posílat beze strachu a nikdo na to nepřijde, rychle změňte názor. "Obecně zaměstnavatel není oprávněn kontrolovat obsah e-mailů posílaných jeho zaměstnanci, ale smí kontrolovat adresáty odesílaných zpráv," vysvětluje advokát Daniel Zejda. "Pokud tedy nadřízený zjistí, že zaměstnanec v rámci pracovní doby místo výkonu práce ve větším rozsahu komunikuje se subjekty, které zjevně nesouvisí s výkonem jeho práce, může tato situace skutečně vést až k ukončení pracovního poměru za strany zaměstnavatele," dodává právník.