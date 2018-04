Firemní školka: zaměstnanecký benefit s budoucností

V poslední době sílí baby boom. Mnoho firem má kvalitní a stálé zaměstnance právě ve věku, kdy se rozhodují o rodičovství. Zároveň však krize nutí rodiče, aby se vraceli do zaměstnání brzy, neztráceli se svojí profesí kontakt a nepřišli tak o své pracovní místo. Východiskem může být například firemní mateřská školka.

Jak je to v jiných zemích?

V zahraničí tento problém již vyřešili a také na tyto formy péče myslí jejich legislativa. Například ve Francii o 18 % dětí ve věku do 3 let pečují registrované pečovatelky ve své domácnosti. Tuto službu finančně podporuje stát. Téměř 100 % dětí ve věku od 3 do 6 let dochází do klasické mateřské školy. V Německu, Rakousku a Švýcarsku zase funguje "vzájemná rodičovská výpomoc", která je rovněž upravena příslušnými zákony.

A jak to řeší tuzemské firmy?



Vzhledem k tomu, že tato forma zaměstnaneckého benefitu je u nás poměrně novou záležitostí, najdete u nás klasických firemních školek velmi málo. Pro firmy, které mají mnoho poboček po celé republice by bylo zakládání školek prakticky nemožné. Ale i tito zaměstnavatelé své zaměstnance-rodiče podporují.

Někdy kupříkladu formou sponzorských darů podporují stávající mateřské školy ve spádu bydliště jejich zaměstnanců. V těchto školkách je pak upravena pracovní doba dle potřeby firmy. Další možností je podpořit své pracovníky nabídkou alternativních pracovních úvazků, například umožnit práci na zkrácené úvazky, případně práci z domu.

Přechodem mezi tímto způsobem a klasickou firemní mateřskou školkou je "firemní dětský koutek". V tomto koutku firma poskytuje krátkodobou a sporadickou službu, nikoliv tedy s celodenní, pravidelnou a dlouhodobou docházkou. Založení tohoto typu zařízení je vázáno na volnou živnost Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.

Dětský koutek je pro firmu z legislativního hlediska velmi výhodný, protože se na něj nevztahují přísné hygienické předpisy. Zároveň může sloužit jako skvělé "odkládací místo" pro rodiče, kteří se ve firmě účastní různých školení, porad apod. a přitom pracují z domova, nebo nemají pro malé děti zajištěné hlídání třeba v odpoledních hodinách.

Jedná-li se o klasickou mateřskou školu, zákon rozlišuje, zda se v ní pečuje o děti do 3 let věku, nebo od 3 do 6 let věku. U první možnosti je nutná vázaná živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. U druhé varianty je potřeba opět vázaná živnost Mimoškolní výchova a vzdělávání. Pokud jsou ve školce zastoupeny obě věkové skupiny dětí, je potřebná kombinace obou živností.

Firma může založit školku určenou dětem do tří let věku také podle školského zákona. Firma se tím zaváže plnit i vzdělávací programy nařízené Ministerstvem školství (MŠMT), ale také může od státu dostávat na toto zařízení dotace.



K těmto typům předškolních zařízení se rovněž vztahuje hygienická vyhláška Ministerstva zdravotnictví číslo 410/2005 Sb. Ta podrobně stanovuje požadavky na prostory a hygienu, včetně vyžadovaného množství zeleně v okolí, teploty a vlhkosti vzduchu v interiéru a podobně. Novinkou je i založení a vedení firemní školky soukromou agenturou, kterou si může zaměstnavatel objednat na firemni-skolka.cz.

Firemní školka: pro a proti z hlediska zaměstnavatele

Mezi výhody firemní školky můžeme započítat: zlepšení konkurenceschopnosti na trhu práce, omezení fluktuace zaměstnanců, vytváření sociálního zázemí pro zaměstnance, zvyšování loajality zaměstnanců, zvyšování motivace zaměstnanců, udržení kvalifikovaných zaměstnanců, zvýšení prestiže firmy, uplatnění rovných příležitostí na trhu práce pro zaměstnance.

Hlavními nevýhodami jsou: velká finanční náročnost (tj. pro firmu nejdražší zaměstnanecký benefit), omezující legislativa, či nemožnost si náklady spojené s provozem školky odečíst z daní.

Blýská se na lepší časy

Vlivem nedostatku míst v mateřských školách, trvajícího baby-boomu, hospodářské krize a nových potřeb trhu práce ministerstvo zpracovává tzv. prorodinný balíček. Součástí balíčku by měly být návrhy nových zákonů, které by upravovaly vznik "firemních miniškoliček", vzájemné rodičovské výpomoci a ostatní formy péče o děti zaměstnaných rodičů. Jejich cílem není pasivní podpora rodiny, nýbrž snadnější sladění profesního a rodinného života.