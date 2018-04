Firemní technologie používané zaměstnanci nejsou žádný zázrak, míní Češi

Deset let starý počítač, zastaralý operační systém, předpotopní programy po lhůtě vývojářské podpory, jako firemní telefon 10 let stará „hloupá“ nokia. Podobný obrázek přiznává značná část českých zaměstnanců. Podle průzkumu agentury Ipsos Mori pro společnost Microsoft 35 procent českých zaměstnanců uvedlo, že má doma lepší počítač než v práci. Jen necelá třetina to vnímá obráceně.

„Osobně vidím problém spíš v kvalitě zabezpečení. Tam řada firem včetně těch velkých pokulhává. Osobně jsem prošel řadou společností, ale zejména z oblasti IT, tam byla technická vybavenost dobrá. Měly dokonce lepší technologie, než které jsem měl doma. Mimo IT to ale asi bude jiné,“ popisuje osmadvacetiletý Michal z Prahy své zkušenosti.

Právě IT firmy tvoří specifickou skupinu, která zaměstnance láká na technologie, jejich úroveň je tudíž vyšší než jinde.

„Vyšší spokojenost bude v informačních technologiích nebo technických oborech, ale podle našich zkušeností jde zejména o faktor očekávání a reality. A očekávání bude logicky vyšší u technicky zaměřených oborů,“ shrnuje Luděk Kantor, konzultant z personální společnosti Randstad.

Podle průzkumu si lidé zejména stěžují na to, že pracovní počítače jsou pět až deset let staré, operační systém je na tom podobně a firma svým lidem neposkytuje chytré telefony a tablety.

„Spíš než na hardware si stěžují na interní software, buď jeho zastaralost, či přímo absenci. Reporty se pak dělají v excelovských tabulkách a logistika se vede v zastaralém skladovém systému,“ všímá si personalista Kantor.

„Tržby malých a středních firem, které umějí používat nové technologie, rostly v posledních třech letech o 15 procent rychleji než ostatní. To je obrovský rozdíl. Na pomalých starých zařízeních, která neumožňují moderní formy spolupráce, lze jen těžko udělat díru do světa,“ glosoval výsledky průzkumu Martin Tolar, ředitel pro malé a střední podniky společnosti Microsoft.

Ze studie rovněž vyplynulo, že tuzemští zaměstnanci postrádají možnost pracovat v zaměstnání na vlastních zařízeních. Svým lidem to umožňuje a jasná pravidla na to má jen asi pětina firem. V Evropě tuto možnost přitom nabízí přes 40 procent podniků, velkorysejší podmínky však panují také v ostatních zemích střední a východní Evropy.

Problém je zejména v nastavení kompatibility a bezpečnosti. Podle Lukáše Křováka, manažera divize Windows z Microsoftu, je totiž benevolence k práci na vlastních zařízeních v zaměstnání bez jasných pravidel bezpečnostní časovaná bomba.

Firmy proto raději takovou práci neumožňují vůbec. „V Česku je stále spíš výjimkou, nejčastější je u mobilních telefonů. To, že zaměstnanec dá přednost svému telefonu, na který je zvyklý nebo který je na lepší úrovni než ten, který dostane od zaměstnavatele, není neobvyklé,“ dodává Kantor z personální společnosti Randstad.

Přitom i podle studie Randstadu čeští zaměstnanci připouštějí, že technologie mají na jejich práci zásadní vliv. Myslí si to přes 71 procent mužů, což je i na evropské poměry vysoké číslo. Je to více než třeba u Němců či Francouzů.