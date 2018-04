Firemní Vánoce: co je právě v módě?

Organizátoři vánočních večírků začali lákat zaměstnance ke spolupráci na jejich náplni. Jejich většímu zapojení brání nepružnost šéfů firem a nedostatek peněz.

Nudných vánočních party s obligátním bowlingovým turnajem a zhodnocením obchodních výsledků uplynulého období naštěstí rok od roku ubývá. Lidé se chtějí opravdu bavit a osvícené vedení se jim to snaží umožnit.

Náplní večera tak bývají různé interaktivní programy typu barmanské show, divadelního představení, kouzelnického či tanečního vystoupení. „Lidé si vyzkoušejí věci, které nikdy předtím nedělali. Umíchají si vlastní koktejl, zkusí si upéct pizzu, zatančí si africké tance nebo se naučí pár kouzelnických triků. Zážitek z takového večírku přetrvá mnohem déle než z klasické party a přinese další témata k rozhovorům v práci,“ říká Radka Maňáková, ředitelka teambuldingové sekce společnosti Adventura.

Při pořádání večírků je však třeba brát v úvahu také princip dobrovolného zapojení se do nabízeného programu s možností být pouze divákem. Hlavní podmínkou však musí být, aby program večírku nebavil jen šéfa firmy, která akci pořádá, ale také skupinu, pro kterou je hlavně určený -zaměstnance. Leckteré firmy na takovou „drobnost“ zapomínají. Příprava se vyplatí Jestliže se firma rozhodne pořádat večírek v zajímavém stylu, může se buď obrátit na služby specializované agentury, nebo vše udělat ve vlastní režii. Příprava začíná výběrem prostor s dostatečnou kapacitou, spočítáním potřebného množství kulinářských výtvorů, evidencí přihlášených a dobře napsanou pozvánkou.

„Pokud návštěvník akce přijde, nikdo jej neuvítá, prostor je plný lidí, občerstvení snědeno a na jevišti se potí tři bezejmenní muzikanti, spokojenost se asi nedostaví,“ varuje Pavel Hofrichter, ředitel reklamního studia RAIN. Častým problémem také bývá skloubit představu pořadatele večírku s možnostmi a zvyky.

Dřív než se firma pustí do organizování nebo osloví vhodnou agenturu, měla by si položit základní otázky: co má večírek splňovat, pro koho je určený, kdy a kde se bude konat? Před akcí pak má prověřit, zda všichni vědí, jaká je jejich úloha, a zda je připravena potřebná technika.

Občas také agentury specializující se na pořádání firemních akcí narazí na strnulost a nepružnost vedení firem, které si už léta libuje ve stále stejném programu. „Nikoho program ve skutečnosti nebaví, ale je to jistota. V okamžiku, kdy by obsah večírku někdo změnil, riskuje, že se to může obrátit proti němu,“ říká Marek Lichtenberk z firmy Qam.

Divoce, nebo decentně?

Programy večírků také často vypovídají o tom, co si vedení firmy myslí o kulturnosti vlastních zaměstnanců. Zatímco na vánoční party jedné české banky hrála drsná česká kapela Divokej Bill, zaměstnanci České zemědělské univerzity v Praze se mohli nedávno bavit při poslechu vážné hudby v podání houslisty Pavla Šporcla, loni školu navštívili Jiří Suchý a Jitka Molavcová. Na ministerstvu práce a sociálních věcí bylo předvánoční setkání ministra se zaměstnanci v posledních dvou letech zakončeno kulturním vystoupením klientů jednoho z ústavů sociální péče.

Příbuzní mají smůlu

Změnou oproti minulosti je častější omezení přístupu příbuzných či blízkých osob zaměstnanců na vánoční akce. „Dříve jsme chodili na večírek s maminkou, ale to už skončilo. Firma asi šetří,“ svěřuje se starší bankovní úřednice Jana. Velké firmy, které dříve organizovaly také celostátní setkání svých zaměstnanců, se těchto praktik vzdávají. Výjimkou není ani přepravní společnost DHL, pro kterou v Česku pracuje okolo 1200 zaměstnanců.

„Dříve jsme pořádali celofiremní večírek, ale dnes se raději scházíme v jednotlivých místech, kde působíme. Tato forma se nám velmi osvědčila, protože menší kolektivy lidí se snáze shodnou na představě společně stráveného odpoledne či večera i termínu jeho konání,“ říká Dagmar Vacková, personální ředitelka české pobočky DHL Express. „Vlastní organizace večírku je na zaměstnancích samotných. Někde kolegové posedí u společné večeře, jinde si pro sebe vymýšlejí zábavné soutěže. Měli jsme však i večírek v pyžamech,“ dodává s úsměvem.