Firemní vánoční večírek: zábava se šéfem za zády

Nejdříve co na sebe

Pokud se chystáte na větší společenskou akci, co vzít na sebe, byste měli najít na pozvánce. Tam se obvykle uvádí styl: tmavý oblek (formal dress), neformální oblečení (casual), neformální, ale módní (smart casual), neformální, ale slavnostní (festive casual), smoking (black tie). Toto jsou informace jen pro muže, protože ti mají jen několik přesně popsaných rovin oblečení, žena se pak přizpůsobí muži tak, aby vytvořili souladný pár. Její možnosti, jak se zařadit do stylové roviny, jsou nekonečné. Není-li na pozvánce stanoven jasný styl oblečení, očekává se jak od mužů, tak od žen decentní volba vhodná pro tuto příležitost.

Pro dámy jsou vhodné tmavší večerní šaty nebo sukně s halenkou a boty na vyšším podpatku. Důležitý je účes a šperky. Doplňky by měly ladit celkově s oblečením a mělo by jich být méně, aby lépe vynikly. Parfém může mít pro tuto příležitost intenzivnější vůni. Večerní líčení bývá z důvodu umělého osvětlení nápadnější.

Od manažerů, ředitelů nebo majitelů firem se očekává nejvkusnější oblečení. Proto by měli zvolit tmavší oblek s kravatou. Ti, kteří chtějí působit nápadnějším dojmem, mají uvázaného motýlka nebo v kapsičce u saka barevný kapesníček. Ponožky zvolíme zásadně tmavé a tak dlouhé, aby ani když si přehodíme nohu přes nohu, nedošlo k odhalení chlupatého lýtka. Rovněž účes i zvolený parfém by měl být v souladu s osobností muže. Několikadenní vousy je důležité mít dobře upraveny. Doplňky, jako pásek od kalhot, by měl být ve stejné barvě jako boty. Také manžetové knoflíčky či hodinky jsou součástí večerního obleku.

Proslov, nebo zábava?

Při příchodu vás mohou uvítat hostesky a nabídnout sklenku sektu. Předtím, než budete pozváni k občerstvení, vyslechnete zdvořile pár úvodních slov nadřízeného, který by nás měl mimo jiné seznámit s průběhem večera. Řečník by měl vědět, že jde o večírek, kam se lidé přišli bavit, a neměl by hovořit déle než tři minuty. Zaměstnanci určitě ocení, když dostanou od nadřízeného vánoční dárek. Ten by měl být víceméně symbolickým poděkováním za práci v uplynulém roce a motivací do budoucna. Je milé, když šéf předá dárek každému osobně a přidá pár milých slov. Měl byl dbát na to, aby vybral pro všechny své zaměstnance stejné hodnoty.

Kolik toho vypít, abychom nebyli namol?

Na těchto akcích se předpokládá, že si všichni nejen připijí, ale také se v pozdějších hodinách díky alkoholu více odvážou. Hranici, kdy se napít a přitom se úplně neopít, by si měl umět hlídat každý sám. Rozhodně není nikomu příjemný pohled na vrávorající dámy nebo blábolícího šéfa. Při skleničce začínají padat formální bariéry, zaměstnanci se začnou více vzájemně svěřovat. Nabízejí si vzájemně tykání a chovají se přátelsky.

Nadřízení by měli pečlivě zvážit, zda budou na vánočním večírku nabízet tykání, budou se chovat ke svým podřízeným otevřeněji a přátelštěji než v práci. Není dobré, aby šéf byl jeden večer se všemi důvěrný kamarád a druhý den v práci se choval odměřeně a autoritativně, jako by na žádném večírku nebyl. Nejvhodnější je umět si udržet svůj přirozený respekt jak ve chvílích zábavy, tak během práce.

Toho, co spadne pod stůl, si nevšímejte

V restauracích bývá menu již předem připravené. Dostaneme-li jídlo, kde bychom měli problémy se správným stolováním, máme možnost se buď rozhlédnout kolem sebe, nebo se nenápadně zeptat obsluhujícího personálu. Pokud nechceme riskovat nějaké faux pas nebo vypadat nejistě, objednáme si takové jídlo, o kterém víme, že nám nebude dělat problémy.

V případě, že se jedná o formu bufetu, přistupujeme jednotlivě k rautovým stolům a vybíráme si různé pokrmy až teprve poté, co jsme vyzváni. Ty nabíráme příborem, který je k určitému jídlu na mísách připraven. Rozhodně nepoužíváme příbor, kterým budeme později jíst. Jídla si bereme na talíř méně, aby nám z druhé strany nepadalo. Použitá párátka nestrkáme do kapsy, ale pokládáme zpátky na talíř. Sklenička by měla být po každém napití čistá, bez stopy po rtěnce. Ubrousek držíme pod talířkem.

Stane-li se nějaká nehoda během konzumace jídla či pití nápojů, nenápadně upozorníme personál. Jestliže upustíte vidličku nebo řízek, pomozte si sami: nenápadně je zasuňte nohou pod rautový stůl. Tam v klidu počkají do konce recepce. V žádném případě se hlasitě nebavíme na úkor druhých a na situaci ostatní kolem sebe neupozorňujeme.

Na večírku se svým partnerem

Na tyto akce někdy pozvánky platí i pro partnery. Je to pro vás příležitost seznámit je se svými kolegy a naopak. Je na vás, abyste je svým spolupracovníkům představili. Zásadně představujeme mladšího staršímu, muži ženu nebo svůj protějšek nadřízenému.

I podání ruky má svá pravidla. Proto vyčkejme, až nám opět podá ruku žena, nadřízený nebo starší. Některé firmy zvou pro zpestření večera známé osobnosti: moderátory, zpěváky nebo baviče. Ze strany nadřízených, hostitelů, je vhodné, aby se postarali o dobrou zábavu a osobnosti byly mezi ostatními lidmi během celého večera a nezavíraly se s šéfy firem v saloncích.

Pokud se tak stane, je slušné se brzy vrátit a pokračovat v zábavě. Někdy se některý ze zaměstnanců rád seznámí se známou osobností a popovídá si s ní. Je vhodnější, aby byl přestaven nadřízeným, ale může se představit i sám. Měl by však vyčkat na vhodný okamžik a mít jasno, z jakého důvodu by rád některou z osobností oslovil. Je-li jeho idol příjemný, určitě si rád chvíli popovídá, případně se nechá pozvat na skleničku. Neobtěžujeme ho však déle než deset minut a přenecháme ho dalším zájemcům.

Každému se stane nějaký ten trapas, konflikty ale na večírek nepatří

Kdo z nás nezažil nějaký ten trapas? Některé jsou milé a povídáme si o nich ještě dlouho, za jiné bychom se raději do smrti neviděli. Pokud je to možné, snažme se je však ponechat bez povšimnutí. V případě nutnosti nenápadně upozorníme ve vhodnou chvíli dotyčného například na některou z nedokonalostí v oblečení nebo požádáme o nápravu blízkého kamaráda, rodinného příslušníka.

Rozhodně se vyhněte nepříjemným rozhovorům. Tento slavnostní není večer vhodný k tomu, abychom si se svými spolupracovníky vyříkali věci, které nás mezi sebou trápí, nebo začali vyvolávat nějaké spory. Tím bychom nejen sebe, ale i ostatní zúčastněné dostali do nepříjemné situace. Trvá-li některý z vašich kolegů přeci jen na vyřízení problému, je vhodné nabídnout jiný čas.

O vánočních večírcích se mluví ještě dlouho a věřte, že jestli se večírek vydaří, odnesete si mnoho příjemných zážitků a hezkých vzpomínek.