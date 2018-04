Firemní večírek ukáže, co jste zač

Předvánoční setkání s kolegy a nadřízenými by vás mělo přinejmenším donutit zopakovat si pravidla slušného chování a s předstihem prohlédnout kritickým okem svátečnější oděv. A nezáleží na tom, jestli firemní večírek proběhne v restauraci, v hotelu nebo na parníku. Předvánoční období je svou mírumilovností stvořené k tomu, aby se nevtíravým způsobem utužily vztahy nejen mezi zaměstnanci, ale třeba i s obchodními partnery.

Je také příležitostí, při níž se zaměstnanci větších firem seznámí s kolegy, s nimiž běžně nepřicházejí do styku. Nadřízení zase během neformálních rozhovorů mají možnost zhodnotit náladu ve firmě. Pokud v ní panují dobré, otevřené vztahy, atmosféra na večírku bude jistě bezproblémová. Horší je to tam, kde vévodí napětí a nedořešené konflikty. Udělat chybu je pak velice snadné.



Jednejte střízlivě





Generální ředitel jedné firmy se na večírku čistě konverzačně zeptal zaměstnance, jak se mu daří. Asi nejlepší by bylo, kdyby pracovník na otázku odpověděl: Děkuji, dobře. Jenže on, již trochu povzbuzen alkoholem, to pochopil jako možnost postěžovat si na poměry ve firmě. Když se po pochybách o schopnostech svého přímého nadřízeného dostal k nespravedlnosti při odměňování, řediteli došla trpělivost a monolog důrazně ukončil.

Po Vánocích si zaměstnance jeho nadřízený pozval na kobereček a hezky od plic mu vynadal. Tohle dopadlo ještě dobře. Každý, kdo se pokusí na vánočním večírku vyřešit křivdy a konflikty, které se nakupily za celý rok, riskuje místo. Chytřejší je si na večírku připravit vhodnou půdu pro další jednání. Zaměstnavatelé ocení přátelskou povahu, milý přístup, umění naslouchat a seriózní vystupování. Tohle vše můžete na večírku předvést.



Umíte se chovat?



V případě, že večírek probíhá ve slavnostnějším duchu je vhodné, aby zaměstnanci přišli přiměřeně svátečně oblečeni. Důležité je přijít včas, v případě absence se omluvit. Chování ke kolegům i nadřízeným by mělo být vždy zdvořilé. Mladší nebo podřízený kolega pouští do dveří první staršího, ženu nebo nadřízeného. Ale pozor - do restaurace vchází vždy jako první muž. Při představování nezapomeňte na podání ruky. Platí, že nadřízený nabízí ruku podřízenému, kolegyně kolegovi. Při pozdravu podřízený zdraví první nadřízeného.

Pokud si už dlouho chcete s někým tykat, je firemní večírek ideální příležitostí. S myšlenkou "jsem žena, nabízím tykání" se rozhodla jedna mladá sekretářka nabídnout tykání svému stejně starému šéfovi. Neurazil se, tykání přijal, ale překvapila ho její troufalost. Žena muži nebo starší mladšímu může nabídnout tykání, pokud jsou zhruba na stejných pozicích. Jinak nadřízený nabízí tykání podřízenému. Pokud nechcete tykání přijmout, nabídku můžete zdvořile odmítnout. Podlehnout neformální atmosféře večírku je skvělé, ovšem s mírou. Rozhodně by se nemělo stát nic, čím by se kolegové bavili ještě do příštího večírku.





Jaký význam pro vás mají firemní večírky?





Kvůli alkoholu můžete dostat výpověď.



Poznám více ostatní zaměstnance: 41 %

Je to formální záležitost: 25 %

Upevní se vztahy mezi kolegy: 20 %

Dobře se pobavíme: 10 %

Účast na nich může zlepšit kariéru: 4 %



Hlasovalo 220 lidí.



Zdroj: jobs.cz

