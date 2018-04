Firemní večírek? Všeho s mírou

Na večírku by se měli všichni bavit, nikoliv řešit zásadní pracovní problémy a dělat klíčová rozhodnutí. Zvlášť pod vlivem alkoholu by mohla být hodně neuvážená. I když patříte mezi baviče, nepřehánějte to.

Nemusíte každého bodře poplácávat po rameni, vstupovat lidem do hovoru, smát se hodně nahlas, vyprávět neslušné vtipy či jinak uvádět lidi do rozpaků. Zábavu se vám zřejmě nepovede nastartovat ani tím, že budete přehnaně veselí a vtipní.

Chovejte se tedy uměřeně. Vyhnete se znechucení a pomluvám. I oblečení by mělo být přiměřené místu a zaměření večírku. Pokud se na večírku nevyžaduje přítomnost partnera, je možná lepší ho nechat doma. A když ho vezmete s sebou, neměli byste na večírku řešit své rodinné problémy.

Co radí JACK STACK, generální ředitel České spořitelny

Zdrženlivým, nicméně uvolněným chováním si neuděláte ostudu. Večírků lze využít k přátelskému hovoru s lidmi ve firmě, s nimiž býváte v pracovním kontaktu, ale nemáte příležitost je osobně lépe poznat. V každém případě je dobré mít na paměti, že, byť na večírku, stále jste v práci - i když zrovna neřešíte složité pracovní záležitosti.

Pomocníkem, ale i problémem je alkohol. Pomáhá sice uvolnit napětí a odložit zábrany, avšak nesmí se to přehánět. Není dobré, aby si vás lidé zapamatovali jen podle opileckých výstupů či vítězné bitvy o humrový chlebíček.

Ještě obezřetněji než ostatní by se na večírku měli chovat šéfové. Pokud se na oslavě zdrží příliš dlouho, budou se asi potýkat s výlevy některých spolupracovníků. Ti, posilněni alkoholem, jim budou právě při této příležitosti chtít sdělit něco zcela zásadního, k čemu dosud nesebrali odvahu.

V uvolněné atmosféře má také mnoho kolegů tendenci si začít tykat s druhými. Pokud na to zvlášť šéfové přistoupí, měli by vědět, že mohou ztratit od podřízených odstup, který jim pak v každodenním pracovním styku může chybět. I proto je důležité umět včas odejít.