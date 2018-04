Firma, která chce klienty KTP, neříká vše

Podnikání firmy Swiss Asset management (SAM), která se zajímá o zkrachovalého obchodníka s cennými papíry KTP Quantum, a především o jeho 30 tisíc klientů, je zahaleno nejasnostmi. Do doby, než Quantum zkrachovalo, jeho šéfové firmu SAM představovali jako budoucího strategického partnera se švýcarskými institucemi v zádech. Ty měly firmě doplnit kapitál či zvýšit likviditu. Až poté, co finanční tíseň přivedlo Quantum ke krachu, se ukázalo, že s ním SAM udělal několik obchodů, o nichž obě strany do té doby mlčely.