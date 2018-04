Firma Nemak předložila nové údaje o chystané továrně

Novou dokumentaci o továrně, která by měla na Borských polích v Plzni vyrábět hliníkové části automobilových motorů, předložili včera plzeňskému magistrátu představitelé mexické společnosti Nemak. K dokumentaci se vyjádří odborníci na životní prostředí i hygienici. Zástupce firmy Nemak Pavel Kučera řekl, že údaje o továrně vyznívají nesrovnatelně lépe než čísla uvedená v dokumentaci, kterou Nemak předložil na jaře. Tehdy totiž informace nepříjemně překvapily odborníky na životní prostředí. Ti se obávali především velkého znečištění ovzduší prachem, jehož měl podnik produkovat téměř tunu denně. Experti rovněž varovali před plánem firmy recyklovat v Plzni hliníkový odpad a upozorňovali na nebezpečí zamoření vzduchu zplodinami. "Produkce prachu bude několikanásobně nižší než v původní dokumentaci," prohlásil Kučera. Podle jeho vyjádření se jedná o důsledek toho, že investor do projektu zapracoval komplexní soubor opatření, aby prašnost minimalizoval. Projekt nadále počítá s tím, že by se na Borských polích po dokončení výstavby továrny v roce 2011 mohl recyklovat hliníkový odpad. "Podle nové dokumentace recyklace hliníku zvýší produkci nečistot jen minimálně," prohlásil Pavel Kučera. Plzeňský primátor Jiří Šneberger včera sdělil, že se již s novou dokumentací zběžně seznámil. "Je mnohem příznivější než ta předchozí. Na 23. září jsem stanovil termín veřejného semináře, na němž se k problematice výstavby vyjádří zástupci firmy, odborníci na životní prostředí, kritici projektu i zastupitelé," prohlásil Šneberger. Primátor potvrdil, že kupní smlouvu na třicetihektarový pozemek na Borských polích s firmou podepíše pouze v případě, že investor získá kladný posudek o vlivu továrny na životní prostředí.