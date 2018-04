Poradna: Může mě firma nutit, abych měl profil na internetu?

Pracuji na manažerské pozici, zaměstnavatel mě nutí, abych sebe jakožto zástupce firmy prezentoval na sociální síti LinkedIn. Může to udělat?

Zaměstnavatel vás k takové prezentaci nemůže přinutit, ale neměl by vás ani nutit. Mezi povinnosti zaměstnanců patří mimo jiné řádně pracovat, ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím, nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Některé další povinnosti mají jen vedoucí pracovníci, ale obdobná povinnost, kterou od vás požaduje zaměstnavatel, se mezi nimi nevyskytuje.

Můžu například zaměstnavateli říct, že tím porušuje má základní práva? Listina základních práv a svobod jako jeden z důležitých principů stanoví, že každý může činit, co není zákonem zakázáno. Zároveň ale nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá a každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života. Dobré je také vědět, že nikomu nemůže být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Podle zaměstnavatele je ale taková prezentace součástí mé práce. Já se však prezentovat tímto způsobem veřejně nechci, cítím v tom narušení svého soukromí.

Sociální síť LinkedIn je třeba považovat za profesionální sociální síť, jež sdružuje profily fyzických, ale i právnických osob.

Každá osoba si může zcela jistě svůj profil spravovat sama a zejména může určit, jaké informace na něj uvede a zdali tento profil vůbec bude existovat. Není tedy správné nutit kohokoliv, aby se na této sociální síti prezentoval jako zástupce nějaké firmy, byť by byla jeho zaměstnavatelem.

A může mě uvést na svém profilu přímo zaměstnavatel?

Není vyloučeno, aby k prezentaci došlo nepřímo, a to tím způsobem, že zaměstnavatel na svém profilu na síti LinkedIn zaměstnance uvede a popíše jeho zařazení a zaměstnanecký profil. K tomu by ale také bylo zapotřebí souhlasu tohoto zaměstnance. Takový souhlas by mohl být obsažen přímo v pracovní smlouvě či v jiné dohodě, kde by byly upraveny i další podmínky takovéto prezentace.

A kdyby to bylo přímo uvedeno v takzvaném pracovním řádu?

K prezentaci na LinkedIn by neměl zaměstnavatel nutit své vedoucí pracovníky ani uložením této povinnosti třeba v pracovním řádu, neboť ten může rozvádět pracovněprávní povinnosti podle zvláštních podmínek zaměstnavatele, tedy povinností, jež jsou upraveny v právních předpisech a v souladu těmito předpisy. Zákoník práce dokonce výslovně stanoví, že k úpravě povinností odchylných od zákoníku práce může dojít jen smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Co mám tedy dělat?

Doporučuji, abyste si o této záležitosti se zaměstnavatelem pohovořil. Otevřeně mu řekl váš názor a snažil se ho přesvědčit, aby dobrovolně od toho svého úmyslu upustil, na jeho provedení nenaléhal a zejména aby vás přestal k němu nutit.

Když ho neposlechnu, může mě vyhodit?

Je otázka, jak bude vůči vám postupovat, když bude on na svém pokynu trvat a vy ho nesplníte. Rozhodně to však není důvod pro výpověď, ale ani jiný postih.

Myslíte si, že vám profil na LinkedIn může pomoci při hledání práce, nebo v kariérním postupu?