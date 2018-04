Firma podmiňuje úvěr životní pojistkou. Zrušíte ji a už platíte pokutu 15 tisíc

Na Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) se obracejí klienti nespokojení s různými praktikami nebankovních společností zprostředkujících úvěry.

Některé z těchto společností klienty pod záminkou zlepšení bonity pro případného investora přesvědčí ke sjednání nechtěného produktu (např. životního pojištění), či je dostatečně neinformují o podmínkách uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Na ty nejkřiklavější praktiky upozornila USF ČR i redakci iDNES.cz.

Půjčku nedostal, čeká ho sankce 15 tisíc korun

dobrý finanční poradce Dobrého finančního poradce poznáte podle čtyř jednoduchých znaků: • je nezávislý

- není přímo vázán na žádnou banku, pojišťovnu

- může objektivně vybírat z široké nabídky na trhu • je profesionál

- své profesi věnuje maximální pozornost

- jeho znalosti jsou na vysoké úrovni • jako první krok spolupráce s klientem vždy provádí detailní analýzu jeho potřeb, možností a cílů

- sestaví finanční plán • z nabídky na trhu vytvoří návrh řešení pro konkrétní oblasti finančního plánu (pojištění, investice, spoření atd.) a předloží jej klientovi Zdroj: USF ČR

Redakce má k dispozici příběh klienta Pavla, který kvůli soudnímu řešení svého případu chce zůstat v anonymitě. Svou špatnou finanční situaci se rozhodl řešit úvěrem a navštívil společnost zprostředkující úvěry AMV Group. Ta s ním uzavřela zprostředkovatelskou smlouvu a zároveň mu doporučila sjednat si investiční životní pojištění u pojišťovny AXA.

Investoři, kteří s AMV Group spolupracují, prý upřednostňují právě klienty s životním pojištěním. Pro investora je to signál dobré platební morálky klienta. "Pokud je klient schopen pravidelných plateb do svého životního pojištění, je to silný ukazatel pro investora, že bude řádně splácet také případnou půjčku," vysvětluje Daniel Rezek ze společnosti AMV Group.

Pavel si na radu zástupce AMV Group životní pojištění uzavřel, ovšem investor se pro něj nenašel a půjčku nedostal. Klienti, kteří nezískají půjčku do zhruba 14 dní od žádosti, čekají na dalšího investora. V tuto chvíli se ocitnou ve stadiu ověřování platební morálky, kdy investoři sledují, jak splácejí životní pojištění.

Protože Pavel peníze potřeboval prakticky ihned, čekat nechtěl, rozhodl se spolupráci s AMV Group ukončit a životní pojištění zrušit. V tu chvíli po něm společnost požadovala sankční poplatek 15 tisíc korun za porušení podmínek zprostředkovatelské smlouvy. Pavel tvrdí, že o případné sankci ho zástupce společnosti neinformoval.

AMV Group cílí na klienty, které banky odmítnou

AMV Group zprostředkovává úvěry od soukromých investorů, kteří půjčují své vlastní peníze, ve třech pobočkách v České republice. Tu pražskou jsem navštívila, abych poznala, jak zprostředkování úvěru funguje.

Během zhruba 15minutového čekání pozoruji klientelu. Na první pohled je zřejmé, že tuto společnost častěji vyhledávají lidé, kteří s žádostí o půjčku u bank neuspěli. Což ostatně potvrzuje i ředitel AMV Group Rezek: "Snažíme se uspokojit i ten segment zájemců o půjčku, kteří nejsou pro zavedené peněžní ústavy dostatečně atraktivní. Jednáme většinou s lidmi, proti kterým standardní bankovní domy budují své registry."

Po chvíli vyjde z kanceláře pár a já vyslechnu jejich rozhovor, který se točí kolem uzavřeného životního pojištění. Mladá žena partnerovi říká, co budou s pojištěním dělat, když půjčku nedostanou a že se na to měl muž zeptat. Zjišťuji, zda dostali informaci o případné sankci, když pojištění vypoví. Oba se shodli, že o tom s nimi nikdo nemluvil. Na mou poznámku, že to určitě mají ve smlouvě, reagovali, že ji podepsali, aniž by si ji přečetli.

"Všechna jednání s klienty na pobočkách, kde jsou podrobně seznámeni s nabízeným produktem, jsou zaznamenávána na audiozáznamy. Ty zaručí, že poradce klientovi nic nezamlčí a že klient byl s podmínkami uzavření smlouvy předem dostatečně a jasně obeznámen," tvrdí Daniel Rezek. Reakce zájemců i zkušenosti čtenáře Pavla ale spíš naznačují, že podstatné informace jim buď řečeny nebyly, nebo ne dostatečně důrazně, aby si je zapamatovali, včetně upozornění na to, co podepisují.

AMV Group s vámi uzavře smlouvu na dva roky

Z úst vedoucí pobočky se dozvím, jak celé zprostředkování úvěru probíhá. Nejdříve zájemce o půjčku musí projít sítem přes call centrum, kde s operátorem vyplní krátký dotazník - nahlásí své identifikační údaje, včetně příjmu a finančního požadavku. Projde-li, tedy má šanci získat půjčku, přijde mu SMS s telefonním číslem, na kterém si domluví schůzku.

Na pobočce s ním pak vyplní zprostředkovatelskou smlouvu, ve které se zavazuje k dvouletému vztahu s AMV Group. Po tuto dobu musí dodržet všechny podmínky, mezi které patří především povinnost po dobu trvání smlouvy řádně hradit uzavřené investiční životní pojištění u pojišťovny AXA. V případě, že tuto podmínku poruší, musí počítat s 15tisícovou sankci.

Podle vyjádření Marka Zemana pojišťovna AXA s AMV Group spolupracuje na základě smlouvy o obchodním zastoupení, pro pojišťovnu tak zprostředkovává prodej pojistných smluv. "V případě, že není klient s takovou smlouvou spokojen, má právo ji vypovědět nebo požádat o změnu servisního poradce, který klientovi poradí s případnou změnou smlouvy dle jeho potřeb," upozorňuje Zeman.

Klienti AMV ovšem podepisují zprostředkovatelskou smlouvu, ve které se zavazují dodržet podmínky, mezi něž patří platba pojistného a souhlas se sankcí, pokud tak nečinit nebudou.

Na půjčku můžete čekat až dva roky



Po sepsání zprostředkovatelské smlouvy čekají klienti na investora, který bude ochoten jim půjčit. V ideálním případě jim půjčí hned ten první a žadatelé tak mají požadované peníze do 14 dní "v ruce".

Ale na půjčku mohou čekat i dva roky, po kterou trvá zprostředkovatelská smlouva s AMV Group. A po celou tu dobu zatěžují svůj rozpočet dalšími stovkami korun měsíčně na pojištění. Ocitnou se rázem v začarovaném kruhu: finanční situace je dohnala pro úvěr, namísto toho se pod hrozbou citelné pokuty vydávají z dalších peněz splátkami nechtěného produktu.

Může nastat i situace, že v době, kdy AMV Group shání vhodného investora, se žadateli o úvěr podaří půjčit si někde jinde, případně peníze přestane potřebovat. Aby se vyhnul sankci, budo po dobu dvou let platit pravidelné pojistné. Vyhráno však nemá, investora odmítnout nemůže. "Pokud klientovi bude nabídnuta půjčka přesně podle parametrů, které byly sjednány na počátku, tak odmítnout nemůže, jinak by musel společnosti zaplatit zprostředkovatelskou provizi," vysvětluje Rezek.

Místo sankce směnka



Sankční pokutu za nedodržení podmínek zprostředkovatelské smlouvy mnohdy některé nebankovní společností nahrazují směnkou. Scénář probíhá ve stejném duchu: klient podepíše žádost o úvěr, zároveň si ke zlepšení bonity sjedná dodatečný produkt, například životní pojištění. Společnost mu dá podepsat směnku na určitou penalizační částku, například na 15 tisíc korun. Následně klient úvěr nedostane, a tak zruší dodatečný produkt.

"V ten moment zprostředkovatel uplatní směnku a vymáhá po klientovi

15 tisíc korun," dodává Jiří Šindelář z USF ČR. "Směnka je jeden z nejlépe vymahatelných platebních instrumentů v České republice. Klient je ve velmi složité situaci a možnosti jeho obrany jsou minimální."

Dobrý finanční poradce zjistí vaše potřeby a navrhne řešení



"Veškerá finanční rozhodnutí – i ta krizová – by vždy měla být činěna po odborném posouzení celkové finanční situace domácnosti. Zároveň by měl klient vždy obdržet kompletní a přesné informace, aby se mohl o dané nabídce co nejlépe rozhodnout bez jakéhokoliv časového či jiného nátlaku," upřesňuje Šindelář chování dobrého finančního poradce.

Ten především jako první krok spolupráce s klientem vždy provádí detailní analýzu jeho potřeb, možností a cílů a na jejich základě sestaví finanční plán. Následně klientovi ze široké nabídky na trhu připraví návrh řešení, předloží mu k posouzení různé finanční produkty. V žádném případě mu nevnucuje pouze jeden jediný.