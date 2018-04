Firma zkrachovala, odstupné vyplatit nechce. Právo na to ale nemá

Příkladem je čtenářka iDNES.cz. "Pracovala jsem pět let v cestovním ruchu. Nedávno ale firma z finančních důvodů ukončila provoz a dozvěděli jsme se, že žádné odstupné nedostaneme, protože na to nemá peníze. Může si to dovolit?"

Jak je to se zákonným odstupným v případě, že firma končí, nebo ji koupí koupí nový majitel?

V případě, že se firma nebo její část ruší, má zaměstnanec, který z tohoto důvodu dostal výpověď nebo rozvázal pracovní poměr dohodou, nárok na odstupné, které činí nejméně trojnásobek průměrného výdělku. Odstupné může být ale i vyšší, pokud to stanoví kolektivní smlouva, vnitřní předpis, nebo dokonce samotná pracovní smlouva.

Kdo odstupné vyplatí, jestliže firmu koupí nový investor?

V případě zrušení nebo insolvence společnosti zůstávají mzdové nároky zaměstnanců zachovány a samotný fakt, že firma potřebné peníze nemá, její výplatní povinnost neruší. Rovněž v případě, že firmu koupí nový majitel, se na mzdových nárocích nic nemění, zaměstnanec má nárok na odstupné i nadále. Odstupné vyplácí ten zaměstnavatel, který dal zaměstnanci výpověď, popřípadě jeho právní nástupce.

Do jakého termínu má být odstupné vyplaceno a jak ho domáhat?

Odstupné musí být vyplaceno po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném zaměstnavatelem, popřípadě již v den skončení pracovního poměru nebo i v jiném termínu dohodnutém se zaměstnancem. Rozhodně máte právo se odstupného domáhat, a to i žalobou u soudu. Zánik společnosti tento váš nárok v žádném případě neruší.

Jak postupovat, když je firma v likvidaci?

V případě likvidace společnosti je nutné přihlásit svoji pohledávku do likvidace přihláškou pohledávek. Mzdové nároky uspokojí likvidátor přednostně, což platí v případě, že není povinen podat insolvenční návrh. Pokud bude na společnost podán insolvenční návrh, může zaměstnanec požádat o uspokojení svých mzdových nároků včetně odstupného úřad práce, který uspokojí tyto nároky za dobu tří měsíců namísto zaměstnavatele, a to ve výši vypočítané podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Nebo se zaměstnanec může jako věřitel přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. Výsledek ovšem nemusí být vždy jistý.