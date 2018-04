Firmy mají problém: na trhu práce nejsou lidi

Slyšeli jste v poslední době někoho vzpomínat na „staré časy“, kdy nebyla žádná nezaměstnanost? Přání, aby se její míra přiblížila nule, však není nijak povzbudivé. Česko má dnes opačný problém - v řadě profesí je lidí bez práce málo. Ve stavebnictví, v dopravě či ekonomických oborech není dostatek volných pracovníků, které by firmy mohly nabírat. „Dnes nám chybí přibližně 110 řidičů,“ říká mluvčí pražského Dopravního podniku Eva Dydová.

Vysvětluje, že v hlavním městě se těžko hledají lidé, kteří by byli ochotni investovat do drahého řidičáku na autobus, a ty ostatní více láká kamionová a zájezdová doprava s vyššími platy. Reklamní letáky Dopravního podniku vylepené v autobusech a tramvajích přitom lákají na mzdu, která značně převyšuje celorepublikový průměr. Nikde už však nenajdete zástup uchazečů, kteří by o volná místa usilovali.

Zakázky nemá kdo provádět

S trochou nadsázky lze říci, že dnes už si firmy ani tak nevybírají zaměstnance, jako si zaměstnanci vybírají firmy. Stát se atraktivním zaměstnavatelem je v řadě oborů otázkou přežití. A to zdaleka neplatí jen pro Prahu a další velkoměsta.

Starosti s náborem lidí má i závod dřevařské firmy Sapeli v pětitisícové Polné na pomezí Čech a Moravy. „Nedostatek zaměstnanců jsme nejvíc pocítili v uplynulém roce 2007, kdy jsme kvůli boomu ve stavebnictví nutně potřebovali navýšit jejich počty,“ říká Božena Dvořáková, vedoucí personalistka společnosti Sapeli. Stejnou potřebu však měly i konkurenční firmy. Nezaměstnanost ve městě klesla prakticky na nulu a není kde brát nové lidi.

Řada firem musí odmítat zakázky jen proto, že je nemá kdo provádět, a připravuje se tak o zisk. A zároveň stoupají jejich výdaje na mzdy. Každého zaměstnance totiž musí dobře zaplatit, aby nepřeběhl ke konkurenci. Zaměstnanci si uvědomují svou cenu a odborové organizace mají výborné podmínky pro vyjednávání o vyšších mzdách. S lidmi je to v tomto případě jako se zbožím - čím jich je míň, tím jsou vzácnější a dražší.

Firma, která odmítá zakázky a zároveň má vyšší výdaje, se logicky nemůže rozrůstat a prosperovat tak, jak by si přála. Do budoucna ji to může vážně ohrozit.

Reklama na volná místa

Jak přesvědčit uchazeče, aby si vybrali právě tuhle firmu, a stávající zaměstnance, aby neodcházeli jinam? Na prvním místě jsou samozřejmě peníze, ale ty nelze přidávat donekonečna. „Soustředíme se zejména na rozvíjení a udržování talentů,“ říká Tereza Rampasová, náborová manažerka obchodní sítě Ahold. Volné místo se firma snaží obsadit v první řadě z vlastních zdrojů, tedy ze zaměstnanců, které si vychovala a vytrénovala.

Zaměstnavatel, který novému pracovníkovi hned od začátku nabídne plán kariérního růstu, si spíše pojistí jeho loajalitu než ten, který sází jen na peníze. Vždycky se může najít někdo, kdo ho přeplatí. Zaměstnanec však přestup zváží, pokud by se tak měl připravit o povýšení, které je na obzoru.

Péči o stávající zaměstnance zdůrazňuje i Petra Ciferská z personálně poradenské společnosti Trenkwalder. „Přístup firmy k lidem je jednou z nejlepších reklam pro uchazeče. Spokojený zaměstnanec přivede do firmy své známé. A hledání práce přes známé a rodinu je v Česku stále jeden z nejčastějších způsobů. Na to by firmy neměly zapomínat,“ upozorňuje Petra Ciferská.

Důležité mohou být detaily - zaměstnanecké výhody v podobě služebního telefonu, týden dovolené navíc, manažerské či jazykové kurzy zdarma nebo pravidelné hodnotící pohovory. „Velkou motivací pro naše mechaniky je třeba projekt, v jehož rámci vyjíždějí pracovat do zahraničních servisů,“ doplňuje Dana Musilová, personální manažerka automobilky Scania CZ.

Protože míra nezaměstnanosti se v různých krajích liší, podnik může podpořit stěhování lidí za prací nabídkou ubytování či příspěvku na dopravu.

Pražský Dopravní podnik slibuje uchazečům, že jim zaplatí rozšíření řidičáků na autobusy, zvýhodněné jízdné v MHD či penzijní připojištění. Chybějící zaměstnance by měli v blízké době doplnit řidiči, které dodá polská agentura.

Zaměstnávání cizinců je další možností, kterou se české firmy učí využívat. Pracovníky ze zemí EU a členy jejich rodin zaměstnají bez problémů, ty ostatní mohou přijmout, pokud k tomu svolí úřad práce. Ten to udělá, není-li možné pozici obsadit místními uchazeči.