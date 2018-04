Firmy nyní chtějí vytěžit především své zaměstnance, až pak brigádníky

Najít letní brigádu letos znamená buď chodit každý den po agenturách, nebo přímo po firmách. Najdou ji jen ti nejrychlejší.

Co je příčinou toho, že krátkodobých prací, tedy letních brigád, je častoméně než v loňském roce? To jde trochu protimírně pozitivním signálům z trhu práce.

Situace na pracovním trhu se sice zlepšila, ale jen mírně, rozhodně se trh nedostal do situace před dvěma či třemi lety. Při zhruba stejném počtu studujících a absolventů je tedy logické, že je situace nelehká. I když se počet volných pracovních míst zvýšil, stále firmy nezažívají zásadní nárůsty poptávky, proto jsou velmi opatrné.

Pro zaměstnavatele je nyní nutné zabezpečit si své klíčové zaměstnance a maximálně využít kapacitu veškeré kmenové pracovní síly. Brigádnické příležitosti vznikají opatrněji a hlavně u firem, které již dokážou flexibilně pracovat a efektivně rozdělovat práci mezi kmenové a sezonní zaměstnance.

V jakých odvětvích brigádních míst ubylo vůbec nejvíc?

Některé výrobní podniky vzhledem k nedostatečnému nárůstu výroby nenabírají tolik sezonních pracovníků. Pozastavily se i práce v některých stavebních projektech. Jde o firmy, které výrazně zasáhla krize a nemohou si dovolit nárůst pracovní síly. Často využívají svých současných zaměstnanců i na úkor přesčasů.

Všeobecně firmy používají brigádníky při zvýšeném nárůstu poptávky či při zástupech v době dovolených či nemoci. Zaznamenáváme zvýšený zájem o studenty na brigády zaměřené na přímý prodej finančních, telekomunikačních či jiných produktů.

Pokud si chce student vybrat brigádu relevantní oboru studia, je nutné začít opravdu s velkým předstihem a využít všech zdrojů, třeba agentury, školu, přátele či známé. Protože však současná situace ve firmách neumožňuje plánování výroby na dlouhou dobu dopředu, nejsou často personalisté schopni říci s velkým předstihem, zda budou brigádníky v období letních prázdnin potřebovat.

Dá se to tak říci. Momentální poznatky z letního trhu práce jsou takové, že období dovolených nevyžaduje u firem velkou potřebu náhrady pracovníků. Firmy spíše potřebují flexibilní pracovní sílu, která je připravena vypomoci kdykoliv v průběhu roku, kdy přijde zakázka, která vyžaduje větší množství pracovníků. Je třeba umět rychle reagovat.

Je vhodné se ptát ve svém nejbližším okolí. Reference je vždy nejlepším nástrojem na získání brigády a také platí pravidlo, že firma ráda využije osvědčené brigádníky, takže jestliže jsem byl na brigádě již v minulosti a firma se mnou byla spokojená, stojí za to do této firmy zavolat a přeptat se na další možnost spolupráce.

Milan Novák (34) Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci. Ve společnosti Grafton Recruitment pracuje od roku 2000 a od roku 2005 zastává funkci ředitele pro Česko. Letos v dubnu se navíc stal ředitelem regionu střední a východní Evropy. Má na starosti pobočky v Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Litvě. Je členem globálního představenstva této původem irské společnosti. Specializuje se na vyhledávání zaměstnanců, nábor a konzultace v oblasti talent managementu. Je ženatý, má dceru Nicol. Ve volném čase se věnuje rodině a sportu.

Nyní už zbývá hledání "last minute" brigád. Jaký je nejlepší způsob, jak na ně? Zkoušet psát přímo do firem, nebo se spoléhat jen na agentury, jejichž nabídky jsou často prázdné? Podle mladých zabere čekání na první letní brigádu i několik týdnů.

Je nutné sledovat inzerci zaměstnavatelů a agentur, třeba na internetu, zde jsou často nejčerstvější nabídky. Informaci získáte i u spolužáků či přímo ve škole, kam se někdy zaměstnavatelé obracejí s nabídkami brigád. Pokud mají studenti zajímavé zaměstnavatele v okolí svého bydliště, mohou se ptát přímo tam.

Rozdíly ve mzdách v zásadě neregistrujeme. Nejlépe placené jsou kvalifikované brigády v oblasti IT, případně fyzicky náročnější manuální práce ve stavebnictví.

Nižší sazby jsou tradičně v oblasti úklidu, ostrahy a v maloobchodních řetězcích při doplňování zboží. Nekvalifikované dělnické profese v regionech se rovněž drží na nízkých sazbách.

Praha nabízí brigády v oblasti administrativy řádově o 15 až 20 procent výše. Práce na recepci v Praze se oceňuje zhruba 100 korunami za hodinu, zatímco na recepci v regionech je to 80 korun. Skladník s obsluhou vysokozdvižného vozíku si v Praze vydělává 110 korun za hodinu, zatímco brigádník na stejné pozici si v regionech vydělá v průměru 80 korun za hodinu.

Je nutné si dát pozor na typ smlouvy, dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, smlouvu o dílo. Dále náplň práce, časový rozsah, místo výkonu, hodinovou sazbu a zdali místo výkonu práce splňuje požadavky na bezpečnost práce a zda je brigádník s opatřeními seznámen.

Záleží na typu brigády, někdy je to potravinářský a řidičský průkaz a často se setkáváme s požadavkem na výpis z trestního rejstříku. Z důvodu bezpečnosti práce je potřeba i potvrzení od lékaře, zejména u práce v noci.

Doporučil bych pracovat buď s prověřenou agenturou, nebo zaměstnavatelem, který již má brigádníky a nabízí dohody či pracovní smlouvy, a to v souladu se zákonem.