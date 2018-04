Firmy s odmítnutými uchazeči dále nepracují. Přitom je to nic nestojí

Skoro sedmdesát procent firem v České republice nemá k dispozici seznam lidí, kteří by mohli být jednou ideálními zaměstnanci. Jsou to ti, kteří projdou výběrovým řízením firmy, postoupí do užšího kola, ale nakonec neuspějí. Přitom evidentně prokázali kvality, které by podnik mohl jednou využít.

"České firmy se na rozdíl od těch zahraničních často soustředí na aktuálně otevřené pozice a s odmítnutými uchazeči dále nepracují. To je ale chyba. Kandidát, který není vhodný na jednu pozici, může být správnou volbou pro jiný post, který bude chtít společnost obsadit třeba později," vysvětluje Petr Lika, marketingový manažer ze společnosti LMC, která provedla nedávno průzkum mezi necelými dvěma tisíci uživateli pracovního portálu Jobs.cz.

Takzvaný Candidate Relationship Management, tedy rozvíjení vztahů a péče o uchazeče o zaměstnání, v Česku není příliš rozvinutou metodou. "Přitom o schopné a kvalitní lidi je mezi zaměstnavateli na trhu práce velká soutěž. Personalisté, pro které je prioritou zajistit pro firmu kvalitní lidské zdroje, to dobře vědí. Hledání zaměstnanců by proto mělo být strategickou činností s širším horizontem," vysvětluje Petr Lika.

Praxi teď nemá, ale za dva roky může být vše jinak

Z průzkumu dále vyplynulo, že přesně padesát procent respondentů nedostává další informace od firem, u nichž se aktivně ucházeli o práci, přestože by si to přáli.

"Když přivedete kandidáta na své kariérní stránky a on projeví důvěru ve vaši společnost zasláním CV, tedy životopisu, a pak se případně i zúčastní konkurzu, je škoda nepracovat dále s jeho informacemi. Pokud pro vás v daný moment není tou pravou volbou, například z důvodu nedostatečné praxe, během roku, dvou ji může v oboru získat," tvrdí Petr Lika s tím, že i absolventi škol by měli dostat šanci.

V zahraničí je zcela běžné s uchazeči čas od času komunikovat a zasílat jim zajímavosti o firmě jako potenciálním zaměstnavateli. Pak stačí zvednout telefon, zjistit jeho situaci na trhu práce a nabídnout mu aktuální pozici, která odpovídá jeho profilu.

Člověk z vlastní databáze vyjde levněji

"Pokud se firmě podařilo s uchazečem vytvořit pozitivní vztah, bude ji vnímat jako úspěšného zaměstnavatele a novou nabídku přijme. Firmu pak nábor člověka z vlastní databáze stojí minimální náklady oproti standardní cestě," dodává manažer Lika.

Dotazování ukázalo, že podíl firem, které s uchazeči o práci komunikují i po neúspěšném náboru, je těsně přes třicet procent. Jen ale patnáct procent z nich komunikuje a posílá informace pravidelné. Pouhých devatenáct procent neúspěšných uchazečů o další komunikaci nestojí.