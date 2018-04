Firmy si o neplatičích vyměňují informace

Ikdyž je podíl osobních dluhů oproti západním zemím stále nízký, dynamika jejich nárůstu je obrovská – od roku 1993 se zadluženost zvedla o 900 procent a například analytička Markéta Šichtařová předpokládá, že během několika málo let stoupne na dvojnásobek. A s ním bezpochyby i počet lidí, kteří mají se splácením problémy.

Věřitelé se brání

Přibývá firem, které mají zájem vědět, jak jejich nový či stávající klient splácí u konkurence. Stávají se členy sdružení, která shromažďují informace o neplatičích. „Jde nám o odpovědné úvěrování, minimalizaci ztrát poskytovatelů služeb a ochranu klientů před jejich neuváženým předlužováním. Chráníme i řádně platící klienty, aby v ceně poskytovaných služeb nemuseli doplácet na klienty, kteří nesplácejí,“ potvrzuje Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS. To je registrem neplatičů splátkových firem a některých bank a od minulého týdne také všech mobilních operátorů. Podle Jana Stopka probíhají jednání s dalšími devíti žadateli o přistoupení do SOLUS – jsou mezi nimi také energetické společnosti. Bankovní registr má informace o neplatičích bank, i splátkové společnosti sledují své dlužníky.

Jsem v registru, i když splácím?

Do registru splátkových společností a databáze bank se dostane klient, ať splácí či ne. Přináší mu to, pokud neměl problémy se splátkami, také výhody, například urychlení procesu žádání o další úvěr. Sdružení SOLUS je založené na negativních informacích – octne se v něm jen člověk, který má potíže se splácením. Všechny společnosti s výjimkou bankovního registru potřebují k nahlížení a zařazení do databáze souhlas zákazníků.

„Je potřeba rozlišit písemný souhlas potenciálního zákazníka k nahlédnutí do registru, když u nás chce nakoupit a není ještě naším zákazníkem, a jeho souhlas s uvedením v registru v případě, že nebude plnit dlouhodobě závazky,“ vysvětluje Petr Šindler z Oskara. Tento druhý souhlas je například u mobilních operátorů obvykle součástí smlouvy, protože je obsažen ve Všeobecných smluvních podmínkách. T-Mobile i Eurotel je již aktualizovaly, Oskar se k tomu chystá k 1. listopadu. Souhlas platí pro všechny stávající zákazníky, je možné ho písemně odvolat. Co za to? Žádný trest v podobě odmítnutí úvěru, ale takový zákazník může přijít o některé výhody, které čerpají bezrizikoví zákazníci.

7 rad Jak se nedostat do registru dlužníků

1. Sečtěte si všechny příjmy a výdaje

Ještě než si vezmete úvěr, spočítejte si výdaje příjmy za delší období. Porovnejte, zda vám zbývá finanční rezerva a budete schopni splácet.

2. Ptejte se, kolik bude úvěr stát celkem

Půjčka, úvěr, nákup na dluh, to nejsou jen samotné splátky, ale také různé, často dost vysoké poplatky. Předem je dobré vědět, za co všechno se platí a kolik.

3. Nesplácejte dluh dluhem

Začátek problémů se splácením dost často odstartuje takzvané předlužení domácnosti. Nastává tehdy, když se dluhy vyrovnávají dalšími úvěry a splátky není rodina schopná utáhnout.

4. Plánujte výdaje s předstihem

Úvěry, zvlášť hypotéky, se splácejí hodně dlouho. Mezitím se může změnit vaše rodinná situace, což může ovlivnit negativně hospodaření rodiny. Je dobré mít pro takový případ finanční rezervu.

5. Pojistěte si neschopnost splácet

Pokud je to možné, zvažte, zda si nepojistit neschopnost splácet z důvodů nemoci či ztráty zaměstnání.

6. Problémy avizujte včas

Jakmile se objeví první signál o těžkostech se splácením, spojte se ještě před termínem splátky se společností, které dlužíte, abyste zjistili, jak nejlépe postupovat dál.

7. Vyjednejte si odklad splátek

Firmy, u kterých si půjčujete, vám mohou při problémech vyjít vstříc prodloužením doby splatnosti či odkladem splátek. Musíte však o to požádat.