Sehnat v létě stabilní práci je potíž. Více míst je jen pro brigádníky

Je letos více brigád a na jaké je nyní možné co nejrychleji nastoupit? To je základní otázka pro řadu studentů, kteří by si přes léto rádi přivydělali.

"Nabídek je nyní relativně hodně, je to určitě lepší než loni, především v potravinářství, ale i v dalších oborech," zní odpověď pracovnice agentury AZ Servis, která se zaměřuje výhradně na studentské brigády. Přesto je třeba reagovat rychle, protože nabídky jsou rychle obsazené.

Druhou možností bylo shánět letní přivýdělek už několik týdnů či měsíců předem. Situace i tak podle ní není tak černá jako loni, kdy bylo brigád extrémně málo.

O brigádu stojí stále méně vysokoškoláků

S tím souhlasí i další personální společnosti. "Je to dáno tím, že firmy v tomto roce mají stabilnější výhled na letní měsíce, kdy probíhá čerpání dovolených, ale na druhou stranu zase firmy nemohou odložit výrobu na podzimní čas. Nabídka brigád se tak rozšířila i na nekvalifikované dělnické pozice," přibližuje Luboš Rejchrt z agentury Grafton Recruitment.

Někteří personalisté pak dokonce říkají, že je i problém některé brigády studenty vůbec obsadit. "My také vnímáme, že stále méně vysokoškoláků o brigády stojí. Raději si hledají stabilní práci na částečný úvazek za vyšší odměnu," popisuje Jiří Halbrštát z agentury Manpower.

Kromě netradičních brigád v průmyslu studenty využívají tradičně hlavně obchodní řetězce, ale také zemědělské podniky pro sběr ovoce a plodin. Dají se sehnat také brigády v bankovnictví a pojišťovnictví či skladovací a manipulační práce v logistických centrech. Tradičními "ležáky" jsou call centra, kde firmy nabírají jak na brigády, tak i na plný pracovní poměr.

"Nabídka brigád pro studenty je v současné době relativně široká, nicméně rapidně ubývá zajímavých pracovních příležitostí, které jsou dobře placeny, od 100 korun na hodinu výše, a mají atraktivní pracovní náplň," upozorňuje Marek Strieborný, obchodní ředitel personální agentury Axial.

Firmy tak přes léto angažováním brigádníků vyřeší své akutní potřeby, aniž musí nabírat zaměstnance na plný pracovní poměr. Je to pro ně finančně výhodnější a zároveň také sázkou na jistotu. Řada firem se totiž zaklíná tím, že dnes je velmi těžké vytvořit dlouhodobý výhled svého byznysu. Proto častěji využívají krátkodobé pracovní síly.

Počet lidí bez práce stoupl poprvé od začátku roku

To, že se firmám během letních dní do náboru nových zaměstnanců stále moc nechce, ukazují i data z úřadů práce. Za červenec totiž lidí bez práce opět mírně přibylo. Zatímco v květnu úřady práce evidovaly 478,8 tisíce nezaměstnaných, v červenci jich bylo o sedm tisíc více. Míra nezaměstnanosti se zvýšila o jednu desetinu na 8,2 procenta. Počet lidí bez práce stoupl poprvé od začátku roku.

Důvodem je především ukončení či přerušení některých sezonních prací z jara, třeba úklidů.

Na úřadech v červenci přibyli také čerství absolventi škol, přesně 791 lidí s ještě teplým diplomem. To není nikterak vysoké číslo, většina absolventů si totiž ještě dopřeje poslední dvouměsíční prázdniny a trh práce pak zaplaví tradičně až na podzim.

"Slibným znakem vývoje trhu práce je postupný, byť mírný růst počtu volných pracovních míst," poukazuje analytik Pavel Sobíšek z UniCredit Bank na fakt, že oproti červnu úřady evidují o pět set volných míst více.

Analytici zatím počítají, že v příštích měsících by počet lidí bez práce mohl stagnovat nebo spíše klesat. Horší čísla se očekávají s nástupem zimy. Otázkou také zůstává, co s českým trhem práce a se zdejšími firmami udělá dluhová krize velkých zemí a chřadnoucí světová ekonomika.

"V prosinci bude podle nás míra nezaměstnanosti těsně pod devíti procenty a v lednu 2012 bude dále růst," myslí si třeba Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance.