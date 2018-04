Firmy vám odpovídat nemusí

S naprostým nezájmem firem nebo personálních agentur se občas setkávají žadatelé o práci. Zareagují na inzerát, pošlou svůj životopis, ale pak dlouho čekají na odpověď - a někdy se jí nedočkají vůbec. Zaměstnavatelé ani agentury totiž nemají ze zákona povinnost odpovědět.



V zemi je přes deset procent nezaměstnaných, mnoho lidí hledá práci i několik měsíců. Ti, kteří se rozhodnou vzít osud do svých rukou a nečekat pasivně, co jim zařídí úřad práce, jsou často hořce zklamáni přístupem firem či agentur. Před zrušením prodejny, ve které pracoval přes deset let, hledá Milan Mika z Prahy nové místo už několik měsíců. Odpověděl na více než 80 inzerátů z novin a internetu.

"Z oslovených firem zareagovalo asi třicet. Udivilo mě například, že jsem odpověděl na inzerát nabízející místo přesně podle mé kvalifikace, a přitom mi odpověděli, že nesplňuji požadavky," říká absolvent dopravní průmyslovky. "Žádné zprávy jsem se také nedočkal od známé personálky ManMark Economy, kde jsem absolvoval výběrové řízení pro neznámou firmu. Ani se nenamáhali mi dát vědět, jak jsem dopadl."



Nejpozději do 14 dnů



"Uchazeči o zaměstnání se stále častěji pozastavují nad tím, že mnohdy čekají i několik týdnů, než od konkrétní firmy nebo personální agentury dostanou byť jen poděkování za to, že projevili zájem o nabízenou práci," připouští Romana Nespěšná z agentury Brněnská personalistika. "U některých pozic trvá výběrové řízení i několik týdnů a ne každý personalista ví, že je vůči uchazečům taktní dát alespoň zprávu, co se s jejich žádostí děje, jestli byli zařazeni do výběrového řízení a podobně."

Podle Romany Nespěšné by měl být uchazeč informován nejpozději do 14 dnů: zda byl odeslán jeho životopis firmě, zda postoupil do dalšího kola výběrového řízení. Uchazeč, který tuto informaci nedostal a stojí o práci, by měl zatelefonovat či poslat e-mail kompetentnímu člověku a informovat se, zda jeho materiály došly v pořádku a v jaké fázi se řízení nachází.



Zvažte své šance



"Když nám zájemce o práci pošle své materiály a my s nimi chceme pracovat a shánět mu místo, musíme podle zákona dotyčného především požádat o souhlas s poskytnutím osobních údajů, to je první kontakt," zdůrazňuje Renáta Šťastná, jednatelka Axial Personnel Agency, agentury, která denně zpracovává i 200 žádostí o práci. "Odpovídáme každému automaticky. Kandidáty informujeme o našem dalším postupu a oznámíme jim, že budou kontaktováni nejdéle do tří měsíců. Pokud se pro ně vhodná práce do té doby nenajde, budou jejich materiály skartovány."

Při rozesílání svých dat je také třeba si uvědomit, zda reagujete na nabídky, které odpovídají vaší kvalifikaci a schopnostem, zda vyhovujete všem požadavkům na danou pozici. "Zájemci si častokrát pokazí své možnosti i nevhodně napsaným životopisem," tvrdí Romana Nespěšná.



Jaké máte zkušenosti s personálními agenturami?



Odpovědi jsem se nedočkal/a: 68%

Našly mi místo a informovaly mě: 15%

Ozvaly se s omluvou, že práce pro mne není: 10%

Nedokážu posoudit: 7%



Hlasovalo 425 lidí.

ZDROJ: JOBS.CZ