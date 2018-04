Flirtování zlepšuje výkony

Pozor na to, ať vaše flirtování není považováno za sexuální obtěžování! Více naleznete ZDE.

Navázali jste někdy milostný vztah na pracovišti? (%) Ano, jednou................................................30

Ano, několikrát ..........................................22

Ne, na takové věci v práci nemám čas .......19

Ne, ale znám takové případy..................... 18

Ano, ale pouze platonický........................... 6

Ne, zájem kolegy/ně jsem neopětoval/a .....5

Hlasovalo 835 lidí, zdroj: jobs.cz

Co radí odborníci * Je nesmysl bránit svým citům jen proto, že se jedná o kolegu/kolegyni.



* Zamilovaní spolupracovníci by se před ostatními k sobě měli chovat nadále hlavně jako kolegové.



* Jde-li o oboustranný nezávazný flirt, nikomu do něho nic není; ovšem nezačnou-li se jeho důsledky negativně projevovat v pracovním výkonu.



Řada lidí tráví v zaměstnání denně většinu času, a tak se jim zdá nemyslitelné, že by se s někým seznámili někde jinde. "Navíc se na pracovišti setkávají lidé podobných zájmů, což přispívá k jejich sblížení," říká psycholožka Eva Bedrnová.Příležitost k seznámení vzniká i na firemním večírku či víkendovém školení. "Jedná-li se o vzájemně vyrovnaný milostný vztah, může být v počátečním, většinou šťastném období obrovským zdrojem energie, což se pozitivně odrazí i na pracovních výkonech obou zamilovaných," říká personální ředitelka Cestovní kanceláře Fischer Marcela Brillantová.Flirtování s kolegy považují zadaní i nezadaní za příjemné uvolnění v každodenním stresu. Milostný vztah je ale daleko ošemetnější záležitost.Třicet procent Čechů zpovídaných v anketě jobs.cz přiznalo, že mělo milostný poměr na pracovišti jednou, dalších 22 procent prožilo avantýru několikrát. Pletky se šéfem nebo aférkus kolegou však odmítají více než tři čtvrtiny Němců.Nicméně 15 procent z nich má s milostným vztahem na pracovišti zkušenosti. "Zatímco lože se svou nadřízenou sdílelo devět procent mužů, se svými šéfy se takto zapletlo šest procent žen," zjistila společnost pro výzkum veřejného mínění Emnid, jejíž průzkum zveřejnil server jobpilot.cz.Britský časopis Top Santé zase zjistil, že zhruba 28 procent Angličanek mělo sex s některým ze svých kolegů, jedna z deseti má poměr se svým nadřízeným. Deset procent z těch, které se k poměru se svým šéfem přiznaly, s ním došlo až ke svatebnímu oltáři.Skuteční profesionálové, kteří si váží toho, že mají kromě sebe i práci, by podle Bedrnové neměli svůj vztah příliš vystavovat na odiv.Ke vzniku debat o tom, zda spolu dva lidé něco mají nebo ne, sice stačí, když párkrát zajdou na oběd, ale jde jen o klasické pomluvy. Dráždit vosí hnízdo závistivých kolegyň by však neměla mladá pracovnice tím, že bude na svého milého a šéfa v jedné osobě roztomile šišlat nebo mu častými polibky veřejně projevovat svou náklonnost.Samozřejmě to platí i naopak. "Jde-li o milostný, milenecký vztah a obě strany neočekávají víc než prožitek a odreagování, musí brát jako svoji osobní odpovědnost, že tam není problém se vzájemnou podřízeností a nadřízeností, že to neovlivňuje nefér způsobem rozhodovací procesy ve firmě a podobně," říká Marcela Brillantová.Navíc platí: ve vztahu je dobré v jeho lepších i horších chvílích situaci před kolegy ustát důstojně, bez zbytečného skandalizování.Může se stát, že jeden proti vůli druhého milostný poměr z různých důvodů ukončí nebo vztah prochází krizí a dvojice to začne řešit na pracovišti. Trpět tím budou i kolegové, o pracovním výkonu bývalých milenců nemluvě. Pak může zasáhnout nadřízený nebo personalista, pokud je také dobrý psycholog.

"Měl by se s každým z partnerů sejít zvlášť, na neutrální půdě a promluvit si. Důležité je odpustit si pohoršení typu: No vy jste teda udělali blbost," podotýká personalistka Alena Sehnalová. Dotyční se mohou hájit, že je to jejich osobní záležitost, ale v momentě, kdy se pracovištěm rozléhá křik, pláč nebo jeden sabotuje činnost druhého, je to už věc firmy. Pokud nepomůže personalista, je podle Sehnalové ve vyhrocených případech dobré navštívit alespoň psychologa zabývajícího se mezilidskými vztahy. Může se také stát, že si někdo byť nepatrný projev náklonnosti vysvětlí mylně a dojde třeba i na osočování ze sexuálního obtěžování. Nařčený pak v případě soudního sporu musí dokázat svou nevinu.

"Obtížnost určení sexuálního obtěžování a nejasné vymezení hranic flirtu jsou příčinami toho, že se tématu lásek na pracovišti čeští personalisté příliš nevěnují," říká Sehnalová. Uznává, že jde o velmi citlivou, osobní záležitost, ale pokud se situace vyhrotí a dvojice ji nezvládá, většinou podle ní lidé raději dělají, že nic nevidí, anebo neumějí účinně situaci řešit.