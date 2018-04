Florida nabízí superlevné nemovitosti, ale ne jako investici

Letovisko na slunných plážích

Pořízení domku či bytu v oblasti slunných pláží a celoročního léta proběhne v představách snad každého Čecha. Moře se z české kotliny odplavilo ještě před příchodem našeho praotce a poslední zmínku o něm nalezneme v Shakespearových básních. A přitom dovolená u moře byla snem mnoha rodin i v dobách, kdy se o soukromém vlastnictví hovořilo veřejně pouze pejorativně.

Koupit si letovisko na pobřeží bezmála kdekoli na světě již není nepřekonatelný právní problém. Stačí mít dostatek peněz... a nebo štěstí na dobrou koupi. A právě nyní se naskýtá vhodná příležitost v USA.

Co stojí za levnými domy v USA?

Ceny nemovitostí ve Spojených státech amerických v posledních měsících výrazně poklesly. Důvodem je hypoteční krize, která se přenesla (zcela pochopitelně) i do realitního sektoru. Co se stalo?

Zatímco kupříkladu v České republice jsou hypoteční úvěry poskytovány s anuitními splátkami, to znamená, že klient banky od počátku splácí jak úroky, tak díl jistiny úvěru, v USA banky mnohdy poskytovaly hypotéky, u nichž v prvních letech klienti platili jen úroky... a často ani ty ne - a o nesplacené úroky se jim navyšoval dluh. Banky přitom počítaly s růstem cen nemovitostí, který měl dostatečně pokrýt zvyšující se úvěr. Jistinu měli klienti začít splácet až později.

S čím Američané příliš nepočítali, byl růst úrokových sazeb jejich centrální banky (Fed). To zvýšilo i úrokové sazby hypoték a v období, kdy po nich banka chtěla platit i jistinu úvěru, zjistili, že nemají dost peněz na splácení. Jiný úvěr jim už nikdo nepůjčil, a tak banka zabavila jejich dům - jenže ceny nemovitostí kvůli vysoké nabídce padaly... a padají dodnes. Jen za poslední čtyři měsíce cena některých amerických domů a bytů klesla o desítky procent.

Pro české občany působí velmi pozitivně sílící česká koruna a slábnoucí americký dolar. To činí nemovitosti v USA pro nás ještě dostupnější a levnější.

Dům či byt jako investici? Nedoporučuji...

Mnoho lidí si neuvědomuje, jaké náklady a pracnost jsou spojeny s vlastnictvím a pronajímáním nemovitosti. Je-li nemovitost, kterou chcete pronajímat, navíc vzdálena přes oceán, náklady jsou ještě vyšší. Ano, může se o to postarat vaše realitní kancelář, ale...

