Přebíhají z firmy do firmy. Mladí hledají práci, která je bude bavit

Dlouhá léta se tvrdilo, že Češi jsou svým zaměstnavatelům věrní. Ještě loňský průzkum Médea Research tvrdil, že zaměstnanci vydrží v jedné firmě v průměru osm let. To se nyní mění. Přibývá fluktuantů, kteří střídají práci už po pár měsících.

„Je to bohužel narůstající trend zejména u mladých lidí, kteří práci mění bez ohledu na loajalitu k zaměstnavateli. Pokud je práce nebaví, jsou netrpěliví a jdou jinam klidně od rozpracovaného projektu poté, co ve firmě absolvují nákladná školení. Rozšiřuje se to i mezi střední generací. Zaměstnanci jsou náročnější a po odeznění ekonomické krize už se tolik nebojí o místa,“ říká Olga Hyklová z personální agentury Advantage Consulting.

Její slova potvrzuje personální ředitelka české strojírenské firmy Hestego Eva Vavrouchová. „Nedávno jsme přijali na jednu obtížně obsaditelnou pozici nového člověka. Měl vést jedno z našich obslužných středisek, řídit třicetičlenný kolektiv, navyšovat objem výroby a samozřejmě i obrat střediska. Investovali jsme do jeho zaškolování spoustu času, energie a peněz,“ říká Eva Vavrouchová a vyjmenovává: „Musel projít vstupním školením pro nově nastupující zaměstnance, seznámit se se všemi firemními procesy, absolvovat odborný seminář týkající se speciální výrobní technologie.“

Brzy se ukázalo, že jeho přijetí byl krok špatným směrem. Kolektiv střediska jeho vedení nerespektoval a hospodářský výsledek se zhoršoval. Bylo vidět, že ho práce nebaví. Nakonec se s vedením domluvil, že ještě před koncem zkušební doby zaměstnání opustí.

„A s ním jsme se rozloučili také s finančními prostředky na jeho mzdu, na jeho školení a také na mzdu kolegů, kteří se mu během adaptačního procesu věnovali. Celková ztráta byla asi sto tisíc korun, celkový zisk nulový. A hledání začalo nanovo,“ dodává Eva Vavrouchová.

Firmy se dostávají do zisku se správně vybraným zaměstnancem až po jednom roce jeho zapracování.

Rozdělaný projekt mě nezajímá

Nejčastějšími důvody k předčasnému odchodu z práce jsou nespokojenost s její náplní, nízké finanční ohodnocení nebo neporozumění si s kolegy. Firmy jsou dnes po ekonomické krizi stabilizované, vykazují zisky a jejich zaměstnanci začínají zvažovat, zda je pro ně stávající práce ta pravá. Pokud po určité době nedostanou přidáno a nepostoupí v kariérním žebříčku, jejich loajalita klesá a začnou se rozhlížet jinde.

„Často se stává, že za námi přijde zoufalý klient, kterému odcházejí zaměstnanci a neumí si je udržet. Oni se přitom při pohovoru tvářili, že je to jejich vysněná práce a v dané firmě touží pracovat co nejdéle. Je to ale logické: těžko půjde člověk na pohovor do konkrétní společnosti a bude povídat, že mu nevyhovuje například open space kancelář, když vidí, že je ve firmě mají,“ popisuje Olga Hyklová.

Vyšší fluktuace je na obchodních pozicích či v centrech sdílených služeb. „U absolventů hraje velkou roli motivace. Pokud přijde nabídka od společnosti se silnou značkou, tak ji akceptují. Zejména u mladých je značka silnější motivací než například finanční ohodnocení,“ uvádí Lenka Pešková z personální společnosti Hays Czech Republic.

Doplňuje, že v případě absolventů či mladých kandidátů se často setkává s tím, že si přejí pracovat v marketingu, HR nebo na manažerské pozici. „Někdy se tato vysněná nabídka neobjeví včas, přijmou proto zaměstnání v jiném oboru, aby získali potřebnou praxi. Nicméně naskytne-li se vhodná příležitost v následujících měsících, pak neváhají odejít,“ doplňuje Lenka Pešková, podle níž další silnou motivací ke změně může být i možnost získání zkušeností v zahraničí.

Assessment centrum kandidáty prověří

Pokud má firma zájem prověřit své kandidáty skutečně do hloubky, nabízí se assessment centrum. Stojí od deseti do třiceti tisíc a několik potenciálních zaměstnanců tu pět až šest hodin testují odborníci. „Assessment centrum si firmy dříve zadávaly hlavně u vyšších manažerských pozic kvůli vyšším nákladům, ale v současné době, kdy je kladen velký důraz na to, jak člověk zapadne do kolektivu a firemní kultury, firmy vyžadují assessment centrum i na běžné pracovní pozice,“ říká Olga Hyklová.

Uchazeči v hodnotícím centru musí řešit nejrůznější úkoly, a to samostatně i v kolektivu. Podle odborníků se po chvíli přestanou přetvařovat, dolehne na ně stres a ukáže se jejich skutečná povaha.