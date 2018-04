Fond Patria Evropský míří do rodiny OB Invest

V minulém týdnu oznámila Patria Finance krok, který se dal očekávat – fond Patria Evropský přechází pod správu sesterské společnosti OB Invest. Po sloučení akciového dealingu ČSOB s Patria Finance se tak jedná již o druhý zásadní krok v racionalizaci působení finanční skupiny KBC v České republice. Do rodiny OB Invest tak na konci června nebo v průběhu července přibude fond, investující do kvalitních evropských akcií. Strategie fondu bude zachována, lze však očekávat snížení vstupních poplatků. Současná srážka při prodeji ve výši 4% by mohla být snížena až na nulu. Tato skutečnost spolu s možností přestupu do jiných fondů rodiny OB Invest a využitím široké distribuční sítě ČSOB znamená zlepšení pro stávající podílníky fondu.

České otevřené podílové fondy v minulém týdnu pokračovaly v několikatýdenní sérii kladných čistých prodejů. Hodnota prodaných podílových listů v minulém týdnu činila 422 mil. Kč a odkoupených podílových listů 375 mil.Kč. Do českých podílových fondů tak připlynulo 47 mil. Kč. Vyjma kategorie fondů peněžního trhu většina fondů odkoupila více podílových listů než prodala. Nejvyšší odliv majetku měl již tradičně fond 1.IN restituční (-23 mil. Kč), vzato k objemu spravovaného majetku je však tento odliv z fondu zanedbatelný a představuje 0,2% celkového majetku. To se již nedá říci například o sesterském fondu 1.IN Akciový, který oproti začátku minulého týdne spravuje o 6% prostředků méně.

Stejně jako v předchozích týdnech, i v minulém týdnu se nejlépe prodávaly fondy peněžního trhu. Na první příčce pomyslného žebříčku se znovu ocitl fond SIS SPOROINVEST s čistými prodeji ve výši 55 mil. Kč. Na druhé příčce stanul fond IKS Peněžního trhu (+38 mil. Kč) a třetí příčka zbyla fondu IKS Dluhopisový (+17 mil. Kč).

Po nadějném růstu akciových fondů z předminulého týdne přišlo vystřízlivění, neboť akciové fondu v průměru ztratily 2,6% hodnoty čistého obchodního jmění na jeden podílový list. Po zveřejnění nepříznivých makroekonomických čísel se americký akciový trh znovu propadl a s sebou stáhl i evropské akcie. Český trh se pro tentokrát vyhnul globálnímu vlivu, když k jeho mírnému růstu přispěla především Komerční banka. Výkonnost fondů investujících převážně v zahraničí tak byla výrazně horší ve srovnání s fondy investující na domácím trhu. Nejnižší výkonnost v kategorii akciových fondů měl fond ČSOB světový akciový (-5,4%), naopak nejlépe se dařilo fondu SIS – SPOROTREND (+0,1%). Poněkud paradoxně vyznívají oficiální statistiky fondu AKRO Svět, který ve zveřejňování hodnoty majetku a jeho změn pokračuje i bez ohledu na skutečnost, že de facto již svůj majetek nespravuje. Výkonnost fondu se počítá ze stavu portfolia před pádem Private Investors a její hodnota činila v minulém týdnu -3,3%.

Smíšené fondy si vedly ve srovnání s akciovými fondy o trochu lépe, když hodnota jednoho podílového listu poklesla v průměru o 0,7%. Největší zásluhu na záporné výkonnosti kategorie má fond PPF SMÍŠENÝ OPF, který dosáhl výkonnosti –3,7%. Naopak nejlépe si v této kategorii vedl fond 1.IN - Středoevropský fond , který zhodnotil své podílové listy o 0,8%.

Poklesu se nevyhnuly ani fondy fondů, jejichž průměrná výkonnost za minulý týden činila –2,0%. Nejvíce v této kategorii pokleslo čisté obchodní jmění na podílový list ve fondu IKS fond fondů (-2,8%), a to i přes to, že tento fond má v kategorii největší podíl portfolia na bankovním účtu – 12,6%.

Dluhopisové fondy si v minulém týdnu připsaly 0.03% čistého obchodního jmění na podílový list. Výkonnost fondů byla ale velmi diferencované. Nejnižší výkonnost měl v minulém týdnu fond 1.IN – Dluhopisový (-0,19%) a naopak nejvyšší fond IKS Eurobondový (+0,23%).

Průměrná výkonnost v kategorii fondů peněžního trhu byla nulová (0.00%) a to díky jedinému fondu - AKRO Obligace (-0,25%). Hodnota majetku tohoto fondu, investujícího převážně do zahraničních dluhopisů, je nejvíce ovlivňována výkyvy směnného kurzu koruny vůči euru. Vzhledem k tomu, že koruna v minulém týdnu dosáhla rekordního kurzu vůči euru pod 34 Kč/euro, nelze se divit výkonnosti tohoto fondu za poslední rok ve výši –4,6%. Nejvyšší výkonnosti v minulém týdnu dosáhl fond ČSOB český peněžní trh (+0,08%).

Domníváte se, že ušlé finanční prostředky z fondu AKRO Svět uhradí investiční společnost AKRO? Myslíte si, že krach Private Investors bude mít za následek pokles důvěry občanů v podílové fondy? Napište nám své názory.