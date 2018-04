Fond Pioneer Trust dosahuje rekordních prodejů

České otevřené podílové fondy se v minulém týdnu v celkovém součtu vrátily ke kladným čistým prodejům. Hlavní zásluhu na této skutečnosti má fond Pioneer Trust, který dosáhl rekordních prodejů ve výši 77 mil. Kč. Celková hodnota prodaných podílových listů v minulém týdnu činila 420 mil. Kč a odkoupených podílových listů 398 mil. Kč. Do českých podílových fondů tak v minulém týdnu připlynulo 22 mil. Kč. Tato částka by byla ještě určitě vyšší, nebýt negativního efektu snížení výstupních poplatků ve fondu IKS Globální a fondu 1.IN IPB restituční v předminulém týdnu. Prvně jmenovaný fond dosáhl čistých odkupů ve výši 39 mil. Kč a druhý fond ve výši 16 mil. Kč. Kdybychom tyto dva fondy vypustili z našich statistik, čisté prodeje by činily slušných 77 mil. Kč.

Pioneer Trust svými vysokými prodeji notně pomíchal pořadí fondů na imaginárním žebříčku čistých prodejů. Poprvé se tak v letošním roce na první příčce umístil nepeněžní fond – smíšený fond Pioneer Trust s čistými prodeji 70 mil. Kč. Na druhou příčky byl odsunut fond peněžního SIS Sporoinvest (+40 mil. Kč), těsně následovaný fondem IKS Peněžního trhu (+38 mil. Kč) na třetí příčce.

Minulý týden nevybočoval z řady i co se týče výkonnosti fondů – pokračující pokles světových i domácích trhů měl za následek zápornou výkonnost většiny akciových fondů a fondů fondů. Naopak velice příznivý týden mají za sebou dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu, které těžily z růst cen na dluhopisovém trhu v průběhu prvních tří dnů minulého týdne.

Akciové fondy zaznamenaly v průměru pokles čistého jmění na podílový list ve výši –1,4%. Pokračující pokles technologických titulů má za následek, že i v minulém týdnu nejhůře dopadl fond AKRO Eurotech (-8,5%). Jediný akciový fond ČSOB český akciový dosáhl kladné týdenní výkonnosti (+0,1%), ale jen díky skutečnosti, že má uloženy veškeré finanční prostředky na běžném účtu.

Smíšené fondy si vedly ve srovnání s akciovými fondy lépe, když efekt poklesu akciových trhů většinou eliminovaly růstem cen českých dluhopisů. Hodnota jednoho podílového listu v této kategorii zhruba stagnovala (-0,1%) Nejlépe si v této kategorii vedl fond Union vyvážený, který zhodnotil své podílové listy o 1,4%.

Jak bylo již uvedeno, poklesu se nevyhnuly fondy fondů, jejichž průměrná výkonnost za minulý týden činila –1,9%. Nejvíce v této kategorii pokleslo čisté obchodní jmění na podílový list ve fondu SIS Globaltrend fond fondů. Vysoké výkonnosti (+0,65%) dosáhly dluhopisové fondy, a to především v důsledku růstu cen dluhopisů ze začátku týdne v důsledku býčího sentimentu na trhu. Nejvyšší výkonnost přitom zaznamenal fond SIS Bondinvest (+1,38). Špatně se nevedlo ani fondům peněžního trhu, když v minulém týdnu tyto fondy dosáhly výkonnosti +0,26%.

Výsledky za minulý týden lze hodnotit příznivě – zájem investorů o kolektivní investování přetrvává. Příliv prostředků do „nekupónových“ podílových fondů více než kompenzuje odliv peněz z původních kupónových fondů. Na příkladu fondu Pioneer je vidět, že na českém trhu existuje potenciál pro další růst prodejů fondů s rizikovějšími instrumenty v portfoliu – smíšených a akciových fondů.

Investoval byste raději do akciového fondu nebo do fondu peněžního trhu? Myslíte si, že český akciový trh má perspektivu či nikoliv? Podělte se o své názory s ostatními čtenáři.